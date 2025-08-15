Cumbre Trump-Putin en Alaska: principio "acuerdo" entre ambos países para "garantizar la seguridad en Ucrania"

"Hoy cuando el presidente Trump dijo que si él hubiera sido el presidente no habría habido guerra: estoy muy seguro que así sería, lo puedo confirmar", remarcó Putin y destacó la "relación de confianza" alcanzada con el republicano. "Tengo todas las razones del mundo caminar por esta senda" para "terminar con el conflicto en Ucrania".

En contraparte, el presidente Trump afirmó: "Hemos tenido reuniones muy difíciles, pero muy buenas. Ha sido difícil en algunos momentos". "También hemos avanzado y tenemos buenas oportunidades de lograrlo cuando esto se acabe. Así que rápidamente haré algunas llamadas telefónicas para contar lo que ha sucedido. Pero realmente la reunión ha sido muy productiva", destacó Trump.

"Llegamos a algunos acuerdos. Algunos temas han quedado aparte, uno quizás el más significativo, pero tenemos grandes oportunidades de lograr nuestro objetivo", expresó Trump aunque señaló que "no lo logramos hoy".