Argentina quedó afuera del nuevo cupo de 300.000 toneladas de carne que habilitó Estados Unidos

Para Argentina, la noticia supone una oportunidad perdida en el corto plazo. El país ya cuenta con una cuota anual de 100.000 toneladas para exportar carne vacuna a Estados Unidos, ampliada durante este año, y busca negociar su continuidad y una eventual mejora para 2027.

Además, Estados Unidos se convirtió en uno de los principales destinos para la carne argentina. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones alcanzaron niveles récord y el mercado estadounidense concentró una porción creciente de los embarques.

Oportunidad perdida para la Argentina

Así, la Argentina quedó afuera del nuevo cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna que Estados Unidos habilitó para aumentar la oferta y contener los precios internos. La medida comenzará a regir el 1° de septiembre y distribuirá el volumen en tres tramos de 100.000 toneladas durante septiembre, octubre y noviembre. El objetivo principal es incrementar la disponibilidad de carne vacuna magra, utilizada especialmente para elaborar carne picada.

Por eso, había un fuerte optimismo para que ese cupo se pudiera ampliar, especialmente por los constantes elogios de la Casa Blanca hacia la Argentina. Pero no fue así.

La exclusión argentina no responde a un problema sanitario ni a una decisión específica contra la producción nacional. El motivo es el sistema de cuotas estadounidense. Las 300.000 toneladas fueron asignadas al contingente denominado “Otros países o áreas”, utilizado por países como Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y Países Bajos.

Junto con Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Reino Unido, quedó fuera de esta ampliación extraordinaria. Por lo tanto, este nuevo cupo no se suma a la cuota argentina ni permite que los frigoríficos nacionales compitan por esas 300.000 toneladas.

El comunicado de la Argentina celebrando la apertura para 100.000 toneladas de carne a los EE.UU., pero en esta oportunidad, ampliado a otras 300.000 toneladas, quedo afuera. (Foto: Archivo).

Cuánta carne exporta Argentina a Estados Unidos

El dato adquiere mayor relevancia porque Argentina viene aumentando fuertemente sus ventas al mercado estadounidense. En febrero de 2026, Washington amplió la cuota argentina de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, lo que multiplicó por cinco el volumen con acceso preferencial.

Entre enero y julio de 2026, Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos, contra 22.183 toneladas en el mismo período de 2025. El crecimiento fue del 202,6% interanual.

Los principales productos son carne vacuna deshuesada, enfriada o congelada, y particularmente recortes magros destinados a la elaboración de carne picada. Estados Unidos se convirtió así en un destino cada vez más importante para la industria frigorífica argentina.

La paradoja es que, pese a este crecimiento y a contar con una cuota ampliada a 100.000 toneladas, Argentina no puede aprovechar este nuevo cupo extraordinario en un mercado como el de Estados Unidos, uno de los principales del mundo.