Bombazo: expusieron qué hacía el Turco García mientras Mariela salía de Gran Hermano

Según su relato, su presencia era habitual, aunque procuraba mantenerse alejado de las cámaras: "Venía a todas las galas, dejaba a todas las amigas de Mariela, esperaba en el estacionamiento escondido en el auto. Mi teoría es que no quiere quedar como cornudo. Yo lo saludé", contó.

Qué dijo Mariela tras salir de Gran Hermano

La eliminación de Mariela Prieto de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) terminó con una escena inesperada. Cuando la participante abandonó la casa para reencontrarse con sus seres queridos, advirtió que había una ausencia imposible de ignorar: el Turco García, su pareja desde hace 30 años, no había ido a recibirla.

La situación tomó por sorpresa a Mariela, quien rápidamente quiso saber qué había ocurrido. Más tarde, durante una entrevista en La Cumbre Stream, se refirió al tema y dejó clara su postura. Según explicó, le habían contado que sus bailes con Emanuel Di Gioia habían generado repercusión, aunque ella no considera que haya hecho nada fuera de lugar: "Me dijeron que hubo mucha repercusión por mis bailes pero lo único que yo hice fue bailar. No tengo nada que solucionar, él tiene que decidir lo que quiera pero mi palabra es suficiente".

La exparticipante también sostuvo que está tranquila con su comportamiento dentro del reality y que espera poder hablar con García para aclarar lo sucedido. "Soy una mujer intachable, desde el día uno. Esperaré a que me pongan en contacto con él. Si alguien confundió las cosas, yo no. Estoy muy tranquila", afirmó.

El conflicto había comenzado a tomar forma durante un episodio de Congelados, cuando el Turco ingresó a la casa y dejó algunas indirectas vinculadas con la cercanía entre Mariela y Emanuel. Aunque ella aseguró no haber comprendido del todo el mensaje en ese momento, después de su salida quedó claro que la situación había generado tensión.

De hecho, cuando Santiago del Moro le preguntó si esperaba encontrarse con su marido al abandonar el programa, Prieto no dudó: "Claro que sí, ¿Cómo no lo voy a esperar si es mi marido? Es el hombre que me acompaña hace 30 años".

Frente a las versiones sobre un posible acercamiento con Emanuel, Mariela volvió a defender el vínculo que construyó con él dentro de la casa y descartó cualquier otra intención: "Yo bailé con Ema y lo volvería a hacer. Son sólo bailes. Quiero que me muestren en archivos o videos, alguna situación complicada. Tengo 53 años, por favor".