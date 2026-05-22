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La polémica lista de Inglaterra para el Mundial 2026: sorpresas, bajas de peso y ¡los Beatles!

La Federación Inglesa revolucionó las redes sociales al presentar a sus 26 convocados para la Copa del Mundo con un video colmado de referencias a la mítica banda de Liverpool. Sin embargo, la propuesta artística no ocultó el fuerte debate deportivo.

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La polémica lista de Inglaterra para el Mundial 2026: sorpresas, bajas de peso y ¡los Beatles!

El armado de las plantillas para la gran cita de Norteamérica empieza a dejar decisiones que sacuden el panorama deportivo internacional. La selección de Inglaterra presentó una convocatoria para el Mundial de 2026 marcada por sorpresas y ausencias de figuras reconocidas. El entrenador alemán Thomas Tuchel tomó determinaciones drásticas que encendieron el debate inmediato en Gran Bretaña, delineando un plantel con el que buscará romper una sequía de seis décadas sin títulos importantes.

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Más allá del impacto estrictamente futbolístico, lo que se volvió un fenómeno global fue la estética del anuncio formal. En una ingeniosa movida de marketing y cultura pop, la presentación consistió en un video oficial musicalizado por “Come Together”, el clásico de The Beatles, que contiene múltiples referencias visuales al legendario cuarteto de Liverpool. La Federación Inglesa utilizó la mística de la banda más grande de su historia para dar a conocer a los futbolistas, aunque la llamativa propuesta artística no logró tapar la polémica por los nombres de elite que terminaron "fuera del álbum".

Qué estrellas quedaron fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial 2026

La controversia principal gira en torno a los referentes de la Premier League que verán el torneo por televisión. Thomas Tuchel tomó la decisión de dejar fuera a futbolistas de la talla de Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold. En el caso de Palmer, la falta de regularidad debido a una lesión inguinal le costó el puesto; mientras que Foden pagó caro haber perdido protagonismo en el Manchester City, a pesar de su recuperación en el tramo final del curso.

Por el lado de la defensa, la exclusión de Alexander-Arnold sorprendió debido a la sensible situación de los laterales. Ante la baja por lesión de Ben White y el retiro internacional de Kyle Walker, el DT optó por Reece James, Tino Livramento (quien arrastra un proceso de recuperación física) y Djed Spence, cuyo club, el Tottenham, afronta la amenaza del descenso.

Otra ausencia de peso es la de Harry Maguire, central habitual en torneos anteriores, quien no ocultó su dolor en las redes sociales: “Me han dejado sorprendido y destripado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país", escribió el defensor en su cuenta de Instagram. Además, en la ofensiva llamó la atención la baja de Morgan Gibbs-White, el máximo goleador inglés de la Premier League con 14 tantos, debido a la sobrepoblación en la mediapunta.

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Cuáles son las grandes sorpresas y regresos en la convocatoria de Inglaterra

La nómina definitiva incluyó apuestas llamativas y retornos inesperados. La mitad de la cancha contará con el regreso de Jordan Henderson, quien a sus 35 años apenas sumó minutos de juego en la reciente temporada con el Brentford. En la zaga central, se destaca la inclusión de jóvenes como Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) y Nico O’Reilly (Manchester City).

Sin embargo, el foco de atención se lo lleva la delantera. El ataque contará con Ivan Toney, máximo goleador de la liga saudí tras anotar 42 goles, quien logra retornar al seleccionado tras cumplir una extensa sanción por apuestas deportivas. Toney compartirá zona con el capitán y referente Harry Kane y con Marcus Rashford, de actual campaña en el Barcelona.

Quiénes son los 26 convocados de Inglaterra para la Copa del Mundo

El plantel definitivo de Tuchel quedó conformado por los siguientes futbolistas:

  • Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

  • Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hotspur).

  • Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United).

  • Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).

Cuándo juega Inglaterra sus amistosos y el debut en el Mundial

La planificación de los Tres Leones ya tiene logística confirmada en territorio estadounidense. Antes del estreno, el equipo afrontará dos partidos amistosos preparatorios: enfrentará a Nueva Zelanda el 6 de junio y a Costa Rica el 10 de junio.

Posteriormente, iniciará su camino formal dentro del Grupo L. El estreno en el Mundial será el 17 de junio frente a Croacia, en lo que promete ser el duelo más duro de la primera fase. Luego, los dirigidos por Tuchel completarán el fixture midiéndose contra Ghana el 23 de junio y cerrando ante Panamá el 27 de junio.

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