La reacción de Diego Leuco que descolocó a Horacio Pagani tras el escándalo

Leuco también buscó bajarle el tono al impacto personal del descargo. “No vi el video porque es muy largo. Ya está, cada uno tiene derecho a enojarse, ofenderse, opinar o decir lo que quiera”, expresó, marcando distancia del conflicto. Y fue aún más claro: “A mí la verdad no me preocupa ni me interesa, tampoco me ocupa el tiempo lo que él piense de mí”.

Uno de los momentos más sensibles de la polémica se dio cuando Pagani mencionó a Alfredo Leuco y una supuesta situación laboral vinculada a Clarín. Al respecto, Diego respondió con calma: “No sé si es verdad lo de que mi papá lo perseguía para pedirle trabajo, pero si fuese verdad, ¿está mal pedir trabajo?”. Además, aclaró que se trató de una anécdota personal de su infancia y admitió que tal vez no fue el contexto adecuado para mencionarla.

Lejos de escalar la disputa, el periodista buscó cerrar el tema sin confrontación. “De mi parte no hay bronca. No me molesta, no me ofende, no me preocupa y no me duele”, aseguró. Y, frente al mensaje de Pagani invitándolo a “arreglar esta cuestión donde y cómo quiera”, fue tajante: “No tengo nada que arreglar ni espero a nadie en ningún lado. Pasar esto a otro plano me parece un poco fuerte”.

Mientras tanto, Alfredo Leuco eligió mantenerse al margen del conflicto. Al ser abordado por la prensa, evitó hacer declaraciones, se subió a su auto y se retiró sin hablar, dejando la polémica circunscripta a los protagonistas directos.

Qué había dicho Diego Leuco sobre Horacio Pagani

En el streaming Resumido (Luzu), Diego Leuco se refirió a los dichos de Horacio Pagani sobre las mujeres en el fútbol y recordó textualmente: “Horacio Pagani hablaba de que nuestra amiga More Beltrán ahora es comentarista de fútbol y dijo que las mujeres no deberían comentar fútbol, no deberían meterse en el fútbol, que hace 200 años que los varones juegan al fútbol, que no rompan los huevos”.

En ese contexto, Leuco marcó que el foco del problema va más allá de una frase puntual y apuntó al lugar que se le dio durante años al periodista: “Yo creo que el problema está en haber puesto a Pagani en el lugar de idolatría que se lo puso durante tanto tiempo. Porque siempre Pagani fue así, en este caso es con las mujeres, pero siempre fue este su juego”.

Luego, sumó una anécdota vinculada al pasado laboral de Pagani en Clarín, relacionada con su padre: “El tipo era jefe en el diario Clarín, cuando mi papá recién arrancaba ahí en el diario. Y mi viejo me contaba que él siempre como jefe se ‘autodaba’ los mejores viajes, se ‘autodaba’ los mejores premios”.

Por último, Leuco se refirió a las disculpas posteriores del periodista y fue contundente: “Siempre fue un tipo así polémico y todo. Ahora tuvo que pedir disculpas, que no son unas disculpas, porque no pidió disculpas básicamente, dijo que no dijo lo que dijo, pero no importa. Yo creo que él sabe y él juega un poco ese rol de jugar al fleje, que esta vez se le fue larga”.