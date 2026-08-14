Aseguran que Maxi López intentó engañar a Daniela Christiansson con una modelo: "Fotos de todo tipo"

Anto Lima, modelo uruguaya, mandó al frente a Maxi López y aseguró que el exfutbolista habría iniciado un intercambio con ella mientras mantenía una relación con Daniela Christiansson.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Una modelo habló con Pilar Smith y reveló que mantuvo un intercambio de mensajes con Maxi López que incluyó propuestas de posibles encuentros e intercambio de fotos.
Anto Lima, modelo uruguaya, mandó al frente a Maxi López y aseguró que el exfutbolista habría iniciado un intercambio con ella mientras mantenía una relación con Daniela Christiansson.
En una entrevista con Pilar Smith para LAM (América TV), Lima reconstruyó cómo comenzó el contacto entre ambos. Según contó, todo se inició después de que el ex de Wanda Nara la siguiera en Instagram y luego tomara la iniciativa de escribirle: “Con Maxi nos arrancamos a seguir en Instagram. Empezó a hablarme y al principio no le contesté porque me pareció raro, pero bien, o sea, súper caballero”.
A partir de ese primer acercamiento, la conversación habría ido avanzando y el exjugador le habría propuesto encontrarse personalmente en Buenos Aires: “Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada”.
Sin embargo, en ese momento Lima no tenía certezas sobre la situación sentimental del empresario. La modelo aseguró que intentó averiguar si López continuaba en pareja con Christiansson y que, según su interpretación, el exfutbolista le habría dado a entender que estaba soltero.
Con esa percepción, el intercambio habría adquirido un tono cada vez más íntimo, hasta incluir el envío de fotografías: “Él estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo. Y me preguntaba qué tal estaba. Hubo fotos de todo tipo ”, reveló.
Pero el panorama cambió cuando Lima volvió a revisar la conversación y advirtió que el ex de Daniela había eliminado algunos mensajes. Para la modelo, ese detalle fue clave porque le permitió sospechar que el exfutbolista todavía mantenía su relación con la modelo suiza: “Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock ”.
Aun después de descubrir esa situación, Lima aseguró que el exdelantero continuó buscando la posibilidad de concretar un encuentro. Incluso, según su relato, la invitación no quedó limitada a Buenos Aires y también habría aparecido la posibilidad de viajar a Uruguay: “Él me contaba su día, yo le contaba mis días. Insistía con eso de la cena. Incluso también me dijo para venir a Montevideo. Yo quedé en shock, la verdad ”.
Maxi López y Daniela Christiansson están en pareja desde 2014, cuando se conocieron en Milán, Italia, poco después de las respectivas rupturas que ambos habían atravesado. Según contó el propio exfutbolista, el comienzo no fue sencillo: él insistió durante varios meses hasta conquistar a la modelo sueca.
Con el paso de los años, la relación se consolidó. En 2021 se comprometieron y en 2023 fueron padres de Elle, mientras que a fines de 2025 nació su segundo hijo, Lando.
Así, llevan alrededor de 12 años de relación, una historia que comenzó en Europa y que se convirtió en una familia con dos hijos.