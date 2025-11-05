El cambio que puede revolucionar el fútbol mundial: cómo es la nueva regla que la FIFA evalúa para el 2026

leyoffside

La nueva ley del offside (Foto: X @RodrigoRomano76)

Qué resultados arrojaron las pruebas realizadas en Europa

La nueva interpretación del fuera de juego ya fue puesta a prueba en categorías formativas de algunas ligas europeas, con el objetivo de medir su impacto real. Según los informes preliminares, la modificación produjo un incremento notable en la cantidad de goles y un cambio en los planteos tácticos, con defensas más retrasadas y ataques más verticales.

Estos resultados alentaron a la FIFA a avanzar en el debate formal y considerar su implementación a gran escala.

¿Cuándo podría aplicarse la “Ley Wenger”?

Si el comité de expertos aprueba el proyecto, la propuesta pasará a la reunión anual de la IFAB (International Football Association Board), el organismo que define las reglas del juego. El tratamiento se realizaría entre enero y febrero de 2026.

En caso de recibir el visto bueno, la “Ley Wenger” entraría en vigor el 1° de julio de 2026, es decir, durante el Mundial de Norteamérica.

Sin embargo, esta posibilidad genera división dentro de la propia FIFA. Algunos dirigentes sostienen que un cambio tan profundo no debería estrenarse en el evento más importante del planeta, mientras que otros lo consideran una evolución natural del fútbol moderno, adaptado a los tiempos del VAR y a un ritmo cada vez más veloz.

De aprobarse, esta regla podría transformar la forma de atacar, defender y analizar cada jugada, representando una de las modificaciones más revolucionarias en la historia contemporánea del deporte.