En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Islas Malvinas
DISPUTA POR EL GASTO MILITAR

Estados Unidos podría revisar su apoyo a Gran Bretaña por Malvinas, según un medio inglés

The Telegraph aseguró que funcionarios del Pentágono mantienen abierta la posibilidad de revisar la postura estadounidense sobre las Islas Malvinas como parte de las exigencias a Londres para aumentar su inversión en defensa dentro de la OTAN.

Banner Seguinos en google DESK
Estados Unidos mantiene conversaciones con el Reino Unido en las que la cuestión de las Islas Malvinas aparece vinculada al debate sobre el gasto militar dentro de la OTAN. (Foto: archivo)

Estados Unidos mantiene conversaciones con el Reino Unido en las que la cuestión de las Islas Malvinas aparece vinculada al debate sobre el gasto militar dentro de la OTAN. (Foto: archivo)

Estados Unidos mantiene conversaciones con el Reino Unido en las que la cuestión de las Islas Malvinas aparece vinculada al debate sobre el gasto militar dentro de la OTAN. Así lo informó este viernes el diario británico The Telegraph, que señaló que sectores del Pentágono evalúan distintas herramientas de presión para que Londres acelere el aumento de su presupuesto de defensa.

Leé también El hallazgo sin precedentes en las Islas Malvinas que podría cambiar por completo todo
El hallazgo sin precedentes en las Islas Malvinas que podría cambiar por completo todo

Según la publicación, Washington considera insuficientes los compromisos asumidos hasta ahora por el gobierno británico para acercarse al objetivo del 5% del PBI destinado a defensa que impulsa la administración de Donald Trump. En ese contexto, una fuente estadounidense sostuvo que el Reino Unido podría recibir una atención especial dentro de la revisión que Estados Unidos realiza sobre sus aliados de la alianza atlántica.

La advertencia cobra relevancia porque involucra a las Islas Malvinas, un tema sensible en la relación entre Argentina, el Reino Unido y Estados Unidos. De acuerdo con The Telegraph, al ser consultado sobre la posibilidad de modificar la posición estadounidense respecto del archipiélago, un funcionario respondió que “no se descarta ninguna opción” en el marco de los incentivos que Washington analiza para exigir un mayor reparto de las responsabilidades militares dentro de la OTAN.

Washington considera insuficientes los compromisos asumidos hasta ahora por el gobierno brit&aacute;nico para acercarse al objetivo del 5% del PBI destinado a defensa. (Foto: Reuters)

Washington considera insuficientes los compromisos asumidos hasta ahora por el gobierno británico para acercarse al objetivo del 5% del PBI destinado a defensa. (Foto: Reuters)

Una discusión que reaparece meses después

La información se conoce cuatro meses después de la filtración de un memorando interno del Pentágono que planteaba la posibilidad de revisar el respaldo estadounidense a la posición británica sobre las islas. Aquel documento vinculaba esa alternativa con el escaso acompañamiento de Londres a la guerra contra Irán.

Ahora, según el diario británico, el foco vuelve a estar puesto en los compromisos de defensa asumidos por el Reino Unido. La publicación señaló que el plan presentado en junio por el primer ministro Andy Burnham fue considerado insuficiente por funcionarios estadounidenses, que reclaman un incremento más acelerado y profundo de la inversión militar.

En esa línea, una fuente citada por The Telegraph afirmó que el programa británico representa un avance, aunque todavía está lejos de satisfacer las expectativas de Washington.

La publicaci&oacute;n se&ntilde;al&oacute; que el plan presentado en junio por el primer ministro Andy Burnham fue considerado insuficiente por funcionarios estadounidenses, que reclaman un incremento m&aacute;s acelerado y profundo de la inversi&oacute;n militar. (Foto: archivo)

La publicación señaló que el plan presentado en junio por el primer ministro Andy Burnham fue considerado insuficiente por funcionarios estadounidenses, que reclaman un incremento más acelerado y profundo de la inversión militar. (Foto: archivo)

La estrategia de la "OTAN 3.0"

El informe también vincula las presiones de Washington con una transformación más amplia dentro de la alianza atlántica. Funcionarios estadounidenses impulsan una etapa que denominan “OTAN 3.0”, un esquema que busca trasladar a los países europeos y a Canadá una mayor responsabilidad en la defensa convencional del continente.

Bajo esa lógica, el gasto militar se convirtió en una de las principales variables para evaluar el compromiso de los socios de la organización. La revisión en marcha también contempla la cantidad de tropas estadounidenses que permanecerán en Europa y la distribución futura de los recursos militares.

The Telegraph indicó además que en Washington existe preocupación porque el Reino Unido todavía no asumió un compromiso explícito para destinar el 3% del PBI a defensa hacia 2030. Según el medio británico, esa situación genera inquietud en distintos sectores políticos y militares.

La posición sobre las islas

Estados Unidos mantiene oficialmente una postura de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, aunque reconoce la administración británica del territorio. Argentina sostiene su histórico reclamo de soberanía, mientras que el gobierno británico reafirmó este año que considera al archipiélago un territorio británico de ultramar.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por The Telegraph, no existe por el momento una decisión formal de Washington sobre las Malvinas. Sin embargo, el diario sostuvo que la cuestión permanece dentro de las discusiones que lleva adelante el Pentágono mientras analiza el nivel de compromiso militar de sus aliados y el cumplimiento de las metas de gasto acordadas dentro de la OTAN.

En pocas palabras

  • Estados Unidos: Evalúa revisar su apoyo a Gran Bretaña por las Islas Malvinas como presión para aumentar el gasto en defensa en la OTAN.
  • Pentágono: Considera insuficientes los compromisos británicos y no descarta
    Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Islas Malvinas Reino Unido
Notas relacionadas
Quedaron BOQUIABIERTOS: extraño fenómeno apareció junto a las Islas Malvinas y solo pudo verse desde el espacio
Descubrimiento histórico en las Islas Malvinas que podría cambiar lo que sabemos del territorio
Donald Trump sorprendió con un polémico cambio en la frontera y Canadá le respondió

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar