Mauro Icardi, contra las cuerdas: la decisión que podría cambiar su futuro y el de la China Suárez

La foto que descolocó a Mauro Icardi

A pocas horas del cierre del libro de pases, Mauro Icardi atraviesa un momento de máxima incertidumbre respecto de su futuro futbolístico. Sin una definición sobre dónde continuará su carrera, el delantero sigue de cerca cada movimiento que pueda afectar su próximo destino.

Pero, en medio de esta situación, una inesperada imagen que apareció en redes sociales lo habría descolocado por completo. Se trata de una fotografía de su representante, Elio Pino, junto al portugués Rafael Leão, quien aparece como una de las figuras que podría ocupar su lugar en el Galatasaray.

La postal fue detectada por la cuenta de X En lo Picante y llamó especialmente la atención por el contexto en el que salió a la luz: mientras Icardi todavía busca definir su futuro, su propio representante apareció sonriente junto al futbolista que sería su reemplazante en el equipo turco.

El episodio tomó todavía más relevancia debido a las versiones que circulan sobre el futuro de Leão. Según trascendió, el delantero de 27 años, ex Milan, tendría una oferta del Galatasaray cercana a los 12 millones de euros anuales y con contrato hasta 2030, una propuesta que superaría ampliamente los 5 millones de euros que le habrían ofrecido a Icardi para renovar.