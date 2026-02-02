Trump no es el único: los otros grandes famosos involucrados en los archivos de Epstein

Musk ha reaccionado públicamente a la aparición de su nombre en versiones anteriores de los archivos y ha negado cualquier implicación impropia. Si bien estos registros generan titulares, no hay evidencia de que haya sido implicado en las investigaciones criminales.

bill clinton y epstein

Bill Clinton, el expresidente estadounidense

El exmandatario Bill Clinton figura repetidas veces en las fotografías y documentos de los archivos. Varios registros visuales incluidos en la difusión muestran al expresidente con Epstein o en contextos sociales compartidos, incluyendo imágenes de viajes y encuentros con asociados de Epstein. A pesar de la repetida presencia de su nombre e imagen en los materiales liberados, Clinton ha negado cualquier conducta impropia relacionada con los delitos de Epstein, distanciándose de cualquier implicación directa. Su relación con Epstein parece, según los registros desclasificados, haber sido más directa que la del propio Trump.

Bill Gates, el empresario y filántropo

Otro nombre destacado en los documentos es el de Bill Gates, cofundador de Microsoft y figura prominente del ámbito tecnológico y filantrópico global. Los archivos incluyen comunicaciones que mencionan a Gates en el contexto de intercambios diversos, pero no, evidencia de conducta delictiva. Las menciones no refieren a un vínculo explícito con delitos sexuales.

Andrés y Epstein

Príncipe Andrew, el más comprometido de todos

Andrew ya había enfrentado fuertes críticas públicas en años recientes por sus vínculos con Epstein, graves consecuencias legales y personales. Debió llegar a un arreglo extrajudicial con una mujer que lo acusó de abuso y violación en tres ocasiones cuando ella era menor. Su madre, la reina Isabel II, le retiró sus funciones oficiales en la familia real en 2019 por la controversia. Aunque los documentos recientes no presentan cargos, su inclusión en fotografías y registros intensifica el escrutinio.

peter mandelson y epstein

Un parlamentario inglés, obligado a renunciar

Su nombre es Peter Mandelson y tuvo que renunciar como miembro del Partido Laborista, ahora en el gobierno. Ante la contundencia de los documentos desclasificados, el propio ministro y jefe de su partido, Keir Starmer, pidió también su destitución de la cámara alta del Parlamento. Incluso, había sido propuesto para ser embajador del Reino Unido en Washington.

mette marit epstein

La heredera al trono de Noruega

Se llama Mette-Marit y es la esposa del heredero al trono en ese país nórdico. Ya es un dolor de cabeza permanente por los problemas que causa un hijo de un matrimonio anterior. Ahora, por los archivos Epstein, el premier noruego dijo que su conducta ha sido displicente y hay mucha presión para que el príncipe Haakon termine esa relación antes de ser proclamado rey. Con Epstein tuvo una relación desde 2008 con un intercambio de mail como estos. Una vez le consultó si era “inapropiado que una madre sugiriera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf”. Epstein le contó en el año 2012 que estaba en París “buscando esposa”. La princesa nórdica le contestó: "La capital francesa es buena para el adulterio, pero las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas".

Más figuras y el alcance global

Además de estos nombres de alto perfil, los archivos incluyen referencias y fotografías de otras figuras de la cultura, la política y los negocios, como Richard Branson (el magnate dueño de Virgin), Steve Tisch es un empresario y productor de Hollywood, copropietario de los New York Giants de la NFL y ganador del Oscar por Forrest Gump. Integra el círculo empresarial y del entretenimiento de EE.UU y Howard Lutnick es un financista estadounidense, CEO de Cantor Fitzgerald, una de las firmas más importantes de Wall Street, y una figura influyente del mundo financiero y político norteamericano.

Pero el Departamento de Justicia tiene aún documentos que permanecen como "secretos de Estado". O lo que es lo mismo. Más entregas para este escándalo global.