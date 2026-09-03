A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Jueguito?

Bombazo: expusieron qué hacía el Turco García mientras Mariela salía de Gran Hermano

Una fuente cercana a Gran Hermano reveló la actitud del Turco García mientras Mariela era eliminada del reality.

3 sept 2026, 19:37
Banner seguínos en google Primicias Ya
Bombazo: expusieron qué hacía el Turco García mientras Mariela salía de Gran Hermano

Bombazo: expusieron qué hacía el Turco García mientras Mariela salía de Gran Hermano

Bombazo: expusieron qué hacía el Turco García mientras Mariela salía de Gran Hermano

Bombazo: expusieron qué hacía el Turco García mientras Mariela salía de Gran Hermano

Mariela Prieto quedó totalmente desconcertada luego de que el Turco García, su pareja, no fuera a recibirla al estudio tras su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Si bien el exfutbolista aseguró que ambos estaban distanciados, ella no parece coincidir del todo con esa versión, principalmente porque desconoce los motivos que llevaron a la ruptura.

Uno de los episodios que quedó bajo la lupa fue el baile que Mariela protagonizó con Emanuel dentro de la casa. Ese momento habría generado malestar en García y fue señalado como uno de los posibles desencadenantes del alejamiento. Sin embargo, hay un dato que llamó especialmente la atención: según trascendió, habría sido el propio Turco quien tomó la determinación de poner distancia, sin darle a su pareja la posibilidad de explicar su versión de lo sucedido.

Leé también

Mariela Prieto fue letal al hablar del Turco García y sembró dudas sobre el futuro de la pareja

Mariela Prieto fue letal al hablar del Turco García y sembró dudas sobre el futuro de la pareja

A partir de esta situación, comenzó a surgir otra posibilidad: que el exdeportista esté aprovechando la exposición que adquirió la pareja dentro del reality. Así, quedó planteado el interrogante sobre si García buscó generar repercusión frente a las cámaras o si, detrás de su actitud, existe un conflicto sentimental que todavía no salió completamente a la luz.

Sin embargo, ahora apareció un dato que podría acercar la historia a la primera hipótesis. Cinzia, exparticipante del reality y una de las personas que estuvo presente durante varias galas, reveló cómo era el comportamiento de García mientras Prieto permanecía dentro de la casa.

Según su relato, su presencia era habitual, aunque procuraba mantenerse alejado de las cámaras: "Venía a todas las galas, dejaba a todas las amigas de Mariela, esperaba en el estacionamiento escondido en el auto. Mi teoría es que no quiere quedar como cornudo. Yo lo saludé", contó.

Qué dijo Mariela tras salir de Gran Hermano

La eliminación de Mariela Prieto de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) terminó con una escena inesperada. Cuando la participante abandonó la casa para reencontrarse con sus seres queridos, advirtió que había una ausencia imposible de ignorar: el Turco García, su pareja desde hace 30 años, no había ido a recibirla.

La situación tomó por sorpresa a Mariela, quien rápidamente quiso saber qué había ocurrido. Más tarde, durante una entrevista en La Cumbre Stream, se refirió al tema y dejó clara su postura. Según explicó, le habían contado que sus bailes con Emanuel Di Gioia habían generado repercusión, aunque ella no considera que haya hecho nada fuera de lugar: "Me dijeron que hubo mucha repercusión por mis bailes pero lo único que yo hice fue bailar. No tengo nada que solucionar, él tiene que decidir lo que quiera pero mi palabra es suficiente".

La exparticipante también sostuvo que está tranquila con su comportamiento dentro del reality y que espera poder hablar con García para aclarar lo sucedido. "Soy una mujer intachable, desde el día uno. Esperaré a que me pongan en contacto con él. Si alguien confundió las cosas, yo no. Estoy muy tranquila", afirmó.

El conflicto había comenzado a tomar forma durante un episodio de Congelados, cuando el Turco ingresó a la casa y dejó algunas indirectas vinculadas con la cercanía entre Mariela y Emanuel. Aunque ella aseguró no haber comprendido del todo el mensaje en ese momento, después de su salida quedó claro que la situación había generado tensión.

De hecho, cuando Santiago del Moro le preguntó si esperaba encontrarse con su marido al abandonar el programa, Prieto no dudó: "Claro que sí, ¿Cómo no lo voy a esperar si es mi marido? Es el hombre que me acompaña hace 30 años".

Frente a las versiones sobre un posible acercamiento con Emanuel, Mariela volvió a defender el vínculo que construyó con él dentro de la casa y descartó cualquier otra intención: "Yo bailé con Ema y lo volvería a hacer. Son sólo bailes. Quiero que me muestren en archivos o videos, alguna situación complicada. Tengo 53 años, por favor".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Turco García Gran Hermano

Lo más visto