Mundo
EstacionEspacial
NASA
Misión al Espacio

Video: así despegó Crew-12, la nueva misión con astronautas para investigar en la Estación Orbital Internacional

El despegue fue una acción conjunta de la NASA con Space X, la empresa de Elon Musk. Se hizo con dos días de demora por las condiciones climáticas.

por Roberto Adrián Maidana |
Video: así despegó Crew-12, la nueva misión con astronautas para investigar en la Estación Orbital Internacional
Nueva misión a la Estación Espacial.(Foto: A24.com)

Nueva misión a la Estación Espacial.(Foto: A24.com)
Leé también La última decisión de Trump puede desatar consecuencias gravísimas para todo el planeta
Donald Trump y una medida que afecta a todo el planeta y a la humanidad. (foto: A24.com)

El despegue de la misión Crew-12 se realizó desde Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete Falcon 9. La cápsula Dragon transporta a cuatro astronautas que iniciarán una estadía de larga duración en el laboratorio espacial que orbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra.

La tripulación está integrada por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot -representante de la Agencia Espacial Europea - el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. El equipo reemplazará a la misión Crew-11, cuyos integrantes regresaron en enero, un mes antes de lo previsto, tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros, en lo que fue la primera evacuación médica en la historia de la estación orbital.

La nueva misión tendrá una duración aproximada de nueve meses, un período superior al habitual para este tipo de operaciones, que generalmente se extienden por seis meses. Durante ese tiempo, los astronautas deberán continuar experimentos científicos, mantener el funcionamiento de la estación y garantizar la continuidad de las investigaciones en microgravedad.

El lanzamiento representó un nuevo paso en la cooperación internacional en el espacio y en el programa comercial de vuelos tripulados de la NASA, que busca asegurar la presencia humana permanente en órbita y avanzar en futuras misiones de exploración. La estación Internacional Espacial (ISS), orbita a 400 kilómetros de altura sobre la Tierra.

Embed

Tras el rescate, el regreso a la investigación

Gran parte del año 2025, la ISS tuvo un problema grave que le impidió concentrarse en la investigación espacial. Uno de los astronautas se enfermó y ante el riesgo de un cuadro grave o contagiar a los demás, se decidió traerlos de regreso a la Tierra. Numerosos problemas de todo tipo, desde fallas graves en los vectores que debían ir a buscar a los cosmonautas, retrasaron toda la operación de rescate.

La agencia espacial NASA lanzó una nueva misión tripulada hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones científicas en órbita y reemplazar a un equipo que debió regresar anticipadamente a la Tierra por una emergencia médica.

crew 1
La misi&oacute;n Crew-12, para volver a la tareas plenas en la estaci&oacute;n espacial, con 4 astronautas.&nbsp; (Foto: Gentileza NASA)

La misión Crew-12, para volver a la tareas plenas en la estación espacial, con 4 astronautas. (Foto: Gentileza NASA)

Tras la salida anticipada del equipo anterior, la EEI había quedado bajo el mando de una tripulación reducida integrada por el estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes sostuvieron las operaciones a la espera del nuevo relevo.

crew 2
La nueva misi&oacute;n los llevar&aacute; 9 meses a la Estaci&oacute;n orbital. (Foto: Gentileza NASA)

La nueva misión los llevará 9 meses a la Estación orbital. (Foto: Gentileza NASA)

Entre los objetivos centrales de la misión figura el desarrollo de investigaciones científicas de largo plazo y el mantenimiento de la infraestructura orbital, clave para el programa espacial internacional. Además, la estación espacial continúa preparándose para su retiro programado hacia 2030, cuando será retirada de la órbita terrestre y dirigida a un punto remoto del océano Pacífico.

astronautas euforicos

El lanzamiento representa un nuevo paso en la cooperación internacional en el espacio y en el programa comercial de vuelos tripulados de la NASA, que busca asegurar la presencia humana permanente en órbita y avanzar en futuras misiones de exploración. Ahora, solo resta desear que estos cuatro cosmonautas, se mantengan sanos durante los próximo 9 meses. Un parto.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
