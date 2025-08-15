En vivo Radio La Red
CONFLICTO CON UCRANIA

Cumbre Trump-Putin en Alaska: principio "acuerdo" entre ambos países para "garantizar la seguridad en Ucrania"

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció un principio de acuerdo con su par de Estado Unidos, Donald Trump, para "garantizar la seguridad en Ucrania". Mientras que Trump confió: "Haré unas llamadas telefónicas para contar lo que ha sucedido".

Putin y Trump acercaron posición en Alaska. (Foto: Reuters).

El primer ministro de Rusia, Vladímir Putin, anunció un principio de "acuerdo" con el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, para "garantizar la seguridad en Ucrania" y manifestó que si al inicio del conflicto el republicano hubiera estado al frente de Norteamérica "no habría habido guerra". Mientras que Trump confió: "Haré unas llamadas telefónicas para contar lo que ha sucedido".

Donald Trump recibió a Vladimir Putin en Alaska. 

"Vemos el trabajo de esta administración y el trabajo del presidente para facilitar la resolución del conflicto ucraniano y él ha tratado de llegar al fondo de la situación, viendo la historia. Y como lo he dicho, la situación en Ucrania tiene que ver con amenazas fundamentales a nuestra seguridad", elogió Putin a Trump y remarcó que con lo une al país eslavo "las mismas raíces".

"Todo lo que ha pasado es una tragedia para nosotros y son heridas terribles", remarcó y señaló que "estamos convencidos que a fin de lograr un acuerdo duradero y de largo plazo tenemos que eliminar las raíces principales de este conflicto".

El saludo de los dos mandatarios que se saludaron y elogiaron arriba del escenario. (Foto: Reuters).

Por lo que el primer ministro ruso llamó a "restablecer un equilibrio de seguridad en Europa y en todo el mundo". "Y estoy de acuerdo con el presidente Trump que naturalmente la seguridad de Ucrania debe ser garantizada. Quisiera esperar que el acuerdo que hemos logrado nos va a ayudar a acercarnos a ese objetivo y va a llenar el camino para una paz en Ucrania", confió.

"Hoy cuando el presidente Trump dijo que si él hubiera sido el presidente no habría habido guerra: estoy muy seguro que así sería, lo puedo confirmar", remarcó Putin y destacó la "relación de confianza" alcanzada con el republicano. "Tengo todas las razones del mundo caminar por esta senda" para "terminar con el conflicto en Ucrania".

En contraparte, el presidente Trump afirmó: "Hemos tenido reuniones muy difíciles, pero muy buenas. Ha sido difícil en algunos momentos". "También hemos avanzado y tenemos buenas oportunidades de lograrlo cuando esto se acabe. Así que rápidamente haré algunas llamadas telefónicas para contar lo que ha sucedido. Pero realmente la reunión ha sido muy productiva", destacó Trump.

"Llegamos a algunos acuerdos. Algunos temas han quedado aparte, uno quizás el más significativo, pero tenemos grandes oportunidades de lograr nuestro objetivo", expresó Trump aunque señaló que "no lo logramos hoy".

