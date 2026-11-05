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Desvían vuelos en Europa por amenazas de bomba: crece el temor a una posible "guerra híbrida"

Al menos cinco aviones debieron modificar sus rutas o realizar aterrizajes de emergencia este jueves por amenazas de bomba. Los episodios se suman a otros incidentes registrados el martes pasado y a una serie de ciberataques contra supermercados europeos.

Desvían vuelos en Europa por amenazas de bomba: crece el temor a una posible guerra híbrida

Desvían vuelos en Europa por amenazas de bomba: crece el temor a una posible "guerra híbrida"
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El ciberataque afectó a supermercados de siete países europeos y elevó hasta los 50 grados la temperatura de heladeras y congeladores. (Foto: Reuters).

Uno de los casos involucró a un avión de Finnair que cubría el trayecto entre Helsinki y Roma. La compañía informó que el vuelo 1761 recibió una amenaza de bomba, pero pudo aterrizar normalmente en la capital italiana. Tras la inspección correspondiente, no se detectaron elementos sospechosos a bordo.

También se registraron tres episodios que involucraron a vuelos de Ryanair con destino a Sofía, Bulgaria. Dos aeronaves, procedentes de Copenhague y Madrid, aterrizaron sin inconvenientes en el aeropuerto Vasil Levski. El tercer avión, que había despegado de Londres-Stansted, debió modificar su recorrido y fue derivado al aeropuerto de Plovdiv.

Otro de los incidentes tuvo como protagonista a un vuelo de Aer Lingus que viajaba desde Dublín hacia Roma. La aeronave recibió una amenaza de bomba cuando se encontraba sobre territorio francés y fue desviada a la base aérea militar de Évreux, en Normandía.

Según informaron las autoridades francesas, los 151 pasajeros y los seis integrantes de la tripulación se encontraban a salvo. Equipos especializados en desactivación de explosivos comenzaron a inspeccionar el avión para descartar cualquier riesgo.

La preocupación por una posible campaña de ataques híbridos

Los episodios de este jueves no son hechos aislados. El martes, al menos siete vuelos y un crucero también recibieron amenazas de bomba, lo que provocó complicaciones en distintos puntos de Europa. En ninguno de esos casos se confirmó la presencia de explosivos.

La sucesión de falsas alarmas coincide, además, con una serie de ataques informáticos contra supermercados de distintos países europeos. Durante esta semana, hackers no identificados lograron desactivar sistemas de refrigeración de establecimientos comerciales, una situación que generó preocupación por sus posibles consecuencias operativas.

Aunque hasta ahora ningún gobierno identificó públicamente a los responsables de las amenazas, las autoridades europeas vienen advirtiendo sobre el riesgo de operaciones de sabotaje y ataques híbridos. En ese contexto, distintos funcionarios señalaron a Rusia e Irán como posibles actores detrás de campañas de este tipo, acusaciones que ambos países rechazan.

El concepto de “guerra híbrida” refiere a una combinación de acciones que pueden incluir ciberataques, sabotajes, campañas de desinformación y otras operaciones destinadas a generar inestabilidad sin recurrir necesariamente a un enfrentamiento militar convencional.

Por el momento, no hay pruebas públicas que permitan vincular las amenazas contra los vuelos con los ataques informáticos a los supermercados ni atribuirlos a un mismo responsable. Sin embargo, la coincidencia temporal y la repetición de incidentes mantienen en alerta a los gobiernos europeos.

En pocas palabras

  • Amenazas de bomba: Cinco aviones en Europa desviados por amenazas de bomba, sin hallazgos.
  • Ciberataques: Episodios coinciden con ataques informáticos a supermercados europeos.
  • Guerra híbrida: Creciente preocupación por posible campaña de ataques híbridos contra Europa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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