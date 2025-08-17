En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Nueva York
Tiroteo
Conmoción

Violento tiroteo en un restaurante de Nueva York: muertos, heridos y una escena trágica

Tres personas murieron y otras once resultaron heridas durante un tiroteo en un restaurante de Brooklyn, Nueva York. Avanza la investigación.

Violento tiroteo en un restaurante de Nueva York: muertos

Violento tiroteo en un restaurante de Nueva York: muertos, heridos y una escena trágica

La ciudad de Nueva York amaneció este domingo con la noticia de un tiroteo en un club nocturno que dejó un saldo de tres personas muertas y once heridas hasta el momento. El hecho ocurrió durante las primeras horas de la madrugada, en un lugar muy concurrido, lo que generó escenas de pánico entre los presentes.

Leé también Conflicto por YPF: una provincia irá a la Justicia de Nueva York a pedir levantar el embargo de las acciones
conflicto por ypf: una provincia ira a la justicia de nueva york a pedir levantar el embargo de las acciones

De acuerdo con lo informado por la policía local, los efectivos hallaron al menos 36 casquillos de bala dentro del salón, lo que refleja la magnitud del tiroteo. También se recuperó un arma de fuego en una calle cercana, que podría estar vinculada con el atacante o los atacantes.

El episodio se registró en el restaurante Taste of the City Lounge, situado en 903 Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights, según confirmó la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

El hecho ocurrió en un contexto de gran afluencia de público y en un establecimiento habitual de la vida nocturna de la ciudad. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si se trató de una pelea que escaló o de un ataque planificado.

Las víctimas del tiroteo en el club nocturno de Nueva York

Según la información oficial, los heridos son ocho hombres y tres mujeres, todos hospitalizados. Las edades de las víctimas oscilan entre los 27 y los 61 años, y las autoridades confirmaron que, por el momento, ninguno de ellos corre riesgo de vida.

Las tres personas fallecidas murieron en el lugar del ataque y sus identidades todavía no fueron difundidas, a la espera de notificar a las familias.

En conferencia de prensa,Tisch calificó el episodio como un “terrible tiroteo que ocurrió en la ciudad de Nueva York” y remarcó que las fuerzas de seguridad trabajan para esclarecer lo sucedido.

Destacó, además, que este ataque se produce en un año donde la violencia armada venía registrando mínimos históricos. “Tenemos los números más bajos de incidentes de tiroteos y víctimas por armas de fuego en los primeros siete meses del año que hemos registrado en la ciudad de Nueva York. Algo como esto es, gracias a Dios, una anomalía y una cosa terrible que sucedió esta mañana, pero vamos a investigar y llegar al fondo de lo que ocurrió”, expresó.

image

Contexto: Nueva York y la violencia armada

La ciudad de Nueva York lleva años intentando reducir los índices de violencia vinculados a las armas de fuego. Programas de prevención, mayor presencia policial en zonas conflictivas y campañas comunitarias habían logrado que los primeros meses de 2025 mostraran cifras en baja respecto a los tiroteos.

Sin embargo, episodios como el de este domingo recuerdan que la problemática sigue presente y que, a pesar de los avances, los espacios de ocio nocturno continúan siendo escenarios vulnerables a hechos violentos.

La policía neoyorquina trabaja en la recolección de pruebas y testimonios de los presentes en el lugar del ataque. Además, analizan las cámaras de seguridad del club nocturno y de la zona para identificar a los responsables.

El hallazgo de un arma cerca del lugar podría ser una pista clave para avanzar en la investigación, aunque no se descarta que hayan participado más de una persona.

El club fue clausurado de manera preventiva y permanecerá bajo custodia policial hasta que se completen las pericias.

Con información de AP.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nueva York Tiroteo
Notas relacionadas
La reveladora carta del autor del tiroteo de Nueva York que explica por qué disparó y mató
Un tiroteo en Times Square dejó tres heridos y una gran conmoción en Nueva York
Fallo clave por YPF: la Cámara de Apelaciones de Nueva York define el futuro del 51% de sus acciones

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar