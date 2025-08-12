Los secretos del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia argentina

Aunque no se ha confirmado la marca, se especula que es Cartier, joyero que Georgina ha lucido en varias ocasiones. Desde que se vio en el dedo anular de la Argentina, una pregunta se repite: ¿Cuánto vale el anillo de Georgina?

Según el experto internacional en joyería Iñaki Torres, el anillo está valorado entre US$ 10,9 y US $13 millones. Algunos especialistas estiman que, de ser efectivamente de Cartier, su valor mínimo rondaría los US$ 5,4 millones, pero el sofisticado diseño eleva hasta por tres esa estimación inicial.

Se cree que el modelo es el clásico Cartier 1895, con un diamante central de al menos 40 quilates. Con estas dos características, el mundo del Jet set lo iguala al del compromiso de una pareja "mágica y turbulenta" de Hollywood: Richard Burton y Elizabeth Taylor.

El anillo de Cartier para la boda de CR7

Los expertos, al analizar una y mil veces la foto subida por la argentina a su cuenta de Instagram, creen reconocer el anillo base para llevar esa gema tan particular. Dicen que se trata de célebre modelo 1895 de la casa Cartier.

alianza 1895 de Cartier El anillo de oro de Cartier, base para la gema que selló el compromiso de CR7 y su pareja argentina. (Foto: Página Oficial de Cartier)

En el catálogo de la casa francesa, el 1895, es una alianza clásica en platino, oro amarillo y oro rosa, además de modelos con solitario de diamante, y tiene un precio de 1.300 euros. Es más que accesible para alguien como el crack portugués. Pero la alianza es solo la "base" para la verdadera joya que lleva Georgina Rodríguez. Denominado como 1895 porque, justamente, es una joya atemporal que representa el estilo clásico y refinado de la casa francesa consolidado desde finales del siglo XIX.

La gema de Diamantes para Georgina

Teniendo en cuenta que el diamante que Georgina lleva habitualmente tiene cuatro quilates y costaría unos cuatro millones de euros, este de compromiso es de "40 o 45 quilates, con un valor estimado de no menos de seis millones de euros". Pero su valor, por los pequeños diamantes que lo acompañan, puede hacer que trepe hasta los 10 o 15 millones de euros.

Para sellar el compromiso, el deportista de 40 años le regaló a la modelo y empresaria de 31 un anillo con una enorme roca brillante, que ha llamado la atención de sus seguidores en las redes sociales, donde ella compartió la feliz noticia.

Se trata de un gran diamante en corte ovalado, engarzado a una sortija. Además, tiene el valor estético y económico de diamantes más pequeños en forma de triángulo.

"Es una joya como las de Liz Taylor", compara. Y con razón: el de la actriz es el anillo de compromiso más caro de la historia. O lo era, hasta este momento.

Liz Taylor y Richard Burton, al segundo lugar en el mundo

Si las observaciones son las correctas y las estimaciones las adecuadas, este anillo de compromiso puede ser el más caro de la historia. Al menos en el mundo de las "celebrities". Por el momento, ese lugar estaba reservado para el diamante de más de 33 quilates de Elizabeth Taylor, valorado en 8,8 millones de euros, que Richard Burton le regaló para el compromiso matrimonial.

liz & Burton Liz Taylor y Richard Burton, se casaron y divorciaron dos veces. Su anillo de compromiso era uno de los más caros de la historia. CR7 los acaba de superar. (foto: Gentileza Hola)

Hay que recordar que esa pareja fue el símbolo del glamour de Hollywood, pero también del caos y las desavenencias. Se conocieron en el rodaje de la película "Cleopatra" en 1962 y su romance causó sensación en todo el mundo. Se casaron y separaron dos veces, pero la vida entre ellos estuvo marcada por muchos altibajos y escándalos. Liz Taylor acumuló 8 casamientos en su vida, contando los dos con "Marco Antonio" (Richard Burton).

El casamiento de Cristiano y Georgina no tiene una fecha concreta. Pero eso no importa por ahora. Todas las miradas apuntan al anillo de compromiso de diamantes.