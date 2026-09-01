El plan macabro de la familia de Tini Stoessel para alejarla de sus amistades

El desgarrado video de Tini Stoessel hablando de la salud mental

Un desgarrador descargo que Tini Stoessel había hecho meses atrás se volvió a viralizar y ahora se resignifica a la luz del escándalo con su papá, Alejandro Stoessel. En el video, la cantante reflexionaba sobre el daño que generan las redes sociales: "Comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad... Pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo, muchísimo", y pedía mayor empatía: "Por favor, poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona". Aquellas declaraciones las había hecho entre lágrimas tras lanzar el tema dedicado a su papá en el que salpicó a Marcelo Tinelli, cuando aseguró: "Estoy contando parte de mi historia y parte de heridas que todos tenemos".