Ya es oficial: el Gobierno decretó feriado para los empleados públicos

Desde el punto de vista administrativo, la jornada será considerada como día no hábil, lo que implica que los plazos legales y procesos en curso se interrumpen hasta el siguiente día laborable.

Un día que no es feriado, pero sí altera el funcionamiento del Estado

Uno de los puntos que más dudas genera entre la población es la naturaleza de esta fecha. A diferencia de los feriados nacionales tradicionales, el 17 de abril no figura como festivo en el calendario oficial colombiano.

Sin embargo, su carácter de día cívico le otorga efectos similares dentro del sector público. Es decir, aunque no se trate de un feriado obligatorio para todos, sí impacta directamente en la operatividad de las instituciones estatales.

En el ámbito privado, la situación es diferente. Las empresas no están obligadas a suspender actividades, aunque algunas podrían adherir voluntariamente a la jornada. Esta decisión dependerá de cada empleador.

Por su parte, los gobiernos locales —alcaldías y gobernaciones— cuentan con la facultad de definir si replican o no la medida en sus respectivas jurisdicciones. Esto significa que el alcance territorial del día cívico podría variar según la región.

Servicios esenciales: funcionamiento garantizado

A pesar de la suspensión generalizada de actividades administrativas, el Gobierno dejó en claro que los servicios considerados esenciales no se verán interrumpidos.

Entre ellos se encuentran:

El sistema de salud , incluyendo hospitales y centros de atención.

, incluyendo hospitales y centros de atención. Las fuerzas de seguridad , encargadas de garantizar el orden público.

, encargadas de garantizar el orden público. Los servicios de emergencia , como bomberos y defensa civil.

, como bomberos y defensa civil. El transporte público, clave para la movilidad urbana.

Estos sectores continuarán operando con normalidad, dado que su funcionamiento es indispensable para la vida cotidiana y la seguridad de la población.

El origen de la medida: una política ambiental

La instauración del día cívico no es una decisión aislada. Se encuentra respaldada por el Decreto 500 de 2024, que estableció que el tercer viernes de abril de cada año será destinado a esta conmemoración.

La iniciativa fue bautizada como Día Cívico de la Paz con la Naturaleza, y tiene como propósito central promover la conciencia ambiental y el cuidado de los recursos naturales.

Desde el Gobierno sostienen que esta jornada busca generar:

Espacios de reflexión sobre la sostenibilidad.

Actividades educativas vinculadas al medio ambiente.

Acciones concretas en defensa de los ecosistemas.

El foco está puesto en temas clave como el agua, los bosques y la biodiversidad, considerados pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del país.

De esta manera, el día cívico no solo representa un descanso laboral para ciertos sectores, sino también una oportunidad para impulsar una agenda ambiental con impacto social.

Impacto en trámites y gestiones administrativas

La suspensión de actividades en organismos públicos tendrá consecuencias directas en la realización de trámites. Durante el viernes 17 de abril, no habrá atención al público en la mayoría de las dependencias nacionales, lo que obligará a reprogramar gestiones.

Entre los procesos que podrían verse afectados se encuentran:

Solicitudes administrativas.

Trámites documentales.

Procedimientos en curso dentro de entidades estatales.

El efecto inmediato será una acumulación de gestiones para el siguiente día hábil, lo que podría generar demoras en algunos casos.

Por este motivo, las autoridades recomiendan a los ciudadanos anticipar sus trámites o consultar previamente la disponibilidad de servicios.

Cambios en el calendario tributario

Uno de los aspectos más relevantes de la medida es su impacto en el ámbito fiscal. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que el día cívico modificará el calendario tributario de 2026.

Al ser considerado no hábil, los vencimientos previstos para esa fecha serán trasladados automáticamente. En este caso, las obligaciones que debían cumplirse el viernes 17 de abril pasarán al lunes 20 de abril.

Este corrimiento no solo afecta ese día puntual, sino que también puede generar ajustes en cadena en otros plazos posteriores.

Las obligaciones fiscales que se verán afectadas

El cambio en el calendario impacta especialmente en contribuyentes y empresas que tienen compromisos tributarios en esa fecha. Entre las principales obligaciones que podrían verse modificadas se destacan:

El pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes.

La declaración y pago mensual de retención en la fuente.

La presentación de la declaración anual de Presencia Económica Significativa (PES).

La declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST).

Estos ajustes obligan a los contribuyentes a revisar con atención las nuevas fechas para evitar sanciones, intereses o inconvenientes administrativos.

Recomendaciones para contribuyentes y ciudadanos

Ante este escenario, especialistas sugieren tomar ciertas precauciones para evitar complicaciones:

Verificar el calendario tributario actualizado.

Adelantar pagos o presentaciones si es posible.

Consultar con asesores contables en caso de dudas.

Evitar dejar trámites para último momento.

En el caso de los ciudadanos en general, también se recomienda planificar gestiones con anticipación, especialmente aquellas que dependan de organismos públicos.

Un modelo que se repetirá cada año

La implementación del día cívico no es un hecho aislado para 2026. Al estar establecido por decreto, la medida se repetirá anualmente cada tercer viernes de abril, consolidándose como una nueva fecha dentro del calendario institucional colombiano.

Esto implica que tanto el sector público como los contribuyentes deberán incorporar este evento en su planificación anual, considerando sus efectos en la actividad laboral y administrativa.

Entre el descanso y la concientización

La creación del Día Cívico de la Paz con la Naturaleza combina dos dimensiones que no siempre van de la mano: un beneficio laboral y una intención pedagógica.

Por un lado, representa una pausa en la rutina para miles de trabajadores estatales. Por otro, busca instalar un mensaje sobre la importancia de proteger el entorno natural y promover prácticas sostenibles.

El desafío estará en lograr que la jornada no sea percibida únicamente como un día libre, sino como una instancia real de reflexión y acción ambiental.