A todo o nada en la Bombonera: qué necesita Boca para meterse en octavos de final de la Libertadores y no caer a la Sudamericana

Qué pasa si Boca empata o pierde ante Universidad Católica en la Bombonera

Las alternativas fuera de los tres puntos representan un duro golpe deportivo para las aspiraciones del club. Si Boca empata ante Universidad Católica, quedará eliminado de la Copa Libertadores. Con una igualdad, los chilenos asegurarán su boleto y el Xeneize quedará afuera debido a que, aun si Cruzeiro pierde su partido ante los ecuatorianos y queda igualado en 8 puntos con Boca, el sistema de desempate olímpico (enfrentamientos directos) favorece a los de Belo Horizonte.

Por otra parte, si Boca pierde con Universidad Católica, también quedará eliminado de la competencia. Cabe destacar que en ambos escenarios (empate o derrota), el Xeneize caerá a la Copa Sudamericana para disputar la segunda mitad del año.

Cuál es la situación de Universidad Católica antes de jugar con Boca

El presente del conjunto trasandino es de doble exigencia institucional. Si U. Católica gana o empata en la Bombonera clasificará como 1º de grupo, pero si pierde podría caer a la Sudamericana si es que Cruzeiro gana su partido de local.

Además del plano internacional, el equipo chileno tiene una dura parada en el ámbito doméstico: el domingo, Universidad Católica (4º en la liga chilena con 20 puntos) juega el clásico de local ante Colo Colo, líder del campeonato con 27 unidades, lo que significará un desgaste extra antes de viajar a Buenos Aires.

Cuándo se juega el partido de Boca vs. Universidad Católica

La Conmebol ya ratificó el fixture de la jornada definitiva de la fase de zonas, programando los dos partidos en simultáneo para garantizar la transparencia deportiva:

Jueves 28 de mayo a las 21.30 horas: Boca vs. Universidad Católica (Estadio La Bombonera).

Jueves 28 de mayo a las 21.30 horas: Cruzeiro vs. Barcelona de Ecuador.

Cuáles son los criterios de desempate de la Copa Libertadores

En caso de igualdad de condiciones en la tabla de posiciones al finalizar la sexta fecha, el reglamento de la competencia establece el siguiente orden estricto de prioridades para definir los clasificados: