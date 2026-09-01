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El emotivo video de la AFA para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino publicó un conmovedor homenaje tras el anuncio del capitán del elenco nacional. En el video se le agradece por más de dos décadas de historia.

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El emotivo video de la AFA para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina. (Foto: Reuters)

El emotivo video de la AFA para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina. (Foto: Reuters)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina, luego de que el capitán pusiera punto final a una histórica etapa de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. "Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”, expresa el escudo en el homenaje.

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El homenaje fue difundido a través de las redes sociales oficiales de la AFA y presenta una propuesta particular: durante un minuto y medio, un locutor personifica al escudo de la Selección Argentina y le habla directamente al número 10 para recordar algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar”, comienza el mensaje dedicado al futbolista que durante más de 20 años llevó el escudo argentino “con orgullo en el pecho”.

Uno de los momentos más emotivos llega cuando el relato recuerda la conquista del Mundial de Qatar 2022, título que le permitió a la Argentina sumar su tercera Copa del Mundo. “Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”, expresa el escudo en el homenaje. Messi decidió poner fin a su ciclo como futbolista de la Selección Argentina el lunes 31 de agosto, un mes y medio después de disputar su sexto y último Mundial.

De esta manera, cerró una etapa que se extendió durante 21 años y en la que atravesó derrotas dolorosas, finales perdidas y renuncias, pero también protagonizó algunos de los mayores éxitos de la historia del fútbol argentino. El video de la AFA repasa precisamente ese recorrido.

Fueron más de 20 años” escuchando los latidos del capitán, señala el relato, que recuerda además que antes de adueñarse de la emblemática camiseta número 10, Messi utilizó los dorsales 15, 18 y 19 con la Selección.

No hay foto en la que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos”, continúa el mensaje, en referencia a uno de los períodos más difíciles de la relación de Messi con el seleccionado nacional. El homenaje también señala que el capitán y el escudo argentino “se cayeron y levantaron juntos” a lo largo de una carrera marcada por momentos inolvidables.

De la Copa América al Mundial de Qatar

Entre las imágenes elegidas para despedir a Messi aparece la histórica consagración en la Copa América 2021, cuando la Argentina derrotó a Brasil en la final disputada en el estadio Maracaná y puso fin a una extensa sequía de títulos. También ocupa un lugar central el Mundial de Qatar 2022, donde Messi finalmente levantó la Copa del Mundo luego de la inolvidable final frente a Francia.

El video recuerda además su participación en el último Mundial y el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en semifinales, antes de disputar la definición del torneo. En otro tramo, el homenaje hace referencia a las finales mundialistas que Messi disputó sin poder quedarse con el título y señala: “Los dos sabemos que merecíamos alguna más”.

La última imagen de Messi con la Selección argentina. (Foto: archivo)

La última imagen de Messi con la Selección argentina. (Foto: archivo)

“Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”

Sobre el cierre, la AFA destacó el impacto que Lionel Messi tuvo mucho más allá de los resultados deportivos y puso el foco en las nuevas generaciones que crecieron viendo al capitán con la camiseta argentina.

El escudo le atribuye al número 10 parte de la enorme popularidad que alcanzó la camiseta de la Selección en diferentes lugares del mundo. “Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos”, sostiene el mensaje.

Finalmente, la despedida concluye con una frase dirigida al futbolista que marcó una era en la Selección Argentina: “Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”.

En pocas palabras

  • Homenaje de la AFA: La entidad publicó un emotivo video para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina.
  • Emotivo mensaje: El escudo de la Selección le agradece a Messi por más de dos décadas y por la tercera estrella del Mundial.
  • Impacto del capitán: Se destacó cómo unió al país y la influencia en las nuevas generaciones de futbolistas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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