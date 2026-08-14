Aseguran que Maxi López intentó engañar a Daniela Christiansson con una modelo: "Fotos de todo tipo"

Con esa percepción, el intercambio habría adquirido un tono cada vez más íntimo, hasta incluir el envío de fotografías: “Él estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo. Y me preguntaba qué tal estaba. Hubo fotos de todo tipo ”, reveló.

Pero el panorama cambió cuando Lima volvió a revisar la conversación y advirtió que el ex de Daniela había eliminado algunos mensajes. Para la modelo, ese detalle fue clave porque le permitió sospechar que el exfutbolista todavía mantenía su relación con la modelo suiza: “Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock ”.

Aun después de descubrir esa situación, Lima aseguró que el exdelantero continuó buscando la posibilidad de concretar un encuentro. Incluso, según su relato, la invitación no quedó limitada a Buenos Aires y también habría aparecido la posibilidad de viajar a Uruguay: “Él me contaba su día, yo le contaba mis días. Insistía con eso de la cena. Incluso también me dijo para venir a Montevideo. Yo quedé en shock, la verdad ”.

Maxi López y Daniela Christiansson: más de una década juntos

Maxi López y Daniela Christiansson están en pareja desde 2014, cuando se conocieron en Milán, Italia, poco después de las respectivas rupturas que ambos habían atravesado. Según contó el propio exfutbolista, el comienzo no fue sencillo: él insistió durante varios meses hasta conquistar a la modelo sueca.

Con el paso de los años, la relación se consolidó. En 2021 se comprometieron y en 2023 fueron padres de Elle, mientras que a fines de 2025 nació su segundo hijo, Lando.

Así, llevan alrededor de 12 años de relación, una historia que comenzó en Europa y que se convirtió en una familia con dos hijos.