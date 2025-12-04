"Un truquito hicimos": la historia y mitos ocultos de los sorteos de los mundiales de fútbol de la FIFA

Embed

En 1930, el primer sorteo "dirigido"

En Uruguay, jugaron sólo 13 equipos. Para evitar que los pocos equipos que fueron invitados chocaran entre los de una misma zona del mundo, se aplicó el primer criterio de "ubicar" a los líderes (futuras cabezas de serie). Uruguay, anfitrión, y Argentina, por ejemplo, fueron dos de los privilegiados. Los europeos, que eran 3, se unieron en un bombo, copón, o "bowl", para sortearlos. Hubo, en definitiva, 3 grupos, dos de 4 equipos y uno de cinco (el de la Argentina).

La final esperada - y un poco "amañada" desde el sorteo - fue la lógica. Uruguay derrotó en el Centenario a la Argentina.

Qué más inocente que un niño, ¿o no?

La iniciativa del francés Jules Rimet, el visionario de los mundiales, tuvo otro aporte para el mundial en su país: Francia. Ese campeonato, ya con 16 selecciones, se jugó a llaves directas con simple eliminación. El arranque era importante. Para el sorteo, el abuelo Jules no tuvo mejor idea que usar a su nieto Yves para elegir los cruces. A Francia le "tocó" Bélgica, equipo con poca historia en ese momento.

bowl con pelotas

Un "arquitecto" de los sorteos: un tal Julio Humberto Grondona

El presidente de la AFA tuvo un papel preponderante en el fútbol argentino y también en la FIFA. Como vicepresidente de la entidad madre del fútbol formó un tridente muy poderoso con Joao Avelange (brasileño) y Sepp Blatter (suizo).

En el mundial del 78, con la Argentina como sede, hubo una primera muestra de la "picardía criolla". Grondona llegaría un año después a la presidencia de la AFA y perfeccionaría el sistema. Con la AFA intervenida por la dictadura militar, la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino logró que la FIFA reconociera al país sede como cabeza de serie. Así logró encabezar lo que sería por el sorteo, el "grupo de la muerte", pero se aseguró jugar en River los tres primeros partidos del grupo.

grondona en los mundiales

La influencia de "Don Julio" comenzó a verse desde España 1982. Logró que los países con "historia" fueran - si clasificaban - cabezas de serie.

Y a partir de 1994, se estableció - con un complejo sistema de puntos otorgados - un orden en base al desempeño de los tres mundiales precedentes al que había que sortear. Así, países como Argentina, Alemania o Brasil, salvo una catástrofe, se aseguraban siempre ser cabeza de serie y, de paso, evitar jugar entre ellos en un grupo.

Aun con ese reaseguro, hay historias para refrescar, que incluso nos tienen varias veces como protagonistas a los argentinos y la Selección nacional.

sorteo españa 82

El partido inaugural de España: Argentina-Bélgica, ¿se sorteó o se digitó mucho tiempo antes?

La argentina de Menotti, con Kempes, Passarella y además, Diego Maradona, era "campeón antes de jugar". Llegó con esa expectativa tras su triunfo en 1978. Pero en Europa, logró clasificarse Bélgica, que casi desde aquel mundial del 38, no tenía historia pesada en los mundiales. Sin embargo, ese equipo, estaba llamado a ser la revelación en España´82. De pronto comenzó a hablarse de un gran partido inaugural: Argentina, campeón, frente a Bélgica, el "cuco" para todos. Meses antes del sorteo.

Cuando llegó ese momento, España usó a niños y a un bolillero para el sorteo. Como en la lotería tradicional de ese país. Bélgica salió enseguida, y fue a parar otro grupo. Pero ahí comenzaron los problemas. El bolillero se trababa y los pelotitas que contenían a los países comenzaron a romperse. De pronto, un niño tomó una bolilla rota, extrajo el país y se lo entregó a Blatter, secretario de la FIFA.

Blatter se enfureció y explicó que el sorteo se debía repetir. Y en la nueva edición sucedió que el partido inaugural fue... Argentina vs. Bélgica.

Bolas de colores, de diferentes temperaturas o "tinta especial"

Forma parte de lo más comentado y al mismo tiempo menos comprobado en la "historia negra de los sorteos". Si a Alemania y Brasil le tocaban siempre grupos "fáciles", la explicación es porque en los copones de los países rivales había "orientaciones". O de diferente temperaturas con relación a las demás bolillas, o con una escritura no detectada por la televisión o una ligera tonalidad en las esferas.

Pero eso, no tiene testimonios que lo avalen. Se usan exjugadores o glorias del deporte para extraer a los países. Resulta difícil que alguien diga, aún años más tarde, que se prestó para lo que nosotros llamamos "tongo".

Brasil 2014

Sin embargo, hubo otros detalles más "sutiles". Los dos se vieron en Brasil 2014. Uno con Argentina. Cuando las "glorias del fútbol" metían su mano en un copón y extraían una bola (como una minipelota del mundial) se la entregaba al secretario de FIFA que anunciaba el país. Todo muy bien, salvo por un detalle. En la transmisión de la tele, el momento de abrir esa "pelotita" y sacar el país, éste quedaba debajo del escritorio. Era imposible ver si el país anunciado era el que estaba en la pelotita extraída u otro ya elegido de antemano. Incomprobable, pero sirve para alimentar suspicacias.

Peor fue lo que pasó con la delegación argentina en ese mismo sorteo. Estaba el DT, Alejandro Sabella entre los invitados especiales. De pronto, se acerca a él, Juan Carlos Crespi, miembro de la delegación albiceleste, hizo un gesto: la "V" de la victoria y una señal hacia "el Jefe" (Grondona). En el grupo inicial, la selección de Messi arrancó con luego de conocer que el conjunto liderado por Alejandro Sabella iba a enfrentar en primer término a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria.

victoria en Brasil 2014

Primer mundial con 48 equipos, pero sólo hay 42 clasificados

Esta es la gran duda para hinchas y periodistas en el mundo entero: cómo se hará el sorteo cuando hay equipos que aún no están clasificados. Ya se hizo en Qatar 2022, pero el repechaje era directo. Equipos de Europa, por un lado, o de una eliminación entre dos conferencias. Aquí, se da una llave con tres conferencias para determinar dos plazas. Por lo que la CONCACAF (América del Norte) puede sumar dos más a los tres anfitriones (EE.UU., México y Canadá) o ninguno.

El problema es que la FIFA determinó que de Europa puede haber un máximo de 2 equipos en los grupos iniciales. Pero de las demás confederaciones (Asia, África, América del Sur, Norteamérica y Caribe y de Oceanía) sólo uno por grupo.

El orden del sorteo, así lo dice a hasta ahora, es del bombo 1 (cabezas de serie), progresivamente hasta el 4 (donde están los que restan clasificar). Si se hace en ese orden, puede haber un conflicto cuando llegue el momento de colocar a los 12 países del último bombo. LA FIFA puede solucionar ese problema con un algoritmo y un procedimiento llamado "backtracking".

El backtracking es una técnica de algoritmos que se usa para resolver problemas donde hay muchas combinaciones posibles, pero no todas son válidas. Es como en el ajedrez, ver jugadas adelante en el tiempo y acomodar el presente. Pero eso lo puede hacer una computadora o la Inteligencia artificial. No personas que extraen pelotitas con nombres de 4 copones o bombos. Otro condimento para el sorteo del Mundial 2026.