Un tiroteo en Times Square dejó tres heridos y una gran conmoción en Nueva York

El sospechoso y el arma utilizada

El adolescente sospechoso fue detenido en el lugar por la Policía y se recuperó un arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque. Por el momento, no se han presentado cargos formales y se desconocen tanto los motivos exactos de la discusión como el perfil del detenido.

Según medios internacionales, las autoridades indicaron que las investigaciones están en curso para determinar si el tiroteo estaba relacionado con un conflicto previo o si fue un hecho aislado.

Escenas de pánico captadas por testigos

En redes sociales circularon videos que muestran a decenas de personas corriendo para ponerse a salvo, mientras agentes de la Policía rodeaban un vehículo y asistían a los heridos tendidos en el pavimento.

La imagen de la icónica zona de Broadway, conocida por sus teatros y luces de neón, quedó marcada por la presencia de más de una docena de patrulleros y un perímetro de seguridad que bloqueó parte de 7th Avenue y Broadway.

Tras el incidente, las autoridades cerraron varias calles adyacentes para permitir las pericias forenses y la recolección de pruebas balísticas. La Policía informó que se entrevistó a múltiples testigos y se revisarán cámaras de seguridad tanto de comercios como del sistema de vigilancia urbana.

El tiroteo tuvo lugar en el emblemático centro de Times Square, en Nueva York (Foto: REUTERS)

Estos procedimientos, explicaron, serán clave para reconstruir el recorrido del atacante y determinar si actuó solo o contó con algún tipo de apoyo.

Antecedentes recientes de violencia armada en la ciudad

El ataque en Times Square no es un caso aislado. A finales del mes pasado, un hombre armado mató a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan, un hecho que también generó un fuerte operativo policial y una ola de preocupación en la población.

Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran una tendencia a la baja. Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), en lo que va de 2025 se registró la menor cantidad de tiroteos y víctimas mortales en la historia reciente de la ciudad, con una reducción del 23% respecto al año anterior.

Pánico en Nueva York: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos. (Foto: gentileza The New York Post)

El impacto en el turismo

Times Square recibe a diario cientos de miles de visitantes y es considerado un símbolo de Nueva York a nivel global. Un tiroteo en esta ubicación no solo afecta la imagen de la ciudad, sino que también podría generar preocupación entre operadores turísticos y comerciantes de la zona.

Las autoridades locales ya trabajan con las cámaras de comercio y asociaciones de teatros para garantizar que la actividad en la zona continúe con normalidad.