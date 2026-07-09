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El conmovedor mensaje de la mamá de Lucas, el nene argentino que murió en el terremoto de Venezuela

Blanca Martínez publicó una emotiva carta en sus redes sociales en la que expresó el inmenso dolor que atraviesa tras perder a su hijo.

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)El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas. (Foto: redes sociales de Blanca Martínez)

)El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas. (Foto: redes sociales de Blanca Martínez)

La muerte de Lucas Gámez, el niño argentino que fue hallado sin vida entre los escombros tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, conmocionó a ambos países. En las últimas horas, su mamá, Blanca Martínez, publicó una emotiva carta en sus redes sociales en la que expresó el inmenso dolor que atraviesa tras perder a su hijo.

Leé también El conmovedor mensaje de los padres de Lucas Gámez en el día de su cumpleaños mientras sigue la búsqueda en Venezuela
El niño argentino permanece desaparecido desde el 24 de junio tras los terremotos que afectaron a Venezuela. (Foto: archivo)

Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida”, escribió junto a una fotografía en la que aparece abrazando al pequeño en una playa.

Blanca Martínez, psicóloga especializada en pacientes oncológicos, compartió una extensa reflexión en su cuenta de Instagram luego de que el cuerpo de Lucas fuera encontrado tras dos semanas de intensa búsqueda. El niño murió junto a sus abuelos cuando colapsó uno de los edificios de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los devastadores sismos.

En su publicación, la mujer habló del profundo impacto que significó perder al hijo con quien más disfrutaba ejercer la maternidad. "Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de maternarte, mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas. Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla".

Luego confesó que la tragedia cambió por completo su manera de enfrentar el duelo. "Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida. Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe".

"Voy a construir algo maravilloso para vos"

En otro de los fragmentos más conmovedores de su mensaje, Blanca prometió transformar ese dolor en un legado para su hijo. "Te prometo una cosa, Lucas: de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré. Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas".

Las palabras generaron una enorme repercusión en las redes sociales, donde cientos de usuarios le enviaron mensajes de apoyo y acompañamiento. Blanca Martínez y su esposo, Marco Gámez, son venezolanos, pero durante varios años vivieron en la Argentina. Allí nació Lucas, antes de que la familia decidiera regresar a Venezuela en enero de este año.

Blanca Martínez publicó una emotiva carta en sus redes sociales. (Foto: archivo)

Blanca Martínez publicó una emotiva carta en sus redes sociales. (Foto: archivo)

El 24 de junio, feriado nacional, el niño había viajado junto a sus abuelos para pasar el día en la casa de unos tíos, ubicada en La Guaira. Ese mismo día, dos fuertes terremotos provocaron el derrumbe de numerosos edificios y dejaron un saldo de cientos de víctimas.

Tras la tragedia, sus padres permanecieron durante dos semanas en un campamento improvisado junto a la zona del derrumbe, esperando noticias mientras avanzaban las tareas de búsqueda y rescate, en las que también participaron especialistas enviados desde la Argentina.

Finalmente, el miércoles se confirmó el peor desenlace: el cuerpo de Lucas fue recuperado entre los escombros, junto a los restos de sus abuelos.

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