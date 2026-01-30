La desgarradora confesión de Julieta Díaz al hablar de su rol como madre: "Nadie imagina..."

Lejos del dramatismo, la actriz puso el foco en el amor, la paciencia y la importancia de derribar prejuicios alrededor de las discapacidades: "Hace poco hablaba con una amiga que también tiene una hija discapacitada, sobre lo difícil que es ver a la persona. La discapacidad a veces es muy invasiva, por momentos sólo podés ver eso y lo que falta. Hay que trabajar mucho porque lo importante es verla a ella, entender que es una persona que entre muchas otras cosas, tiene una discapacidad".

Como mamá, también tuvo que aprender a dejar el ego de lado: "Tenés que entender que la discapacidad la tiene tu hijo y que quien más la sufre, es él".

"Viene todo el tiempo a verme al teatro y está fascinada con Soledad Villamil", contó la actriz, que Elena es una nena llena de entusiasmo y alegría, que es muy sociable y disfruta haciendo planes fuera de casa.

Con quién está en pareja Julieta Díaz

Hace poco menos de un mes, desde LAM (América TV) dieron a conocer una serie de fotos de Julieta Díaz junto a un hombre misterioso, en actitud cariñosa y a los besos. Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde rápidamente se instaló la versión de que se trataba de su nuevo novio.

Pepe Ochoa reveló la noticia. “Nos mandaron hoy una foto donde se la ve a Julieta Díaz a los besos con un señor. Ella está en Mar Azul”, mencionó en el programa, y enseguida dejaron en claro que no se trató de un beso casual.

Según contaron, la imagen fue tomada mientras la actriz estaba almorzando con este hombre en un restaurante en la Costa. Y la descripción fue todavía más gráfica: “Están sentados uno enfrente del otro, lo que quiere decir ‘besame’, y se besan por arriba de la mesa. Pasión total”.

“ No dimos con el nombre todavía", aseguró el panelista sobre la identidad del hombre, mientras mostraban las imágenes de esta flamante historia de amor.

Casi un mes después de que se conocieran las imágenes, Julieta habló con Puro Show (El Trece): “Estoy en pareja hace seis meses, en pleno idilio. No voy a contar nada. Estoy bien, enamorada y feliz. Es poco tiempo. Quiero ser cuidadoso y más cuando la persona no es del medio".