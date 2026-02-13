Video: así despegó Crew-12, la nueva misión con astronautas para investigar en la Estación Orbital Internacional

El lanzamiento representó un nuevo paso en la cooperación internacional en el espacio y en el programa comercial de vuelos tripulados de la NASA, que busca asegurar la presencia humana permanente en órbita y avanzar en futuras misiones de exploración. La estación Internacional Espacial (ISS), orbita a 400 kilómetros de altura sobre la Tierra.

Tras el rescate, el regreso a la investigación

Gran parte del año 2025, la ISS tuvo un problema grave que le impidió concentrarse en la investigación espacial. Uno de los astronautas se enfermó y ante el riesgo de un cuadro grave o contagiar a los demás, se decidió traerlos de regreso a la Tierra. Numerosos problemas de todo tipo, desde fallas graves en los vectores que debían ir a buscar a los cosmonautas, retrasaron toda la operación de rescate.

La agencia espacial NASA lanzó una nueva misión tripulada hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones científicas en órbita y reemplazar a un equipo que debió regresar anticipadamente a la Tierra por una emergencia médica.

crew 1 La misión Crew-12, para volver a la tareas plenas en la estación espacial, con 4 astronautas. (Foto: Gentileza NASA)

Tras la salida anticipada del equipo anterior, la EEI había quedado bajo el mando de una tripulación reducida integrada por el estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes sostuvieron las operaciones a la espera del nuevo relevo.

crew 2 La nueva misión los llevará 9 meses a la Estación orbital. (Foto: Gentileza NASA)

Entre los objetivos centrales de la misión figura el desarrollo de investigaciones científicas de largo plazo y el mantenimiento de la infraestructura orbital, clave para el programa espacial internacional. Además, la estación espacial continúa preparándose para su retiro programado hacia 2030, cuando será retirada de la órbita terrestre y dirigida a un punto remoto del océano Pacífico.

astronautas euforicos

El lanzamiento representa un nuevo paso en la cooperación internacional en el espacio y en el programa comercial de vuelos tripulados de la NASA, que busca asegurar la presencia humana permanente en órbita y avanzar en futuras misiones de exploración. Ahora, solo resta desear que estos cuatro cosmonautas, se mantengan sanos durante los próximo 9 meses. Un parto.