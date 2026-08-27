En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Argentina
Estados Unidos
Exportaciones

Argentina quedó afuera del nuevo cupo de 300.000 toneladas de carne que habilitó Estados Unidos

Pese a definirse mutuamente como aliados, la Casa Blanca acaba de tomar una medida que complica al campo argentino. EE.UU. aumentó su cupo temporal para la importación de toneladas. Sin embargo, la decisión dejó fuera a la Argentina.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Banner Seguinos en google DESK
Una medida de Donald Trump causa gran repercusión en las exportaciones de carnes argentinas. (Foto: A24.com)

Una medida de Donald Trump causa gran repercusión en las exportaciones de carnes argentinas. (Foto: A24.com)

Había una expectativa favorable, por el clima de amistad mutuo, pero se frustró. Argentina quedó afuera del nuevo cupo temporal de 300.000 toneladas de carne que habilitó Estados Unidos y que había generado un ambiente positivo entre los frigoríficos nacionales. El gobierno de Donald Trump decidió reservar ese volumen para el contingente correspondiente a “otros países o áreas”, mientras que la Argentina mantiene una cuota propia de 100.000 toneladas para ingresar al mercado estadounidense.

Leé también ¿También a Argentina? Trump anuncia más subas de aranceles a productos importados de 60 países
Trump auncia nuevos aranceles a exportaciones de otros países. ¿Incluye a la Argentina? (Foto: A24.com)

La decisión representa un cambio respecto de las expectativas que había despertado el anuncio de Trump, quien había habilitado durante 90 días el ingreso de hasta 300.000 toneladas de carne sin aranceles fuera de cuota, principalmente destinada a la elaboración de carne picada y hamburguesas.

El objetivo del gobierno estadounidense es aumentar la oferta y contener el precio de la carne para los consumidores, en un contexto de fuerte caída del rodeo bovino norteamericano. Trump había argumentado que las existencias ganaderas de Estados Unidos se encuentran en niveles históricamente bajos.

La medida apuntaba al electorado interno a dos meses de las elecciones de medio término. Pero aumentar los niveles de carne importada podía ayudar a que el precio local se mantuviera. Allí había una oportunidad para las carnes argentinas. Esa ventana se cerró.

Para Argentina, la noticia supone una oportunidad perdida en el corto plazo. El país ya cuenta con una cuota anual de 100.000 toneladas para exportar carne vacuna a Estados Unidos, ampliada durante este año, y busca negociar su continuidad y una eventual mejora para 2027.

Además, Estados Unidos se convirtió en uno de los principales destinos para la carne argentina. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones alcanzaron niveles récord y el mercado estadounidense concentró una porción creciente de los embarques.

Oportunidad perdida para la Argentina

Así, la Argentina quedó afuera del nuevo cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna que Estados Unidos habilitó para aumentar la oferta y contener los precios internos. La medida comenzará a regir el 1° de septiembre y distribuirá el volumen en tres tramos de 100.000 toneladas durante septiembre, octubre y noviembre. El objetivo principal es incrementar la disponibilidad de carne vacuna magra, utilizada especialmente para elaborar carne picada.

Por eso, había un fuerte optimismo para que ese cupo se pudiera ampliar, especialmente por los constantes elogios de la Casa Blanca hacia la Argentina. Pero no fue así.

La exclusión argentina no responde a un problema sanitario ni a una decisión específica contra la producción nacional. El motivo es el sistema de cuotas estadounidense. Las 300.000 toneladas fueron asignadas al contingente denominado “Otros países o áreas”, utilizado por países como Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y Países Bajos.

Junto con Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Reino Unido, quedó fuera de esta ampliación extraordinaria. Por lo tanto, este nuevo cupo no se suma a la cuota argentina ni permite que los frigoríficos nacionales compitan por esas 300.000 toneladas.

El comunicado de la Argentina celebrando la apertura para 100.000 toneladas de carne a los EE.UU., pero en esta oportunidad, ampliado a otras 300.000 toneladas, quedo afuera. (Foto: Archivo).

El comunicado de la Argentina celebrando la apertura para 100.000 toneladas de carne a los EE.UU., pero en esta oportunidad, ampliado a otras 300.000 toneladas, quedo afuera. (Foto: Archivo).

Cuánta carne exporta Argentina a Estados Unidos

El dato adquiere mayor relevancia porque Argentina viene aumentando fuertemente sus ventas al mercado estadounidense. En febrero de 2026, Washington amplió la cuota argentina de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, lo que multiplicó por cinco el volumen con acceso preferencial.

Entre enero y julio de 2026, Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos, contra 22.183 toneladas en el mismo período de 2025. El crecimiento fue del 202,6% interanual.

Los principales productos son carne vacuna deshuesada, enfriada o congelada, y particularmente recortes magros destinados a la elaboración de carne picada. Estados Unidos se convirtió así en un destino cada vez más importante para la industria frigorífica argentina.

La paradoja es que, pese a este crecimiento y a contar con una cuota ampliada a 100.000 toneladas, Argentina no puede aprovechar este nuevo cupo extraordinario en un mercado como el de Estados Unidos, uno de los principales del mundo.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir

En pocas palabras

  • Cupo ampliado: Estados Unidos habilitó 300.000 toneladas de carne sin aranceles.
  • Exclusión argentina: El país quedó fuera de este nuevo cupo temporal.
  • Cuota propia: Argentina mantiene 100.000 toneladas para el mercado estadounidense.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina Estados Unidos carne Donald Trump
Notas relacionadas
Aranceles de Trump: Brasil, Chile y Japón cuestionaron la decisión y anticiparon que buscarán revertirlos
El Gobierno reivindicó las negociaciones con Trump y destacó el arancel 0% para 1.675 productos argentinos
La insólita idea de Donald Trump en medio de la guerra arancelaria y comercial con Canadá
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar