Ucrania denuncia muertes de niños mientras Rusia enumera exigencias para cesar los ataques

En este contexto, Amnistía Internacional anunció que investigará "ataques indiscriminados" a las ciudades ya que tiene en sus manos material digital como fotografías, vídeos e imágenes de satélite que verifican violaciones del derecho internacional que podrían constituir crímenes de guerra.

Cada vez son más los lesionados y muertos civiles como consecuencia de los ataques y más de 30 hospitales no pueden atender debido a la ofensiva militar. El ministro de Sanidad de Ucrania, Viktor Liashko, aseguró que algunos edificios fueron "destruidos, otros no tienen suministro eléctrico o agua y otros no pueden funcionar".

FM-LdBCXIAYMxuP.jpg Denuncian ataques "indiscriminados" a las ciudades ucranianas (Foto: AP)

Este hecho constituye otra violación de la Convención de Ginebra que excluye al personal sanitario de los conflictos armados. “Los ocupantes lo incumplen deliberadamente y demuestran una vez más que no son un ejército sino solo terroristas”, aseguró, según indicó agencia Reuters.

Putin expuso sus exigencias

El presidente ruso Vladimir Putin tuvo dos conversaciones telefónicas clave con mandatarios. Una, con su par francés Emmanuel Macron, en la que el europeo le transmitió la preocupación por los bombardeos a centrales nucleares que pueden ser un potencial peligro para todo el continente.

El viernes pasado las fuerzas rusas atacaron la planta de Zaporiyia y provocaron un incendio en la central nuclear, que es la más grande de Europa. El fuego fue controlado, pero de explotar, la catástrofe puede ser "10 veces peor" que la tragedia de Chérnobyl.

Sin embargo, Putin aseguró que "no era su intención proceder a ataques contra esas centrales. También dijo que está dispuesto a respetar las normas del OIEA [por el Organismo Internacional de la Energía Atómica] sobre la protección de las centrales”.

Por otro lado, el mandatario soviético tuvo una conversación también telefónica con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la que el ruso manifestó que la suspensión de la operación militar rusa en Ucrania es posible solo en el caso de que Kiev cese las hostilidades y cumpla con las exigencias de Moscú.

"En este contexto se ven con más crueldad y cinismo las acciones de las formaciones nacionalistas y neonazistas que continúan lanzando intensos ataques contra Donbass y utilizan a los civiles, incluidos los extranjeros, básicamente tomados como rehenes, como 'escudo humano' en las ciudades y localidades ucranianas", comunicaron desde el Kremlin.

En ese sentido, Rusia está dispuesta a dialogar con las autoridades ucranianas y con los socios extranjeros a fin de resolver el conflicto, publicó el sitio RT.

Fracasó la evacuación de Mariúpol

Si bien la ONU anunció este domingo que ya hay más de 1,5 refugiados de Ucrania, la invasión rusa continúa frustrando las evacuaciones en el territorio. En la estratégica ciudad portuaria de Mariúpol, a orillas del mar interior de Azov, fracasó el segundo intento de salida de la población local por segundo día consecutivo.

Las autoridades ucranianas advirtieron sobre el desastre humanitario que sufre la localidad. "El convoy de evacuación con la población local no pudo salir hoy de Mariúpol: los rusos comenzaron a reagrupar sus fuerzas y bombardearon intensamente la ciudad. Es extremadamente peligroso sacar a la gente -unos 200.000 civiles- en tales condiciones", señaló la Alcaldía de Mariúpol en su cuenta oficial de Telegram.