Ya es oficial: Las Fuerzas Armadas obligan a estas personas a realizar el servicio militar desde este año

Una obligación legal que comienza a los 18 años

La legislación colombiana establece que todos los hombres deben presentarse para definir su situación militar a partir de los 18 años. Este proceso no implica necesariamente que todos deban incorporarse a las Fuerzas Armadas, pero sí es obligatorio aclarar la condición ante las autoridades competentes.

Durante este trámite se realiza una evaluación que determina distintos escenarios posibles:

Si el ciudadano debe prestar servicio militar .

Si puede acceder a una exención legal .

Si corresponde cumplir con otras obligaciones administrativas, como el pago de una cuota de compensación militar.

El sistema busca identificar qué jóvenes están disponibles para incorporarse y cuáles cumplen con alguna de las condiciones contempladas por la ley para quedar exceptuados.

En paralelo, las autoridades militares realizan convocatorias periódicas, dirigidas especialmente a jóvenes que pertenecen a determinadas cohortes de nacimiento y que todavía no han regularizado su situación militar.

El rol del Ejército en el proceso de reclutamiento

La organización y supervisión de este procedimiento recae principalmente en el Ejército Nacional de Colombia, que administra los centros de reclutamiento y coordina las convocatorias oficiales.

A través de estas instancias, los jóvenes son citados para evaluaciones médicas, entrevistas y verificaciones documentales. Con esa información, las autoridades determinan si el ciudadano es apto para el servicio militar o si se encuentra dentro de alguno de los grupos contemplados por la ley para quedar exento.

Este sistema fue reformado en los últimos años con el objetivo de ordenar las convocatorias y reducir los problemas históricos del reclutamiento, como la falta de información o los procesos administrativos poco claros.

Actualmente, gran parte del procedimiento puede iniciarse de manera digital, aunque la evaluación final suele requerir la presencia del ciudadano en los centros de reclutamiento.

Cuánto tiempo dura el servicio militar obligatorio

Uno de los aspectos que más consultas genera entre los jóvenes es la duración del servicio militar. La normativa colombiana establece distintos períodos dependiendo del nivel educativo del ciudadano.

En términos generales, el esquema funciona de la siguiente manera:

12 meses de servicio para quienes hayan terminado el bachillerato.

Hasta 18 meses de servicio para quienes no cuenten con ese título educativo.

Durante ese tiempo, los soldados participan en diferentes tareas que forman parte de la estructura de apoyo a las Fuerzas Armadas.

Estas funciones pueden incluir:

Labores de vigilancia y seguridad en instalaciones militares.

Tareas logísticas y administrativas dentro de las unidades.

Operaciones de apoyo a la seguridad nacional .

Programas sociales y comunitarios en distintas regiones del país.

El objetivo de estas actividades es fortalecer la presencia institucional del Estado y apoyar las misiones de defensa y seguridad, especialmente en zonas donde las Fuerzas Armadas mantienen operaciones permanentes.

Los beneficios económicos y sociales del servicio militar

En los últimos años, el Estado colombiano incorporó nuevos incentivos para quienes cumplen con el servicio militar obligatorio.

Entre los beneficios más importantes se encuentran:

Una bonificación mensual cercana al salario mínimo .

Alimentación completa durante todo el servicio .

Alojamiento dentro de las instalaciones militares .

Uniformes y equipamiento .

Cobertura médica integral.

Estos beneficios buscan mejorar las condiciones de los jóvenes que prestan servicio, ya que durante muchos años el sistema fue criticado por las limitaciones económicas que enfrentaban los soldados.

Además, cuando finaliza el período de servicio, los jóvenes reciben un pago adicional conocido como bonificación de licenciamiento, que funciona como apoyo económico para el regreso a la vida civil.

El Estado también impulsa programas de formación laboral y educativa, orientados a facilitar la inserción laboral de quienes completaron el servicio militar.

Quiénes pueden quedar exentos del servicio militar

Aunque el servicio militar es obligatorio, la legislación contempla varias situaciones en las que un ciudadano puede quedar exento.

Entre los principales casos contemplados por la ley se encuentran:

Personas con discapacidades físicas o condiciones médicas que impidan cumplir con las exigencias del servicio.

Ciudadanos que ya estén casados o tengan hijos .

Quienes sostienen económicamente a su familia , como padres o hermanos.

Integrantes de comunidades indígenas que residen en sus territorios tradicionales .

Personas que pertenecen a instituciones religiosas reconocidas.

En estos casos, el ciudadano puede acreditar su situación ante las autoridades de reclutamiento para obtener la exención correspondiente.

La evaluación final siempre depende de la verificación de documentos y del análisis realizado por los organismos militares.

La cuota de compensación militar: una alternativa legal

Existe además una figura conocida como cuota de compensación militar, que permite regularizar la situación sin incorporarse a las Fuerzas Armadas.

Este mecanismo está pensado para ciudadanos que no prestarán servicio militar pero tampoco encuadran dentro de una exención automática.

En estos casos, el Estado permite realizar un pago económico que compensa la no prestación del servicio, tras lo cual se emite el documento que acredita la situación militar definida.

El monto de esta cuota puede variar según distintos factores, entre ellos:

Los ingresos del grupo familiar .

La situación socioeconómica del ciudadano .

Otros criterios establecidos por la normativa vigente.

Por qué es importante definir la situación militar

Uno de los aspectos más relevantes de este sistema es que definir la situación militar es obligatorio, incluso para quienes finalmente no deban prestar servicio.

No cumplir con este trámite puede generar problemas administrativos, ya que el certificado que acredita la situación militar suele ser solicitado en distintos procedimientos.

Entre ellos:

Trámites laborales en algunas instituciones públicas .

Procesos educativos o universitarios .

Gestiones administrativas ante organismos del Estado.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan que los jóvenes realicen el trámite apenas cumplen los 18 años, para evitar inconvenientes en el futuro.

Un sistema que continúa evolucionando

El servicio militar en Colombia ha experimentado diversas reformas a lo largo de las últimas décadas, en un intento por adaptar el sistema a las nuevas realidades sociales y económicas del país.

La Ley 1861 de 2017 fue uno de los cambios más significativos, ya que modernizó el proceso de reclutamiento y estableció mayores garantías para los jóvenes que cumplen con esta obligación legal.

Sin embargo, el debate sobre el servicio militar sigue presente en la sociedad colombiana. Mientras algunos sectores consideran que es una herramienta necesaria para la defensa nacional, otros plantean la necesidad de reformar el sistema o avanzar hacia modelos de servicio voluntario.

Por ahora, la normativa vigente continúa estableciendo que los hombres jóvenes deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, un paso clave dentro del sistema de defensa del país.