¿Argentina o Suiza? Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, reveló cómo vivirá el duelo entre los dos países que marcaron su vida

La empresaria y modelo también reveló que, curiosamente, no verá el encuentro en vivo debido a la diferencia horaria. “Menos mal que no lo voy a mirar porque es a las tres de la mañana acá”, explicó desde Europa.

Mientras Maxi López permanece en Estados Unidos trabajando en la cobertura del Mundial, Christiansson aprovecha su estadía en Suiza para resolver cuestiones personales y laborales antes de instalarse definitivamente en la Argentina junto a su familia.

Por qué Daniela Christiansson regresó a Suiza

Ante las consultas y rumores que surgieron en las últimas semanas, Daniela aclaró en sus redes sociales que su viaje a Europa no implica un alejamiento definitivo de Buenos Aires.

“No es que me fui de la Argentina. Volví a Suiza por varias razones”, explicó.

Entre esos motivos mencionó la necesidad de acompañar y ocuparse de su perrita, además de realizar los trámites necesarios para trasladarla al país. “Tengo que estar con ella, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina”, contó.

Además, detalló que aún debe finalizar cuestiones vinculadas a la mudanza y a compromisos laborales pendientes en Europa. “También tengo que organizar todo lo que tenemos acá para poder llevarlo a la Argentina. Y aprovecho que Maxi está viajando por el Mundial para estar con mi familia y trabajar desde acá”, concluyó.