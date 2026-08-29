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Asesinaron de un disparo a un policía de 21 años para robarle la moto cuando iba a un desfile

Kevin Samuel Rueda se estaba preparando para convertirse en suboficial en Tucumán. Los investigadores encontraron el rodado oculto en un cañaveral y buscan a los responsables del crimen.

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Asesinaron de un disparo a un policía de 21 años para robarle la moto. (Foto: Redes sociales)

Asesinaron de un disparo a un policía de 21 años para robarle la moto. (Foto: Redes sociales)

Un joven policía de 21 años fue asesinado de un disparo en San Miguel de Tucumán cuando se dirigía a participar de un desfile. La principal hipótesis de los investigadores indica que Kevin Samuel Rueda fue interceptado por delincuentes que buscaban robarle la moto y lo asesinaron, mientras que se destaró una intensa búsqueda de los culpables del hecho.

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El crimen ocurrió este sábado alrededor de las 5 de la mañana, en la intersección de Fortunata García y Colón, en la capital tucumana. Rueda era agente de la Policía de Tucumán y estudiaba para convertirse en suboficial. Al momento del ataque circulaba en una motocicleta Honda Wave y llevaba debajo de otras prendas el traje de gala que utilizaría durante el desfile.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, al menos dos delincuentes interceptaron al joven, le dispararon y escaparon con su motocicleta. La víctima quedó tendida sobre la calle y murió como consecuencia de la herida de arma de fuego.

El disparo alertó a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas y encontraron al joven gravemente herido. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades, pero cuando los efectivos llegaron al lugar constataron que Rueda ya había fallecido.

La moto de la v&iacute;ctima fue hallada abandonada entre plantas de ca&ntilde;a de az&uacute;car, en la zona sur de la ciudad capital.&nbsp;

La moto de la víctima fue hallada abandonada entre plantas de caña de azúcar, en la zona sur de la ciudad capital.

Los testimonios recolectados durante las primeras horas de la investigación indicaron que antes del ataque habría existido una persecución. Los investigadores intentan reconstruir cómo comenzó el episodio y establecer con precisión la secuencia que terminó con el asesinato.

Una de las hipótesis que se analiza es que los delincuentes no habrían advertido que Rueda era policía antes de atacarlo. El joven llevaba su uniforme de gala debajo de otras prendas debido a que se dirigía al desfile. Tras dispararle, los sospechosos se apoderaron de la Honda Wave blanca y negra y escaparon.

Encontraron la moto de Kevin Rueda escondida entre plantaciones de caña de azúcar

Horas después del asesinato, las fuerzas de seguridad realizaron un amplio rastrillaje en una zona descampada cercana al Canal Sur y consiguieron localizar la motocicleta robada. La Honda Wave fue encontrada escondida dentro de una plantación de caña de azúcar, a unos 40 metros de un sendero de tierra situado en inmediaciones de Diagonal 26/31 Suroeste y Miguel Lillo.

El vehículo fue preservado para la realización de diferentes peritajes. Los especialistas buscan huellas, rastros biológicos u otros elementos que puedan ayudar a identificar a los responsables del homicidio. Una vez terminados los primeros análisis, la motocicleta quedó secuestrada y bajo custodia de la División Homicidios.

Los delincuentes escaparon y contin&uacute;an pr&oacute;fugos. (Foto: gentileza La Gaceta)

Los delincuentes escaparon y continúan prófugos. (Foto: gentileza La Gaceta)

Buscan a los asesinos y analizan cámaras de seguridad

La investigación está encabezada por el fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, con intervención de la auxiliar Luz Becerra. Una de las principales tareas de los investigadores consiste ahora en analizar las cámaras de seguridad ubicadas cerca de la escena del crimen.

Los registros podrían resultar fundamentales para reconstruir los movimientos de los delincuentes antes y después del asesinato, determinar la ruta que utilizaron para escapar y establecer cómo llegaron hasta la plantación donde abandonaron la moto. También se intenta establecer si otras personas participaron del hecho o colaboraron posteriormente con los atacantes.

En pocas palabras

  • Policía asesinado: Kevin Samuel Rueda, de 21 años, fue ultimado de un disparo para robarle su moto en Tucumán.
  • Hallazgo de la moto: El rodado fue encontrado oculto en un cañaveral cercano a la escena del crimen.
  • Investigación en curso: El fiscal Carlos Sale analiza cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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