Polémicos datos: revelan detalles sobre la conexión entre Roberto Giordano y Jeffrey Epstein

La desclasificación de nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein volvió a generar repercusión internacional y mencionó al estilista argentino Roberto Giordano, reactivando el interés sobre una causa que sigue bajo análisis judicial. Acá, los documentos.
1 feb 2026, 16:55
Revelan detalles sobre la conexión entre el peluquero argentino Roberto Giordano y Jeffrey Epstein
La reciente desclasificación de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein volvió a generar impacto a nivel internacional y abrió nuevas líneas de debate sobre el entramado de relaciones que rodeaban al financista estadounidense. El material fue dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluye millones de archivos, entre ellos registros audiovisuales y documentación financiera.
Dentro de ese volumen de información aparecieron referencias a distintas figuras del ámbito político, empresarial y social. Entre los nombres mencionados figura el del peluquero argentino Roberto Giordano, cuya mención generó sorpresa y repercusión en el país.
De acuerdo a extractos bancarios incorporados en los archivos oficiales, Epstein habría realizado transferencias de dinero al estilista en varias oportunidades. Los montos consignados oscilarían entre los 500 mil y el millón de dólares por operación. Sin embargo, los documentos no detallan el motivo ni el contexto de esos movimientos financieros.
La información cobró mayor relevancia debido a la dimensión del caso Epstein, quien fue señalado como “uno de los depredadores sexuales más notorios de las últimas décadas”, y cuyo círculo de vínculos sigue siendo objeto de investigación y análisis judicial y periodístico.
Los documentos también registran un viaje de Epstein a Uruguay en diciembre de 2016, dato que llamó la atención por tratarse de un destino frecuente para Giordano, especialmente durante la temporada de verano. Ese desplazamiento quedó asentado en un intercambio de correos electrónicos con el exprimer ministro israelí, Ehud Barak, en el que Epstein explicaba que debía postergar una reunión debido a un viaje de urgencia a Punta del Este.
Roberto Giordano falleció en noviembre de 2024, a los 79 años. En el tramo final de su vida se había radicado en Uruguay y permanecía alejado de la exposición mediática, luego de haber sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y por irregularidades en el pago de aportes correspondientes a más de 500 empleados.
La mención de su nombre en los documentos desclasificados vuelve a instalarlo en la agenda pública, ahora en el marco de una de las causas judiciales más sensibles y complejas a nivel internacional, cuyos alcances continúan siendo evaluados por la Justicia y la opinión pública.
Quién era Jeffrey Epstein y de qué se lo acusa
El caso de Jeffrey Epstein, financista estadounidense con una gran fortuna y vínculos con figuras influyentes del ámbito político y empresarial, se convirtió en uno de los escándalos judiciales más graves de las últimas décadas. Su nombre quedó asociado a una red de abuso y explotación sexual de menores que operó durante años en distintos países, aprovechando su poder económico y su red de contactos.
Las investigaciones determinaron que Epstein captaba a adolescentes, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, y las sometía a abusos en propiedades ubicadas en Estados Unidos y otros destinos internacionales. Durante mucho tiempo logró evitar consecuencias judiciales de peso mediante acuerdos extrajudiciales y maniobras legales que le permitieron sostener un bajo perfil público pese a las denuncias en su contra.
El escándalo volvió a tomar fuerza cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos avanzó en la revisión y posterior desclasificación de millones de documentos vinculados a la causa. Ese material incluye registros financieros, intercambios de correos electrónicos y otros archivos que buscan reconstruir el entramado de relaciones que rodeaba al financista.
Epstein fue encontrado muerto en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York, mientras aguardaba el inicio de su juicio. Aunque su fallecimiento fue catalogado oficialmente como suicidio, el hecho generó una fuerte controversia internacional y no cerró el caso, que continúa abierto a partir de nuevas revelaciones documentales que siguen saliendo a la luz.