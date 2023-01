Una nueva Venezuela: el vicepresidente de Honduras dice que Xiomara Castro quiere imitar el modelo autoritario

Nasralla y la pareja presidencial.jpg Otros tiempos. El vicepresidente de Honduras, Nasralla con Xiomara Castro y su esposo (Foto: Gentileza Radio RHN)

“Tenemos un gobierno que es un nepotismo por todos lados. Agarrá a los Zelaya y los encontrás a todos, a los Castro y los encontrás a todos", denuncia el vice sobre la actitud totalitaria de la presidenta y su marido. Convencido del riesgo que corre su país de terminar como la Venezuela de Nicolás Maduro, dijo: "No va a venir ningún comunista a ensuciar. No le pongo nombre ni apellido, solo que hay muchos ilusos con ideales que no sirven, que no sirvieron ni en Cuba ni en Nicaragua, se meten en cosas que van a terminar hundiendo al pueblo hondureño”.