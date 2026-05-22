Georgina Barbarossa reveló cómo es su actual relación con Wanda Nara tras el escándalo por el Martín Fierro

"En 2022 cuando vos estando Wanda en Telefe mandaste a Robertito para hacer un móvil dentro del canal y te pegó una cortada de rostro, ¿cuál es tu relación con ella dentro del canal?", le consultó Luis Bremer sobre un momento de tensión entre las dos al aire que circuló en las redes.

A lo que Georgina explicó: "Es correcta. El otro día trabajé con ella en la ficción vertical, hice de la dra. Rosenfeld y fue re correcta. Yo ni me acordaba de eso. Yo no soy amiga de Wanda. Trató de ser lo más neutral posible y le he dado con un caño a ella y Mauro Icardi por todo lo que pasa con los chicos".

Y agregó con total sinceridad sobre lo que sintió al verla ganar la estatuilla: "No soy su amiga, es una compañera de trabajo, una mujer absolutamente mediática, la respeto muchísimo y defiendo que se haya ganado su Martín Fierro a pesar de que me ganó y me hubiese encantado ganarlo, porque fue APTRA, no fue Wanda Nara".

"Enójense con APTRA, yo estoy enojada con APTRA", cerró firme la conductora en total desacuerdo con la decisión de los integrantes de la entidad en la votación de su terna.

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La furia de Georgina Barbarossa por el Martín Fierro a Wanda Nara y la firme decisión que tomó

Georgina Barbarossa cuestionó directamente a APTRA tras la elección de Wanda Nara como mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2026 y fue contundente al explicar los motivos.

“No nos tenemos que enojar con Wanda Nara. Yo estoy enojada con Aptra y con la gente de Telefe”, lanzó furiosa la conductora en el ciclo radial de Baby Etchecopar por Radio Rivadavia.

Y dejó en claro la decisión que tomó de cara al futuro con el premio: “No voy a ir más a los Martín Fierro, me parece una falta de respeto”.

Georgina Barbarossa defendió su lugar en la televisión: “Hace 27 años empecé a conducir. Yo vengo del teatro, y en estos cinco años conduzco con mucho éxito. Es un programa con mucho rating. La gente nos elige”, remarcó indignada.

“Tengo que estar informadísima y leyendo y viendo noticieros y noticias y diarios y cosas de todas partes del mundo para poder estar frente a cámara, porque siento que es una gran responsabilidad”, cerró visiblemente molesta el día después de la ceremonia y ante la polémica que despertó la estatuilla a Wanda Nara.