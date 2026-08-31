Una inundación arrasó con el Gran Cañón en minutos: hay muertos y desaparecidos

La inundación en el Cañón del Colorado. Destrozo y una central de suministro de agua potable fuera de servicio. (Foto: Cuenta de X NPS)

El temporal también provocó graves daños en la infraestructura. La inundación dejó fuera de servicio la principal tubería que abastece de agua a la zona, obligando a extremar las medidas de conservación y a suspender alojamientos durante la noche.

El episodio vuelve a mostrar la enorme peligrosidad de las inundaciones repentinas en zonas de cañones y montañas, donde el agua puede crecer en pocos minutos y transformar por completo el paisaje. No tiene la magnitud de la tragedia de Nepal, pero nuevamente se cobró la vida de al menos una persona y varias están desaparecidas por la enorme cantidad de agua que se desplazó por lo lechos de los ríos en el fondo del Gran Cañón.

Muertos y desaparecidos en una inundación sin precedentes

El cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado el domingo junto al río Colorado, después de que una inundación repentina atravesara el Gran Cañón durante la tarde del sábado, informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El cuerpo fue encontrado cerca de Crystal Rapids, indicaron funcionarios del parque. Alrededor de 20 personas continuaban desaparecidas o sin poder ser localizadas el domingo por la noche.

Decenas de personas fueron rescatadas. Se registraron importantes daños en la infraestructura en las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, mientras que los alojamientos hoteleros del parque fueron cerrados.

El Gran Cañón se prepara para nuevas tormentas mientras continúa la búsqueda

La emergencia en el Gran Cañón está lejos de haber terminado. Mientras los equipos de rescate continúan buscando a unas 20 personas que permanecen desaparecidas o sin poder ser localizadas, las autoridades estadounidenses advirtieron que nuevas tormentas y lluvias intensas podrían volver a provocar inundaciones repentinas en las próximas horas.

Desde el aire. El cañón del Colorado, una maravilla natural y uno de los lugares más turísticos de los Estados Unidos. Las lluvias e inundaciones lo han transformado en un destino peligroso. (Foto: Gentileza NYPost)

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta ante el riesgo de nuevas crecidas, en una zona donde el suelo ya se encuentra saturado por las lluvias. Durante la temporada de lluvias severa, las condiciones pueden cambiar rápidamente: un día despejado puede transformarse en pocos minutos en una tormenta capaz de descargar grandes cantidades de agua sobre los estrechos cañones.

El desastre también provocó una crisis de infraestructura. La inundación destruyó la Transcanyon Waterline, la principal tubería que abastece de agua al interior del parque, afectando tanto a turistas como a unos 1.600 residentes. Por ese motivo, las autoridades impusieron restricciones de emergencia, suspendieron los alojamientos nocturnos y pidieron a los habitantes que reduzcan al mínimo el consumo.