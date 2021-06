Netflix: 'The Umbrella Academy' todo lo que necesitas saber de la serie

Acá en A24.com te dejamos algunas cosas que debés saber la serie de Netflix, The Umbrella Academy.

The Umbrella Academy fue creado por Gerard Way y Gabriel Bá. Una dupla bastante singular, tomando en cuenta que el primero es líder de la banda pop-punk My Chemical Romance, el segundo es un artista brasileño en ascenso.

La editorial Dark Horse Comics es la que confió en esta pareja, y no se equivocaron. Tanto fue el éxito que ahora se rodó la serie en live-action para Netflix, con ambos creadores como productores.

Gerard Way ha creado más historietas y desde 2016 tomó la responsabilidad de hacerse cargo del guión de las nuevas ediciones de Doom Patrol de DC Comics.

El elenco está conformado por: Vanya/The White Violin, Tom Hopper (Game of Thrones) como Luther/Spaceboy, Emmy Raver-Lampman (A Million Little Things) como Allison/The Rumor, Robert Sheehan (Misfits) como Klaus/The Séance, David Castañeda (Sicario: Day of the Soldado) como Diego/The Kraken, Aidan Gallagher(Nicky, Ricky, Dicky & Dawn) como Cinco/The Boy, Colm Feore (24) como Sir Reginald Hargreeves/The Monocle, Mary J. Blige (Rock of Ages) como Cha-Cha, Cameron Britton(Mindhunter) como Hazel, Adam Godley (Breaking Bad) como Pogo y John Magaro(Carol) como Leonard Peabody.

¿De qué trata The Umbrella Academy?

Narra la vida de los miembros separados de una familia de superhéroes llamada Umbrella Academy -Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y White Violin-, quienes trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre mientras se enfrentan a muchos conflictos debido a sus personalidades y habilidades divergentes.