Donald Trump anunció un histórico acuerdo petrolero con Venezuela y prometió bajar el precio del combustible

El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela

El entendimiento representa un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Caracas después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense.

Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales, mientras que Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela.

A partir de entonces ambos paises comenzaron un proceso de acercamiento que tuvo al sector energético como uno de sus principales ejes. La administración Trump impulsó el regreso de inversiones extranjeras con el objetivo de recuperar la capacidad productiva de la industria petrolera venezolana.

Unos 65 mil millones de barriles y control para EEUU: los alcances del “acuerdo petrolero” de Trump con Venezuela. (Foto: archivo)

El nuevo acuerdo profundiza ese giro y abre la puerta a una participación estadounidense sin precedentes sobre una porción significativa de las reservas de crudo del país sudamericano.

Cuánto petróleo tiene Venezuela y qué impacto podría tener el acuerdo

Venezuela posee aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, equivalentes a cerca del 17% de las reservas mundiales. Sin embargo, años de falta de inversión y deterioro de la infraestructura hicieron que actualmente represente apenas alrededor del 1% de la producción global.

El plan anunciado por Trump busca modificar ese escenario mediante una fuerte inyección de capital. Las estimaciones difundidas por ambos gobiernos contemplan cerca de US$100.000 millones en inversiones privadas destinadas a recuperar y ampliar la capacidad de producción petrolera venezolana.

Delcy Rodríguez afirmó que el acuerdo permitirá incrementar significativamente la producción petrolera. (Foto: archivo)

Marco Rubio calificó el entendimiento como una victoria tanto para Estados Unidos como para Venezuela y aseguró que las inversiones podrían generar miles de puestos de trabajo y contribuir a la reconstrucción de la economía venezolana. Delcy Rodríguez, por su parte, afirmó que el acuerdo permitirá incrementar significativamente la producción petrolera y calculó que podría generar más de US$209.000 millones en ingresos fiscales para Venezuela.