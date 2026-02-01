Polémicos datos: revelan detalles sobre la conexión entre Roberto Giordano y Jeffrey Epstein

Los documentos también registran un viaje de Epstein a Uruguay en diciembre de 2016, dato que llamó la atención por tratarse de un destino frecuente para Giordano, especialmente durante la temporada de verano. Ese desplazamiento quedó asentado en un intercambio de correos electrónicos con el exprimer ministro israelí, Ehud Barak, en el que Epstein explicaba que debía postergar una reunión debido a un viaje de urgencia a Punta del Este.

Roberto Giordano falleció en noviembre de 2024, a los 79 años. En el tramo final de su vida se había radicado en Uruguay y permanecía alejado de la exposición mediática, luego de haber sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y por irregularidades en el pago de aportes correspondientes a más de 500 empleados.

La mención de su nombre en los documentos desclasificados vuelve a instalarlo en la agenda pública, ahora en el marco de una de las causas judiciales más sensibles y complejas a nivel internacional, cuyos alcances continúan siendo evaluados por la Justicia y la opinión pública.

las-transferencias-de-jeffrey-epstein-a-roberto-giordano-foto-departamento-de-justicia-de-los-estados-unidos-ROKBTH7OAVEVFNCAPKOAFKJXVE

las-transferencias-de-jeffrey-epstein-a-roberto-giordano-foto-departamento-de-justicia-de-los-estados-unidos-FXAJ2PNXPVAAPPKC4FB4GV3SOM

Quién era Jeffrey Epstein y de qué se lo acusa

El caso de Jeffrey Epstein, financista estadounidense con una gran fortuna y vínculos con figuras influyentes del ámbito político y empresarial, se convirtió en uno de los escándalos judiciales más graves de las últimas décadas. Su nombre quedó asociado a una red de abuso y explotación sexual de menores que operó durante años en distintos países, aprovechando su poder económico y su red de contactos.

Las investigaciones determinaron que Epstein captaba a adolescentes, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, y las sometía a abusos en propiedades ubicadas en Estados Unidos y otros destinos internacionales. Durante mucho tiempo logró evitar consecuencias judiciales de peso mediante acuerdos extrajudiciales y maniobras legales que le permitieron sostener un bajo perfil público pese a las denuncias en su contra.

El escándalo volvió a tomar fuerza cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos avanzó en la revisión y posterior desclasificación de millones de documentos vinculados a la causa. Ese material incluye registros financieros, intercambios de correos electrónicos y otros archivos que buscan reconstruir el entramado de relaciones que rodeaba al financista.

Epstein fue encontrado muerto en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York, mientras aguardaba el inicio de su juicio. Aunque su fallecimiento fue catalogado oficialmente como suicidio, el hecho generó una fuerte controversia internacional y no cerró el caso, que continúa abierto a partir de nuevas revelaciones documentales que siguen saliendo a la luz.