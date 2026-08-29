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Donald Trump anunció un histórico acuerdo petrolero con Venezuela y prometió bajar el precio del combustible

El Presidente comunicó la noticia a través de su cuenta de Truth Social y afirmó que la operación permitirá duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos.

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Donald Trump anunció un histórico acuerdo petrolero con Venezuela. (Foto: archivo)

Donald Trump anunció un histórico acuerdo petrolero con Venezuela. (Foto: archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que otorgará a intereses estadounidenses el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo. El mandatario calificó el entendimiento como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que permitirá reducir el precio de la gasolina en su país.

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Trump comunicó la noticia a través de su cuenta de Truth Social y afirmó que la operación permitirá más que duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos, en momentos en los que el precio de los combustibles se convirtió en una de las principales preocupaciones económicas de su administración.

“El histórico acuerdo más que duplica las reservas petroleras estadounidenses”, aseguró el mandatario, quien sostuvo además que tendrá efectos sobre el precio de la gasolina “durante mucho tiempo”. Según explicó Trump, las negociaciones fueron encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en coordinación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y empresas privadas.

El acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos petroleros venezolanos con un potencial probado de aproximadamente 65.000 millones de barriles. El esquema se apoyará en la participación de capital privado y, según la información difundida hasta el momento, no tendría costo para los contribuyentes estadounidenses.

El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela

El entendimiento representa un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Caracas después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense.

Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales, mientras que Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela.

A partir de entonces ambos paises comenzaron un proceso de acercamiento que tuvo al sector energético como uno de sus principales ejes. La administración Trump impulsó el regreso de inversiones extranjeras con el objetivo de recuperar la capacidad productiva de la industria petrolera venezolana.

Unos 65 mil millones de barriles y control para EEUU: los alcances del &ldquo;acuerdo petrolero&rdquo; de Trump con Venezuela. (Foto: archivo)

Unos 65 mil millones de barriles y control para EEUU: los alcances del “acuerdo petrolero” de Trump con Venezuela. (Foto: archivo)

El nuevo acuerdo profundiza ese giro y abre la puerta a una participación estadounidense sin precedentes sobre una porción significativa de las reservas de crudo del país sudamericano.

Cuánto petróleo tiene Venezuela y qué impacto podría tener el acuerdo

Venezuela posee aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, equivalentes a cerca del 17% de las reservas mundiales. Sin embargo, años de falta de inversión y deterioro de la infraestructura hicieron que actualmente represente apenas alrededor del 1% de la producción global.

El plan anunciado por Trump busca modificar ese escenario mediante una fuerte inyección de capital. Las estimaciones difundidas por ambos gobiernos contemplan cerca de US$100.000 millones en inversiones privadas destinadas a recuperar y ampliar la capacidad de producción petrolera venezolana.

Delcy Rodr&iacute;guez afirm&oacute; que el acuerdo permitir&aacute; incrementar significativamente la producci&oacute;n petrolera. (Foto: archivo)

Delcy Rodríguez afirmó que el acuerdo permitirá incrementar significativamente la producción petrolera. (Foto: archivo)

Marco Rubio calificó el entendimiento como una victoria tanto para Estados Unidos como para Venezuela y aseguró que las inversiones podrían generar miles de puestos de trabajo y contribuir a la reconstrucción de la economía venezolana. Delcy Rodríguez, por su parte, afirmó que el acuerdo permitirá incrementar significativamente la producción petrolera y calculó que podría generar más de US$209.000 millones en ingresos fiscales para Venezuela.

En pocas palabras

  • Histórico acuerdo petrolero: Donald Trump anunció un entendimiento con Venezuela que más que duplica las reservas de crudo de EE. UU.
  • Control de reservas: El pacto otorga control mayoritario a intereses estadounidenses sobre 65.000 millones de barriles de crudo venezolano.
  • Impacto económico: Se espera que la operación reduzca el precio de la gasolina en Estados Unidos y genere miles de empleos en Venezuela.
Resumen generado por Thinkindot AI
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