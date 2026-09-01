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Mauro Icardi, contra las cuerdas: la decisión que podría cambiar su futuro y el de la China Suárez

Tras su salida del Galatasaray, Mauro Icardi atraviesa una situación límite a pocas horas del cierre del libro de pases en Europa. El delantero enfrenta un momento decisivo que mantiene en vilo su futuro.

1 sept 2026, 17:54
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Mauro Icardi, cada vez más cerca de quedarse sin club: la opción que podría salvar su futuro

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El futuro futbolístico de Mauro Icardi continúa siendo una incógnita. A pocas horas del cierre del libro de pases en Europa, el delantero todavía no tiene equipo y analiza las distintas alternativas que tiene sobre la mesa para definir dónde continuará su carrera futbolística.

El atacante cuenta actualmente con el pase en su poder tras la salida del Galatasaray, por lo que su situación puede variar según las condiciones y los plazos establecidos en cada país. En ese sentido, todavía tendría margen para encontrar un nuevo destino y no quedarse sin jugar.

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A dos horas y medias de que cierre el libro de pases, Icardi sigue sin club. Tiene el pase en su poder. Dependiendo el país, tiene un tiempito más. En Italia tiene un tiempito más pero hay que ver si puede entrar en un equipo del viejo continente como la Lazio. El representante dijo que le parece una buena opción”, explicó Martín Candalaft en DDM (América TV) al referirse a la situación del delantero.

De esta manera, mientras el mercado de pases entra en su etapa decisiva, Icardi deberá resolver en las próximas horas cuál será el próximo capítulo de su carrera profesional y cómo repercutirá esta decisión en su relación con la China Suárez, con quien está en pareja.

La foto que descolocó a Mauro Icardi

A pocas horas del cierre del libro de pases, Mauro Icardi atraviesa un momento de máxima incertidumbre respecto de su futuro futbolístico. Sin una definición sobre dónde continuará su carrera, el delantero sigue de cerca cada movimiento que pueda afectar su próximo destino.

Pero, en medio de esta situación, una inesperada imagen que apareció en redes sociales lo habría descolocado por completo. Se trata de una fotografía de su representante, Elio Pino, junto al portugués Rafael Leão, quien aparece como una de las figuras que podría ocupar su lugar en el Galatasaray.

La postal fue detectada por la cuenta de X En lo Picante y llamó especialmente la atención por el contexto en el que salió a la luz: mientras Icardi todavía busca definir su futuro, su propio representante apareció sonriente junto al futbolista que sería su reemplazante en el equipo turco.

El episodio tomó todavía más relevancia debido a las versiones que circulan sobre el futuro de Leão. Según trascendió, el delantero de 27 años, ex Milan, tendría una oferta del Galatasaray cercana a los 12 millones de euros anuales y con contrato hasta 2030, una propuesta que superaría ampliamente los 5 millones de euros que le habrían ofrecido a Icardi para renovar.

En pocas palabras

  • Mauro Icardi: El delantero aún no tiene club y el libro de pases en Europa cierra pronto.
  • Situación contractual: Posee el pase en su poder tras su salida del Galatasaray.
  • Posibles destinos: Se evalúa la opción de Lazio, entre otras, antes del cierre del mercado.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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