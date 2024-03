Una "maldición" y el anillo del engaño, las leyendas que se reavivaron con el escándalo de Kate Middleton

Por ejemplo, la singular suerte que corrieron las "Catalinas" (así se hace llamar ella, Catherine, y no Kate) en la casa real británica.

"Si te he visto Catalina"...

La primera de ellas fue Catalina de Valois. Nació en París en 1401 y fue reina consorte del rey Enrique V de Inglaterra. Fue la madre de un niño que reinaría como Enrique VI ante la prematura muerte de su padre. Ella había sido enviada a Inglaterra y jamás regresaría a Francia. Como el rey estaba al cuidado de tutores, la reina madre se enamoró de Owen Tudor. Pero no podía volver a casarse y tuvo 6 hijos con él. Los tutores del rey, cansados de la vida de su madre, la detuvieron y permaneció en la abadía de Bermonsdey, en Londres, a los 35 años de edad.

Las tres Catalinas de Enrique VIII

En 1509, se casó con Catalina de Aragón, hija de los reyes Católicos de España. Pero no pudo darle descendientes al rey de Inglaterra para mantener su linaje: de los cinco hijos que tuvieron, los tres varones padecieron un trágico y breve destino, ya que mientras el primero, Enrique de Cornnualles, solo vivió 53 días, los otros dos murieron al nacer. Como Catalina no podía darle un heredero varón, el rey pidió la anulación del matrimonio. La Iglesia, sin embargo, no se lo permitió. Entonces, Enrique VIII creó su propia iglesia, la Anglicana, para casarse con Ana Bolena. Catalina fue desterrada de la corte y murió confinada en un castillo el 7 de enero de 1536, se supone que producto de un envenenamiento. Tenía 50 años.

Catalina_serie.jpg Charlotte Hope encarnó a Catalina de Aragón en una serie de TV llamada "La princesa española" (Foto: captura de video).

Catalina Howard, apodada "la rosa sin espinas", se convirtió en la quinta esposa del Enrique VIII en 1540. Pero solo estuvo casada un año y 6 meses. Como no podía darle una descendencia, también fue desterrada. Además, se supo de un amor previo y de un amante de la reina consorte. Una ley especial la condenó a muerte. Fue decapitada el 23 de noviembre de 1541. La leyenda dice que la noche anterior practicó como ubicar mejor su cabeza a la hora de su muerte.

Catalina Parr, la sexta esposa, fue quien logró sobrevivir a él. Enrique VIII murió en 1547 (se casaron en 1543). Tampoco tuvieron hijos, aunque ella sí lo tuvo con su amante, con quien luego se casó: Thomas Seymur. Fueron padres de Mary Seymur. Murió seis días más tarde de haber dado a luz.

La última reina Catalina

Catalina Enriqueta de Braganza era portuguesa y se casó con el rey Carlos II de Inglaterra el 23 de abril de 1662. Esta reina Catalina tampoco pudo tener hijos. Sus tres embarazos terminaron en abortos. Sobrevivió al rey y murió el 31 de diciembre de 1705, a los 67 años, en Lisboa.

El anillo de Lady Di

Fue un impacto único cuando William y Kate anunciaron su compromiso el 10 de noviembre de 2010. El anillo para sellar ese momento era el que perteneció a Lady Di, regalado por Carlos cuando ellos se comprometieron.

De oro, zafiro y brillantes, Diana Spencer lo eligió en octubre de 2010. El príncipe Carlos se lo dio en Kenia, en un viaje especial para la pareja. El zafiro hacía juego y destacaba los ojos azules de Diana. Nunca más se lo quitaría, ni siquiera luego de estar divorciados. A su trágica muerte en París, en agosto de 1997, el anillo fue recuperado por Carlos.

el anillo de zafiro.jpg El anillo de Lady Di y Kate Middleton. ¿Transferencia de un legado o la marca de la infidelidad de los príncipes? (Foto: gentileza People).

Pero William tenía un destino especial para esa joya: se la dio a su comprometida, Kate Middleton. La joven ya deslumbraba a los fanáticos de la casa real y vieron en ese gesto como un "pase del legado y ángel" de la "reina de los corazones" a Kate.

Lady Di confesó que sufrió horrores en su matrimonio. Enamorada realmente de Carlos, tuvo que soportar que la noche previa a su boda, el príncipe le confesara que él amaba a Camila Parker Bowles. "Fue un matrimonio de a tres", confesó Diana por televisión.

Ahora que poco y nada se sabe de Kate Middleton, el anillo vuelve a estar en primer plano. O en realidad porque no se vio en la imagen del "fotogate". No lo tiene, como tampoco su alianza matrimonial.

De nuevo, da pie para alimentar historias y confabulaciones. Como que el anillo de zafiro, lejos de simbolizar la "continuidad" de la frescura de Diana en Kate, tiene otra connotación. Carlos nunca dejó de amar a Camila. De William, en más de una oportunidad, se lo ha vinculado con Rose Hanbury, la marquesa de Cholmondeley.

Hace unos años, en un San Valentín, estalló un escándalo palaciego por una supuesta infidelidad de William: Kate le prohibió a William que la marquesa volviera a las reuniones de la realeza. No obstante, tal como en el caso de Carlos y Camila, hay rumores de que ambos se siguen viendo.