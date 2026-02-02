Quién es la nueva presidente de Costa Rica que sigue los pasos de Bukele y promete "lucha sin cuartel" al narco

Ese enfoque de seguridad, conocido por priorizar la reducción rápida de delitos mediante estados de excepción y centros penitenciarios de alta seguridad, fue un elemento central de su discurso y estrategia, en un país que históricamente había sido visto como uno de los más pacíficos de la región pero que en los últimos años ha registrado un aumento notable de homicidios y crímenes vinculados al narcotráfico.

Este modelo, caracterizado como "derechización" o "mano dura", tiene como principal modelo a Nayib Bukele en El Salvador. Con ese discurso, llegó a la presidencia en 2019. Construyó una mega cárcel de máxima seguridad que se intenta imitar en otros países. Hasta Donald Trump envió presos deportados por ser inmigrantes ilegales a la prisión llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocida por sus siglas CECOT .

bukele carcel en el Salvador El CECOT, el Centro para detención de terroristas en El Salvador. El sistema que "exporta" y llevó a la presidencia de Costa Rica a Laura Fernández. (foto: Archivo)

Ese cambio le permitió modificar la Constitución primero y, luego, ser reelecto en 2024 con el 84,65% de los votos. Su prédica contra el crimen organizado fue tomada por Nasry Asfura en Guatemala (derrotó a la izquierdista, que presentó el oficialismo de Xiomara Castro) y, ahora, por la candidata del oficialismo costarricense. La mujer tomó prestado ese discurso para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta.

También incluye, como en el modo Bukele, la construcción de una megacárcel de máxima seguridad para enfrentar al crimen organizado.

Costa Rica es uno de los mejores países del continente por estabilidad y continuidad democrática y económica. Ocupa el puesto 62 en el mundo en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (sobre casi 200 países) . Y en América Latina es el sexto país, en este orden, detrás de Chile, Argentina, Uruguay, Antigua y Barbuda y Panamá.

La delincuencia en crecimiento obligó a correrse a la derecha al partido en el gobierno para mantener el poder. Laura Fernández, tras los pasos de Bukele, eligió el camino correcto, al menos, para los votantes.