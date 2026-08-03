Kiara, bailarina de Pasión de sábado, habló tras su duro descargo contra Luzu: "La pasé muy mal"

"Subí mi descargo y me voy a dormir viendo algunos comentarios normales pero cuando me levanto veo una ola completa diciéndome de todo y todas cosas bien machistas cuando nadie el sacrificio que hay detrás, mucho hate. Tienen una comunidad muy grande y cualquier cosa que digan o hagan los van a salir a defender", precisó la bailarina.

La charla con Diego Leuco tras la polémica y cómo afectó el tema a su familia

La bailarina de Pasión de sábado explicó que tras llegar el tema a los medios y viralizarse el video, Diego Leuco se contactó con ella para explicarle lo sucedido al aire en su programa por Luzu y pedirle disculpas.

"Se comunicó Diego Leuco pidiéndome disculpas y le contesté. Agradecía las disculpas pero eso no quitaba que en mi celular me decían cosas muy feas. La humillación, las risas, la burla... Yo soy bailarina y bailo mucho más cosas. Siento que pidieron disculpas también porque se viralizó", indicó sobre la charla con el conductor del programa Antes que nadie en Luzu.

Y luego expuso cómo afectó este tema a sus abuelos al verla mal a ella por lo que se generó con este tema: "Entiendo que fue un error y todos tenemos errores. Mis abuelos estaban muy angustiados pero por verme mal a mí. Es más, cuando explota todo mi abuelo queda internado porque justo lo tenían que operar de una hernia y no se podía dormir. Estaba en la operación, que encima se le complicó y duró mucho más, y estaba en otra. Ellos estaban muy mal por mí", concluyó.