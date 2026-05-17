El Polaco mandó al frente a Karina La Princesita con un dato bomba: "Está..."

Mirtha Legrand recibió en su mesa del sábado 16 de mayo a la actriz Mercedes Morán, los periodistas Dominique Metzger y Horacio Pagani, y el cantante de cumbia El Polaco.
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Ante una pregunta directa de Mirtha Legrand, El Polaco reveló sin querer una información desconocida de Karina La Princesita, madre de su hija Sol.
Mirtha Legrand recibió en su mesa del sábado 16 de mayo a la actriz Mercedes Morán, los periodistas Dominique Metzger y Horacio Pagani, y el cantante de cumbia El Polaco.
Durante la charla con la conductora donde la conductora le preguntó por su vida al Polaco, y donde contó cómo fue su infancia y la relación con su padre, al artista tropical reconoció cómo es en su rol de papá de tres niñas: “Él era muy frío conmigo, nunca me dijo ‘te amo’. Yo trato de hacer las cosas al revés: a mis hijas les digo te amo todo el tiempo”, reconoció.
Lo cierto es que Mirtha Legrand le preguntó directamente por Karina La Princesita, madre de su hija Sol, y ahí El Polaco se despachó con un dato sorpresivo. “¿Qué es de la vida de la Princesita?”, indagó.
A lo que el cantante comentó entre risas: "Bien, está cantando y está de novia, la pase bien Kari. Se lo merece, es una genia total". Cabe recordar que hace unos meses surgió el rumor de que la cantante tropical estaría iniciando una relación con el rugbier Mateo Carreras, integrante de Los Pumas y que juega en el exterior, aunque por el momento no hubo anuncio público.
Luego, El Polaco comentó cómo fueron sus inicios en el mundo musical desde muy chico: "Mi mamá me llevaba a la iglesia cuando era muy chico y siempre me gustó cantar, la música y los instrumentos. Y era como que la música me buscó a mí y la vida me fue llevando. Siempre fui caradura y me gustaba llamar la atención", aseguró.
Barby Silenzi dialogó en exclusiva con Primicias Ya tras la entrevista televisiva de Mario Pergolini a El Polaco y dio detalles de su actual vínculo con el cantante.
La bailarina se refirió a la actualidad su relación con El Polaco, padre de su hija Abril, y confirmó cuántas veces realmente se separaron ante tantos rumores de crisis que trascendieron en el último tiempo.
"Estuvo muy buena toda la nota, ¡me encantó! Sí, seguimos juntos y vivimos juntos. Vimos la nota y nos cagamos de risa. Él siempre está haciendo chistes sobre eso. Pero no es tan así, imagínate que no se puede sostener una relación si estás un día bien y otro mal", destacó sobre los dichos del cantante al aire en Otro Día Perdido.
Y se sinceró sobre las tensiones que pasaron a lo largo de estos años juntos y pudieron resolver: "Sólo nos separamos dos veces y en distintos años. Creo que la primera vez fue en 2022, que duró un mes, y la segunda el año pasado, por dos meses. No es para nada minuto a minuto (como dijo El Polaco con humor en la entrevista), eso es más un chiste".
"Pero está todo bien y como dijo él nos seguimos eligiendo y tenemos una familia hermosa con nuestras hijas a las que amamos con locura y todo eso es más fuerte que cualquier pelea", continuó Barby Silenzi sobre el buen presente que atraviesan juntos.
Y cerró entre risas: "Me mata que me hacen quedar como que yo le perdono todo y no, la verdad que nada fue tan grave entre nosotros como para tener que perdonar".