El conmovedor mensaje de la mamá de Lucas, el nene argentino que murió en el terremoto de Venezuela

Luego confesó que la tragedia cambió por completo su manera de enfrentar el duelo. "Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida. Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe".

"Voy a construir algo maravilloso para vos"

En otro de los fragmentos más conmovedores de su mensaje, Blanca prometió transformar ese dolor en un legado para su hijo. "Te prometo una cosa, Lucas: de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré. Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas".

Las palabras generaron una enorme repercusión en las redes sociales, donde cientos de usuarios le enviaron mensajes de apoyo y acompañamiento. Blanca Martínez y su esposo, Marco Gámez, son venezolanos, pero durante varios años vivieron en la Argentina. Allí nació Lucas, antes de que la familia decidiera regresar a Venezuela en enero de este año.

Blanca Martínez publicó una emotiva carta en sus redes sociales. (Foto: archivo)

El 24 de junio, feriado nacional, el niño había viajado junto a sus abuelos para pasar el día en la casa de unos tíos, ubicada en La Guaira. Ese mismo día, dos fuertes terremotos provocaron el derrumbe de numerosos edificios y dejaron un saldo de cientos de víctimas.

Tras la tragedia, sus padres permanecieron durante dos semanas en un campamento improvisado junto a la zona del derrumbe, esperando noticias mientras avanzaban las tareas de búsqueda y rescate, en las que también participaron especialistas enviados desde la Argentina.

Finalmente, el miércoles se confirmó el peor desenlace: el cuerpo de Lucas fue recuperado entre los escombros, junto a los restos de sus abuelos.