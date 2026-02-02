A24.com

Tras los dichos de la China Suárez, Wanda Nara recogió el guante y respondió con una provocación en redes

Tras las entrevistas de la China Suárez en El Trece, Wanda Nara le respondió desde sus redes sociales.

2 feb 2026, 17:50
wanda nara y china suarez
El estreno de Hija del fuego en El Trece pone nuevamente a la China Suárez en el centro de la escena. La actriz dio dos entrevistas, primero en La Mañana con Moria y luego en Puro Show, donde no esquivó preguntas sobre su vínculo con Wanda Nara, justo en el momento en que ambas competirán en la pantalla chica: la ficción frente a MasterChef Celebrity. Todo esto ocurre mientras Suárez vive en Turquía junto a Mauro Icardi, país al que se mudó para acompañar al futbolista en su carrera.

En el ciclo de Moria Casán, la ex Casi Ángeles fue contundente cuando le consultaron si veía posible una reconciliación con la conductora: “Soy una persona pacífica a la que no le gustan los conflictos, pero a mí la falta de respeto y las cosas que no me gustan, yo no me las olvido hasta el día que me muero, entonces no se puede forzar tener buen vínculo con gente que uno no desea tener buen vínculo”.

En medio de todo esto, Wanda eligió responder desde sus redes sociales con un tono más distendido. Compartió un clip de MasterChef Celebrity acompañado de un emoji emocionado y la frase: "Van a ir en manada a Turquía a recuperar las cosas de Wanda".

En el mismo video, Mau y Ricky la interpelaron con complicidad: "Vi un clip tuyo con Rusher el otro día. Hablando de unas carteras, ¿no?". Wanda contestó: "Ah, sí". Los hermanos insistieron: "¿Y ya fueron o no han ido aún?". La conductora explicó: "No tenemos tiempo. Rusher está acá cocinando todo el día. Yo estoy acá parada en esta cosita. Pasé todo el año. Ahora apenas tengamos un tiempito libre nos vamos, sí".

La charla siguió con un guiño de humor. "Capaz pasamos a visitarlos también", dijo Wanda. "¿Por dónde? ¿En Miami?", preguntaron. Los cantantes respondieron: "Sí. Y de hecho, si paran ahí, yo voy y los acompaño a Turquía, porque yo creo que tú tienes muchas carteras".

Además, la empresaria cerró con una frase divertida: "¡Ay, más manos! Lo bueno es que voy desapercibida con todos ustedes".

Cómo fue la inquietante reacción de la China Suárez cuando le preguntaron si cree que Wanda sigue enamorada de Icardi

Este lunes, la presencia de la China Suárez en Puro Show (El Trece) no pasó desapercibida. La actriz enfrentó preguntas filosas y volvió a quedar en el centro de la escena mediática, especialmente cuando se tocó un tema que la vincula desde hace años: la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

La más directa fue Fernanda Iglesias, que no dudó en plantear lo que muchos querían escuchar: “Quiero que te la juegues. ¿Vos creés que Wanda sigue enamorada de Mauro?”. Suárez respondió con firmeza y sin entrar en especulaciones: “No lo sé. No me incumbe tampoco”.

En medio de la conversación, la actriz aprovechó para dejar en claro cómo se siente en lo personal. “Yo te puedo decir que yo sí, que yo estoy perdidamente enamorada”, confesó con seguridad.

El momento más distendido de la entrevista llegó con una frase que sorprendió a todos por su tono frontal y humorístico. Suárez lanzó: “Mauro deja la vara muy alta. Si el día de mañana me separara de Mauro, me querría cortar los huevos que no tengo”. La ocurrencia generó carcajadas y dejó al estudio en un clima de sorpresa.

