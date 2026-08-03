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POLÉMICA INSTALADA

Kiara, bailarina de Pasión de sábado, habló tras su duro descargo contra Luzu: "La pasé muy mal"

La bailarina Kiara Aldeco se refirió en Intrusos a las burlas de Diego Leuco y su equipo de Luzu por el video que subió de sus abuelos viéndola en Pasión de sábado.

3 ago 2026, 15:35
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Kiara, bailarina de Pasión de sábado, habló tras su duro descargo contra Luzu: La pasé muy mal

Kiara, bailarina de Pasión de sábado, habló tras su duro descargo contra Luzu: "La pasé muy mal"

Kiara, bailarina de Pasión de sábado, habló tras su duro descargo contra Luzu: La pasé muy mal

Kiara, bailarina de Pasión de sábado, habló tras su duro descargo contra Luzu: "La pasé muy mal"

Tras su firme descargo en redes sociales contra Luzu y Nico Occhiato, Kiara Aldeco salió al aire en Intrusos (América Tv) y se refirió a la polémica con Diego Leuco y su programa luego de que un video que se volvió viral suyo fuera comentado entre risas e ironía al aire.

"Acá ando un poco mejor pero sí estos días la estuve pasando un poco mal. Yo no consumo el streaming porque no tengo tiempo por horarios pero sí los conozco o veo clips en redes", indicó la bailarina.

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"Yo la verdad no concía la columna pero cuando me enteré la pasé muy mal, me agarró un ataque y me fui corriendo a la casa de mi papá. Tuve mucha contención de mi familia. Mucha gente me está mandando mensajes lindos pero también tuve muchos feos", remarcó.

Luego, Kiara dejó en claro que recibió muchos comentarios hirientes de los seguidores del streaming luego de su contundente descargo en Instagram.

"Subí mi descargo y me voy a dormir viendo algunos comentarios normales pero cuando me levanto veo una ola completa diciéndome de todo y todas cosas bien machistas cuando nadie el sacrificio que hay detrás, mucho hate. Tienen una comunidad muy grande y cualquier cosa que digan o hagan los van a salir a defender", precisó la bailarina.

La charla con Diego Leuco tras la polémica y cómo afectó el tema a su familia

La bailarina de Pasión de sábado explicó que tras llegar el tema a los medios y viralizarse el video, Diego Leuco se contactó con ella para explicarle lo sucedido al aire en su programa por Luzu y pedirle disculpas.

"Se comunicó Diego Leuco pidiéndome disculpas y le contesté. Agradecía las disculpas pero eso no quitaba que en mi celular me decían cosas muy feas. La humillación, las risas, la burla... Yo soy bailarina y bailo mucho más cosas. Siento que pidieron disculpas también porque se viralizó", indicó sobre la charla con el conductor del programa Antes que nadie en Luzu.

Y luego expuso cómo afectó este tema a sus abuelos al verla mal a ella por lo que se generó con este tema: "Entiendo que fue un error y todos tenemos errores. Mis abuelos estaban muy angustiados pero por verme mal a mí. Es más, cuando explota todo mi abuelo queda internado porque justo lo tenían que operar de una hernia y no se podía dormir. Estaba en la operación, que encima se le complicó y duró mucho más, y estaba en otra. Ellos estaban muy mal por mí", concluyó.

     

 

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