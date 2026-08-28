Estados Unidos podría revisar su apoyo a Gran Bretaña por Malvinas, según un medio inglés

Ahora, según el diario británico, el foco vuelve a estar puesto en los compromisos de defensa asumidos por el Reino Unido. La publicación señaló que el plan presentado en junio por el primer ministro Andy Burnham fue considerado insuficiente por funcionarios estadounidenses, que reclaman un incremento más acelerado y profundo de la inversión militar.

En esa línea, una fuente citada por The Telegraph afirmó que el programa británico representa un avance, aunque todavía está lejos de satisfacer las expectativas de Washington.

La publicación señaló que el plan presentado en junio por el primer ministro Andy Burnham fue considerado insuficiente por funcionarios estadounidenses, que reclaman un incremento más acelerado y profundo de la inversión militar. (Foto: archivo)

La estrategia de la "OTAN 3.0"

El informe también vincula las presiones de Washington con una transformación más amplia dentro de la alianza atlántica. Funcionarios estadounidenses impulsan una etapa que denominan “OTAN 3.0”, un esquema que busca trasladar a los países europeos y a Canadá una mayor responsabilidad en la defensa convencional del continente.

Bajo esa lógica, el gasto militar se convirtió en una de las principales variables para evaluar el compromiso de los socios de la organización. La revisión en marcha también contempla la cantidad de tropas estadounidenses que permanecerán en Europa y la distribución futura de los recursos militares.

The Telegraph indicó además que en Washington existe preocupación porque el Reino Unido todavía no asumió un compromiso explícito para destinar el 3% del PBI a defensa hacia 2030. Según el medio británico, esa situación genera inquietud en distintos sectores políticos y militares.

La posición sobre las islas

Estados Unidos mantiene oficialmente una postura de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, aunque reconoce la administración británica del territorio. Argentina sostiene su histórico reclamo de soberanía, mientras que el gobierno británico reafirmó este año que considera al archipiélago un territorio británico de ultramar.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por The Telegraph, no existe por el momento una decisión formal de Washington sobre las Malvinas. Sin embargo, el diario sostuvo que la cuestión permanece dentro de las discusiones que lleva adelante el Pentágono mientras analiza el nivel de compromiso militar de sus aliados y el cumplimiento de las metas de gasto acordadas dentro de la OTAN.