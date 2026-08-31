Una inundación arrasó con el Gran Cañón en minutos: hay muertos y desaparecidos

Una inundación arrasó con todo, dejó un muerto y hay más de 20 desaparecidos. Esta vez no fue en Nepal sino al otro lado del planeta. En el Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos.
Mientras en Nepal se realizan multitudinarios entierros y sigue la búsqueda de los 5.000 desaparecidos, en los Estados Unidos vivieron un episodio similar pero de menor intensidad. El alud de barro se generó por el agua desbordada de los ríos del Gran Cañón del Colorado.
Como en el Tíbet, pero en menor escala. Fuertes inundaciones desbordaron los ríos del Cañon del Colorado. (foto: Cuenta de X NPS)
Una inundación arrasó con todo, dejó un muerto y hay más de 20 desaparecidos. Esta vez no fue en Nepal sino al otro lado del planeta. En el Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos.
Una brutal inundación repentina golpeó el Gran Cañón, en Arizona, Estados Unidos, y desató un operativo de emergencia para encontrar a turistas y excursionistas. El Servicio de Parques Nacionales (NPS por sus siglas en inglés) confirmó que una persona murió y que unas 20 continúan desaparecidas o no han podido ser ubicadas después del fenómeno ocurrido el sábado en la zona de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch.
La crecida llegó después de intensas lluvias que provocaron una enorme descarga de agua y barro por el interior del cañón. El fenómeno destruyó prácticamente todos los puentes peatonales que atravesaban el Bright Angel Creek y arrastró grandes cantidades de piedras y escombros hasta el río Colorado.
Al menos 62 personas fueron evacuadas en helicópteros desde las zonas más afectadas, mientras los equipos de emergencia continúan recorriendo senderos y sectores cercanos al río para intentar localizar a quienes todavía no aparecen. Las autoridades pidieron la colaboración de familiares y visitantes que puedan aportar información sobre personas que se encontraban en el área durante la tormenta.
El temporal también provocó graves daños en la infraestructura. La inundación dejó fuera de servicio la principal tubería que abastece de agua a la zona, obligando a extremar las medidas de conservación y a suspender alojamientos durante la noche.
El episodio vuelve a mostrar la enorme peligrosidad de las inundaciones repentinas en zonas de cañones y montañas, donde el agua puede crecer en pocos minutos y transformar por completo el paisaje. No tiene la magnitud de la tragedia de Nepal, pero nuevamente se cobró la vida de al menos una persona y varias están desaparecidas por la enorme cantidad de agua que se desplazó por lo lechos de los ríos en el fondo del Gran Cañón.
El cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado el domingo junto al río Colorado, después de que una inundación repentina atravesara el Gran Cañón durante la tarde del sábado, informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).
El cuerpo fue encontrado cerca de Crystal Rapids, indicaron funcionarios del parque. Alrededor de 20 personas continuaban desaparecidas o sin poder ser localizadas el domingo por la noche.
Decenas de personas fueron rescatadas. Se registraron importantes daños en la infraestructura en las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, mientras que los alojamientos hoteleros del parque fueron cerrados.
La emergencia en el Gran Cañón está lejos de haber terminado. Mientras los equipos de rescate continúan buscando a unas 20 personas que permanecen desaparecidas o sin poder ser localizadas, las autoridades estadounidenses advirtieron que nuevas tormentas y lluvias intensas podrían volver a provocar inundaciones repentinas en las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta ante el riesgo de nuevas crecidas, en una zona donde el suelo ya se encuentra saturado por las lluvias. Durante la temporada de lluvias severa, las condiciones pueden cambiar rápidamente: un día despejado puede transformarse en pocos minutos en una tormenta capaz de descargar grandes cantidades de agua sobre los estrechos cañones.
El desastre también provocó una crisis de infraestructura. La inundación destruyó la Transcanyon Waterline, la principal tubería que abastece de agua al interior del parque, afectando tanto a turistas como a unos 1.600 residentes. Por ese motivo, las autoridades impusieron restricciones de emergencia, suspendieron los alojamientos nocturnos y pidieron a los habitantes que reduzcan al mínimo el consumo.