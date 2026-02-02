Quién es la nueva presidente de Costa Rica que sigue los pasos de Bukele y promete "lucha sin cuartel" al narco
Es uno de los países centroamericanos y de América Latina con mayor tradición democrática y estabilidad. Pero en los últimos años, la delincuencia se ha multiplicado. La candidata oficialista tomó el discurso de su par salvadoreño para ganara las elecciones.
Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica, con un discurso pro seguridad, copiado de Bukele en El Salvador (Foto: A24.com).
"El cambio será profundo e irreversible". Esas fueron las palabras que Laura Fernández, presidenta electa en Costa Rica, utilizó para celebrar su victoria. Aunque pueda parecer el discurso de un opositor, Fernández es la candidata del oficialismo en el Gobierno. Pero decidió endurecer su mensaje para anunciar una lucha a fondo contra el crimen organizado, que se ha multiplicado en ese país centroamericano. Y para ello, fue a buscar el ejemplo en otro país de la región: El Salvador y Nayib Bukele
En Costa Rica gobierna el Partido Pueblo Soberano (PPSO), que se define como liberal en lo económico y conservador en lo social. Ahora, con Fernández, se volvió aún más conservador, con un discurso duro contra el crimen organizado, siguiendo lo que inició el presidente salvadoreño.
Ahora, como Bukele
“Costa Rica sabe que daré una lucha sin cuartel para que nuestro país siga por la senda del crecimiento económico, de la libertad y, sobre todo, del progreso de nuestro pueblo. Estoy segura de que esta transición será muy agradable, en beneficio de quienes algunos llaman ‘nadie’, pero que para mí lo son todo”, dijo Fernández, de solo 39 años y que será la segunda presidenta en la historia de ese país.
Costa Rica lleva 77 años consecutivos de democracia. Es una de las más antiguas sin sufrir interrupciones en América Latina. Tiene una estabilidad económica que le permitió, entre otras cosas, ser una opción más que válida para el turismo internacional en Centroamérica. Pero desde hace unos años, no pudo escapar a la explosión del crimen organizado que se multiplicó en la región. Un fenómeno que llevó a endurecer el discurso de la clase política contra la delincuencia.
Ese enfoque de seguridad, conocido por priorizar la reducción rápida de delitos mediante estados de excepción y centros penitenciarios de alta seguridad, fue un elemento central de su discurso y estrategia, en un país que históricamente había sido visto como uno de los más pacíficos de la región pero que en los últimos años ha registrado un aumento notable de homicidios y crímenes vinculados al narcotráfico.
Este modelo, caracterizado como "derechización" o "mano dura", tiene como principal modelo a Nayib Bukele en El Salvador. Con ese discurso, llegó a la presidencia en 2019. Construyó una mega cárcel de máxima seguridad que se intenta imitar en otros países. Hasta Donald Trump envió presos deportados por ser inmigrantes ilegales a la prisión llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocida por sus siglas CECOT .
Ese cambio le permitió modificar la Constitución primero y, luego, ser reelecto en 2024 con el 84,65% de los votos. Su prédica contra el crimen organizado fue tomada por Nasry Asfura en Guatemala (derrotó a la izquierdista, que presentó el oficialismo de Xiomara Castro) y, ahora, por la candidata del oficialismo costarricense. La mujer tomó prestado ese discurso para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta.
También incluye, como en el modo Bukele, la construcción de una megacárcel de máxima seguridad para enfrentar al crimen organizado.
Costa Rica es uno de los mejores países del continente por estabilidad y continuidad democrática y económica. Ocupa el puesto 62 en el mundo en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (sobre casi 200 países) . Y en América Latina es el sexto país, en este orden, detrás de Chile, Argentina, Uruguay, Antigua y Barbuda y Panamá.
La delincuencia en crecimiento obligó a correrse a la derecha al partido en el gobierno para mantener el poder. Laura Fernández, tras los pasos de Bukele, eligió el camino correcto, al menos, para los votantes.