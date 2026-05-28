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Llegó a Netflix la mejor película para palpitar el Mundial 2026 y emocionar a toda la familia

"Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo" se estrenó en Netflix y es la película que causa furor entre los fans que cuentan los días para el Mundial 2026.

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Llegó a Netflix la mejor película para palpitar el Mundial 2026 y emocionar a toda la familia. (Foto: Archivo)

Llegó a Netflix la mejor película para palpitar el Mundial 2026 y emocionar a toda la familia. (Foto: Archivo)

El fútbol volvió a instalarse en el centro de la conversación en Netflix y, mientras millones de personas comienzan a palpitar el camino rumbo al Mundial 2026, la N roja sorprendió con un estreno que captó la atención de los fanáticos argentinos. La plataforma apostó por "Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo", que reconstruyó la vida de uno de los grandes héroes de la Selección Argentina.

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El arquero campeón del mundo se transformó en una figura icónica desde la consagración en Qatar 2022. Sus atajadas decisivas, su personalidad fuerte y su mentalidad competitiva lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Ahora, Netflix decidió ir más allá de los partidos y mostrar la historia detrás del fenómeno.

La película mezcla documental, animación y testimonios reales para retratar el recorrido de Emiliano Martínez desde sus primeros años en Mar del Plata hasta su explosión definitiva en la élite del fútbol internacional. El resultado fue una producción emotiva que ya aparece entre los contenidos deportivos más comentados dentro de la plataforma.

Dibu Martínez Netflix 1

La apuesta de Netflix por la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Netflix volvió a poner el foco sobre el universo de la Scaloneta en un momento ideal. Con la expectativa creciendo alrededor del Mundial 2026, los contenidos vinculados a la Selección Argentina volvieron a multiplicar reproducciones y búsquedas dentro de las plataformas de streaming.

La compañía entendió rápidamente el fenómeno cultural que representa el equipo campeón del mundo y decidió profundizar ese vínculo con una historia distinta. En lugar de centrarse únicamente en los logros deportivos, la producción eligió mostrar el costado humano de Emiliano Martínez.

La película no se limita a repasar partidos históricos ni grandes atajadas. También explora los momentos más difíciles de su carrera. El documental reconstruyó los años de incertidumbre, las lesiones, la falta de oportunidades y las dudas que atravesó antes de convertirse en una estrella mundial.

Selección argentina

De qué trata "Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo"

Netflix presentó Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, la película que profundiza en la historia personal de Emiliano Martínez como un niño soñador de Mar del Plata que se convirtió en el Dibu que hoy todos conocemos, uno de los grandes héroes del fútbol argentino y mundial. El film, que promete emocionar a toda la familia, llegó al servicio este jueves 28 de mayo.

La producción utiliza una narrativa que combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers, material de archivo personal y entrevistas con el círculo íntimo del arquero, incluyendo a sus amigos de la infancia, familiares y figuras clave en su historia como: Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro. Esta combinación de formatos permite reconstruir el camino de Martínez y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar el éxito profesional.

Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de PEGSA liderada por Agustín Pichot, basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova. La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota —con la voz de Agustín Aristarán— que le recuerda todos los retos que tiene por delante. Un relato emocional y original sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

Dibu Martínez Netflix 2

Por qué la película aparece como una de las favoritas rumbo al Mundial 2026

Aunque el documental está atravesado por el universo futbolístico, la historia logra ir mucho más allá del deporte. El relato sobre sacrificio personal y perseverancia consigue conectar incluso con espectadores que no siguen habitualmente el fútbol.

Netflix construyó una película centrada en la resiliencia y la búsqueda de los sueños. Ese enfoque terminó ampliando enormemente el alcance emocional de la producción.

Dibu Martínez el pibe que ataja el tiempo Netflix

La figura de Emiliano Martínez funciona como símbolo de superación. Un arquero que pasó años esperando su oportunidad y que finalmente terminó convirtiéndose en campeón del mundo.

Por eso, Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo ya aparece como una de las producciones argentinas más comentadas del momento dentro de la plataforma.

Tráiler oficial de "Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo" en Netflix

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