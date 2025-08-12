Viudas negras: las imágenes de los turistas drogados en plena playa con la técnica "Cenicienta"

Embed

Las viudas negras con una rutina exitosa

Aprovechando las playas famosas mundialmente de Río de Janeiro, las tres mujeres "usaron" un circuito para su crimen. Conocieron y entablaron una conversación con los turistas británicos en unos bares de la zona Lapa, en la noche en el sur de Río. Por donde terminaron los turistas, en una condición calamitosa, se nota que se fueron a pasear por el frente costero de la ciudad maravillosa.

Las mujeres los llevaron por varios sitios, hasta que su "bebida" hizo efecto. Tomaban una caipirinha a la que le habían colocado una droga adormecedora. Uno de los turistas, cuando llegó a Ipanema, no pudo más. Dio unos pasos irregulares por la vereda, bajó a la playa y quedó desmayado.

Sus compañeros tuvieron la misma suerte. Afortunadamente, para ellos, no murieron - como tantas veces reflejan las crónicas policiales en la Argentina. Cuando recobraron la conciencia, les faltaban sus documentos, los celulares y la plata. El estimado, era unos 20.000 dólares por todo el botín.

La Policía también logró conocer la identidad de las "viudas negras": Amanda Couto Deloca (de 23 años), Mayara Ketelyn Americo da Silva (27) y Raiane Campos de Oliveira (28).

Viudas Negras y capirinha, una fórmula peligrosa

Para los británicos fue pasar del turismo al miedo: Se encontraron con unas mujeres cariocas en lo que parecía ser una noche de diversión y terminaron drogados, desmayados y tirados en una playa de Río.