El Polaco mandó al frente a Karina La Princesita con un dato bomba: "Está..."

Luego, El Polaco comentó cómo fueron sus inicios en el mundo musical desde muy chico: "Mi mamá me llevaba a la iglesia cuando era muy chico y siempre me gustó cantar, la música y los instrumentos. Y era como que la música me buscó a mí y la vida me fue llevando. Siempre fui caradura y me gustaba llamar la atención", aseguró.

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Barby Silenzi confirmó confirmó cuántas veces se separaron con El Polaco

Barby Silenzi dialogó en exclusiva con Primicias Ya tras la entrevista televisiva de Mario Pergolini a El Polaco y dio detalles de su actual vínculo con el cantante.

La bailarina se refirió a la actualidad su relación con El Polaco, padre de su hija Abril, y confirmó cuántas veces realmente se separaron ante tantos rumores de crisis que trascendieron en el último tiempo.

"Estuvo muy buena toda la nota, ¡me encantó! Sí, seguimos juntos y vivimos juntos. Vimos la nota y nos cagamos de risa. Él siempre está haciendo chistes sobre eso. Pero no es tan así, imagínate que no se puede sostener una relación si estás un día bien y otro mal", destacó sobre los dichos del cantante al aire en Otro Día Perdido.

Y se sinceró sobre las tensiones que pasaron a lo largo de estos años juntos y pudieron resolver: "Sólo nos separamos dos veces y en distintos años. Creo que la primera vez fue en 2022, que duró un mes, y la segunda el año pasado, por dos meses. No es para nada minuto a minuto (como dijo El Polaco con humor en la entrevista), eso es más un chiste".

"Pero está todo bien y como dijo él nos seguimos eligiendo y tenemos una familia hermosa con nuestras hijas a las que amamos con locura y todo eso es más fuerte que cualquier pelea", continuó Barby Silenzi sobre el buen presente que atraviesan juntos.

Y cerró entre risas: "Me mata que me hacen quedar como que yo le perdono todo y no, la verdad que nada fue tan grave entre nosotros como para tener que perdonar".