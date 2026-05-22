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A todo o nada en la Bombonera: qué necesita Boca para meterse en octavos de final de la Libertadores y no caer a la Sudamericana

La definición del Grupo D está al rojo vivo. Tras el empate ante Cruzeiro y el triunfo de los chilenos sobre Barcelona de Ecuador, el equipo conducido por Claudio Úbeda ya no tiene margen de error.

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A todo o nada en la Bombonera: qué necesita Boca para meterse en octavos de final de la Libertadores y no caer a la Sudamericana

El plano internacional entra en su etapa de máxima ebullición y el margen de especulación se redujo a cero. Luego de una jornada sumamente intensa, Boca intentó hasta el final e igualó con Cruzeiro en La Bombonera. Por su parte, Universidad Católica hizo lo que tenía que hacer y venció a Barcelona de Ecuador, obligando al Xeneize a ganar sí o sí en la última fecha para evitar una prematura eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos.

Leé también La calculadora de la Libertadores: qué necesita Boca ante Cruzeiro para clasificar a los octavos de final
la calculadora de la libertadores: que necesita boca ante cruzeiro para clasificar a los octavos de final

Con los resultados que se registraron en esta quinta jornada, la tabla de posiciones sufrió modificaciones determinantes de cara al cierre: el equipo de Chile se posicionó como líder absoluto con 10 unidades, por encima de Cruzeiro (8) y Boca (7), mientras que el cuadro ecuatoriano (3) ya quedó matemáticamente eliminado de toda competencia. Lo cierto es que hay una certeza clave que mantiene con esperanza a los fanáticos de la Ribera: el Xeneize todavía depende de sí mismo para clasificarse a la siguiente instancia.

Qué pasa si Boca le gana a Universidad Católica en la última fecha

Este es el único escenario que garantiza la continuidad del conjunto argentino en el torneo más importante del continente. Si Boca le gana a Universidad Católica, avanzará a los octavos de final de manera directa.

Bajo este panorama de victoria, el club de la Ribera alcanzará las 10 unidades y superará la línea de los chilenos. Sin embargo, no tendría garantizado el primer puesto de la zona, debido a que si Cruzeiro se impone en su respectivo partido sobre Barcelona, el conjunto brasileño llegará a 11 puntos y se clasificará como líder definitivo del Grupo D. En caso de que Cruzeiro no sume de a tres, Boca avanzará como primero.

Qué pasa si Boca empata o pierde ante Universidad Católica en la Bombonera

Las alternativas fuera de los tres puntos representan un duro golpe deportivo para las aspiraciones del club. Si Boca empata ante Universidad Católica, quedará eliminado de la Copa Libertadores. Con una igualdad, los chilenos asegurarán su boleto y el Xeneize quedará afuera debido a que, aun si Cruzeiro pierde su partido ante los ecuatorianos y queda igualado en 8 puntos con Boca, el sistema de desempate olímpico (enfrentamientos directos) favorece a los de Belo Horizonte.

Por otra parte, si Boca pierde con Universidad Católica, también quedará eliminado de la competencia. Cabe destacar que en ambos escenarios (empate o derrota), el Xeneize caerá a la Copa Sudamericana para disputar la segunda mitad del año.

Cuál es la situación de Universidad Católica antes de jugar con Boca

El presente del conjunto trasandino es de doble exigencia institucional. Si U. Católica gana o empata en la Bombonera clasificará como 1º de grupo, pero si pierde podría caer a la Sudamericana si es que Cruzeiro gana su partido de local.

Además del plano internacional, el equipo chileno tiene una dura parada en el ámbito doméstico: el domingo, Universidad Católica (4º en la liga chilena con 20 puntos) juega el clásico de local ante Colo Colo, líder del campeonato con 27 unidades, lo que significará un desgaste extra antes de viajar a Buenos Aires.

Cuándo se juega el partido de Boca vs. Universidad Católica

La Conmebol ya ratificó el fixture de la jornada definitiva de la fase de zonas, programando los dos partidos en simultáneo para garantizar la transparencia deportiva:

  • Jueves 28 de mayo a las 21.30 horas: Boca vs. Universidad Católica (Estadio La Bombonera).

  • Jueves 28 de mayo a las 21.30 horas: Cruzeiro vs. Barcelona de Ecuador.

Cuáles son los criterios de desempate de la Copa Libertadores

En caso de igualdad de condiciones en la tabla de posiciones al finalizar la sexta fecha, el reglamento de la competencia establece el siguiente orden estricto de prioridades para definir los clasificados:

  • Enfrentamientos directos: Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

  • Diferencia de goles en los duelos directos entre los involucrados.

  • Goles a favor en los duelos directos entre los clubes empatados.

  • Diferencia de goles general: Mayor diferencia de gol en la totalidad de los partidos del grupo.

  • Mayor cantidad de goles a favor en el total del grupo.

  • Menor número de tarjetas rojas acumuladas.

  • Menor número de tarjetas amarillas acumuladas.

  • Sorteo oficial por parte de las autoridades.

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