Violento tiroteo en un restaurante de Nueva York: muertos, heridos y una escena trágica

Las víctimas del tiroteo en el club nocturno de Nueva York

Según la información oficial, los heridos son ocho hombres y tres mujeres, todos hospitalizados. Las edades de las víctimas oscilan entre los 27 y los 61 años, y las autoridades confirmaron que, por el momento, ninguno de ellos corre riesgo de vida.

Las tres personas fallecidas murieron en el lugar del ataque y sus identidades todavía no fueron difundidas, a la espera de notificar a las familias.

En conferencia de prensa,Tisch calificó el episodio como un “terrible tiroteo que ocurrió en la ciudad de Nueva York” y remarcó que las fuerzas de seguridad trabajan para esclarecer lo sucedido.

Destacó, además, que este ataque se produce en un año donde la violencia armada venía registrando mínimos históricos. “Tenemos los números más bajos de incidentes de tiroteos y víctimas por armas de fuego en los primeros siete meses del año que hemos registrado en la ciudad de Nueva York. Algo como esto es, gracias a Dios, una anomalía y una cosa terrible que sucedió esta mañana, pero vamos a investigar y llegar al fondo de lo que ocurrió”, expresó.

image

Contexto: Nueva York y la violencia armada

La ciudad de Nueva York lleva años intentando reducir los índices de violencia vinculados a las armas de fuego. Programas de prevención, mayor presencia policial en zonas conflictivas y campañas comunitarias habían logrado que los primeros meses de 2025 mostraran cifras en baja respecto a los tiroteos.

Sin embargo, episodios como el de este domingo recuerdan que la problemática sigue presente y que, a pesar de los avances, los espacios de ocio nocturno continúan siendo escenarios vulnerables a hechos violentos.

La policía neoyorquina trabaja en la recolección de pruebas y testimonios de los presentes en el lugar del ataque. Además, analizan las cámaras de seguridad del club nocturno y de la zona para identificar a los responsables.

El hallazgo de un arma cerca del lugar podría ser una pista clave para avanzar en la investigación, aunque no se descarta que hayan participado más de una persona.

El club fue clausurado de manera preventiva y permanecerá bajo custodia policial hasta que se completen las pericias.

Con información de AP.