Tras los dichos de la China Suárez, Wanda Nara recogió el guante y respondió con una provocación en redes

La charla siguió con un guiño de humor. "Capaz pasamos a visitarlos también", dijo Wanda. "¿Por dónde? ¿En Miami?", preguntaron. Los cantantes respondieron: "Sí. Y de hecho, si paran ahí, yo voy y los acompaño a Turquía, porque yo creo que tú tienes muchas carteras".

Además, la empresaria cerró con una frase divertida: "¡Ay, más manos! Lo bueno es que voy desapercibida con todos ustedes".

Cómo fue la inquietante reacción de la China Suárez cuando le preguntaron si cree que Wanda sigue enamorada de Icardi

Este lunes, la presencia de la China Suárez en Puro Show (El Trece) no pasó desapercibida. La actriz enfrentó preguntas filosas y volvió a quedar en el centro de la escena mediática, especialmente cuando se tocó un tema que la vincula desde hace años: la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

La más directa fue Fernanda Iglesias, que no dudó en plantear lo que muchos querían escuchar: “Quiero que te la juegues. ¿Vos creés que Wanda sigue enamorada de Mauro?”. Suárez respondió con firmeza y sin entrar en especulaciones: “No lo sé. No me incumbe tampoco”.

En medio de la conversación, la actriz aprovechó para dejar en claro cómo se siente en lo personal. “Yo te puedo decir que yo sí, que yo estoy perdidamente enamorada”, confesó con seguridad.

El momento más distendido de la entrevista llegó con una frase que sorprendió a todos por su tono frontal y humorístico. Suárez lanzó: “Mauro deja la vara muy alta. Si el día de mañana me separara de Mauro, me querría cortar los huevos que no tengo”. La ocurrencia generó carcajadas y dejó al estudio en un clima de sorpresa.