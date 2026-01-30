Recuperó la visión tras un trasplante y ahora la perdió por la agresión de un hombre en situación de calle

Embed

La víctima, que trabaja como personal de limpieza en una escuela estatal en Nova Andradina, viajó a Campo Grande con el apoyo de la Secretaría Municipal de Salud para continuar con los controles médicos tras la cirugía.

Como consecuencia de la agresión, los puntos del ojo trasplantado se rompieron y se produjo extravasación del contenido ocular: la víctima perdió la vista en el acto.

Según la evaluación médica que se le hizo, el paciente tiene una alta probabilidad de perder la visión total en ese ojo.

El agresor tenía antecedentes similares

El agresor es un hombre de 26 años, en situación de calle y con antecedentes por comportamientos violentos, informaron medios de Brasil. Durante la tarde del mismo lunes, el sujeto fue detenido en flagrancia por agentes del Grupo de Operaciones e Investigaciones (GOI) de la Policía Civil del Mato Grosso do Sul, con apoyo de la Guardia Civil Metropolitana, cuando atacaba a otra persona en la misma zona.

Actualmente se encuentra detenido en una comisaría, donde permanece a disposición de la Justicia. Según informó la Policía Civil de Campo Grande, cuenta con siete antecedentes por agresiones similares cometidas sin justificación aparente.