Recuperó la visión tras un trasplante y ahora la perdió por la agresión de un hombre en situación de calle

Un hombre de 44 años perdió la visión de uno de sus ojos luego de ser brutalmente agredido con un golpe de puño frente a una clínica oftalmológica de Campo Grande, en Brasil.
La víctima, de 44 años, fue agredida cuando se dirigía a una consulta de seguimiento de su operación, una cirugía que le había permitido recuperar la vista.
Según informaron medios locales, la víctima había esperado dos años para acceder a un trasplante de córnea tras una reciente intervención exitosa que le permitió recuperar la vista.
El violento hecho, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió el pasado lunes, cuando el individuo aguardaba la apertura del Instituto da Visão de Mato Grosso do Sul para una consulta de seguimiento médico.
Imágenes de seguridad de un cámara de seguridad registraron el momento en que un desconocido se acercó y comenzó a agredirlo, impactando directamente en el ojo trasplantado.
La víctima, que trabaja como personal de limpieza en una escuela estatal en Nova Andradina, viajó a Campo Grande con el apoyo de la Secretaría Municipal de Salud para continuar con los controles médicos tras la cirugía.
Como consecuencia de la agresión, los puntos del ojo trasplantado se rompieron y se produjo extravasación del contenido ocular: la víctima perdió la vista en el acto.
Según la evaluación médica que se le hizo, el paciente tiene una alta probabilidad de perder la visión total en ese ojo.
El agresor es un hombre de 26 años, en situación de calle y con antecedentes por comportamientos violentos, informaron medios de Brasil. Durante la tarde del mismo lunes, el sujeto fue detenido en flagrancia por agentes del Grupo de Operaciones e Investigaciones (GOI) de la Policía Civil del Mato Grosso do Sul, con apoyo de la Guardia Civil Metropolitana, cuando atacaba a otra persona en la misma zona.
Actualmente se encuentra detenido en una comisaría, donde permanece a disposición de la Justicia. Según informó la Policía Civil de Campo Grande, cuenta con siete antecedentes por agresiones similares cometidas sin justificación aparente.