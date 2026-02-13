La última decisión de Donald Trump puede desatar consecuencias gravísimas para todo el planeta

Los Estados Unidos, por sí solos, son los responsables del 15% de las emisiones de dióxido de Carbono (CO2) del efecto invernadero. Este aspecto negacionista de Trump durante el comienzo de la pandemia en 2020 determinó que en esa crisis, Estados Unidos fuera el peor país del mundo - en términos relativos y absolutos - en gestionar la lucha contra el Covid.

Torpeza, ignorancia o edad avanzada

La decisión de Donald Trump no sorprende pero de todas maneras causa estupor. No se puede determinar si es por torpeza - una más - ignorancia ante las pruebasl cintíficas irrefutables o simplemente, que no le interesa el tema. Ya tiene 79 años y está claro que no llegará a ver los dramáticos cambios en el medio ambiente dentro de pocos años. Que haya en el futuro cercano ciudades norteamericanas contemperaturas superiores a los 50 grados puede no ser muy importante para su agenda. No estará vivo cuando eso sucede de modo permanente.

La responsabilidad de los Estados unidos en el efecto invernadero

Al día de hoy, Estados Unidos está instalado cómodamente en el segundo lugar entre los países que más contribuyen al efecto invernadero.

China, primero con el 30,3% de la contaminación

Estados Unidos, con el 13.4%

La Unión Europea, con el 8%

La India, con el 7%

Rusia, con el 5%

Japón, con el 3%

Sólo esos 5 agentes causan el 61,7% de los gases del efecto invernadero. Pero esto puede cambiar rápidamente. China acaba de aceptar reducir sus emisiones a la atmósfera, aunque sus controles y datos no son muy confiables. Por lo que Estados unidos podría pasar en pocos años al pimer lugar o aproximarse mucho al gigante asiático.

los que más contaminan

La evidencia científica que Donald Trump ignora

El monitoreo constante de los datos del clima, la temperatura mundial y la huella de carbono están ahí. Son de acceso público. Lo que ya no ofrece duda es que:

1. La temperatura global sube de forma medible (datos instrumentales)

La Tierra ya se calentó ≈ 1,2°C desde la era preindustrial .

Los últimos 10 años fueron los más cálidos desde que hay registros.

La tendencia coincide exactamente con el aumento de gases de efecto invernadero humanos.

Esto está documentado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el mayor consenso científico global sobre clima.

Punto clave: el calentamiento sigue el aumento de CO industrial, no ciclos naturales.

2.El origen humano del problema está comprobado físicamente

Hay tres pruebas científicas directas:

Huella química del carbono: el CO en la atmósfera proviene de combustibles fósiles (firma isotópica).

Satélites muestran menos calor escapando al espacio en las longitudes de onda del CO.

La atmósfera se calienta mientras la estratósfera se enfría, patrón típico del efecto invernadero.

Esto confirma el mecanismo teórico descrito desde el siglo XIX.

3. Concentración de CO récord en 800.000 años

Antes de la industrialización: 280 ppm.

Hoy: más de 420 ppm.

Nunca ocurrió en la historia humana.

4. Impacto específico de Estados Unidos

Estados Unidos es clave por tres razones:

Emisiones históricas.

Mayor contribuyente acumulado desde 1850.

Responsable del 20–25% del calentamiento histórico global.

Esto pesa en la ciencia climática porque el CO permanece siglos en la atmósfera.

Emisiones por persona muy altas

Entre las más altas del mundo desarrollado.

Un estadounidense promedio emite varias veces más que el promedio global.

Efecto sistémico global

Es la mayor economía del mundo.

Sus políticas energéticas influyen en precios, inversión y tecnología global.

5. Qué dicen los modelos científicos si grandes emisores no reducen emisiones:

+3°C a +4°C de calentamiento este siglo.

Subida del nivel del mar irreversible por siglos.

Eventos extremos más frecuentes (olas de calor, sequías, inundaciones).

Impacto económico global masivo.

Estos modelos predijeron correctamente el calentamiento observado desde los años 80.

Mientras tanto, Trump propone "drill, baby, drill". "Perfora, criatura, perfora" para buscar más combustibles fósiles. Negacionismo extremo y peligros.