Quién es la famosa actriz que Susana Giménez quiere para interpretarla en su serie

En ese contexto, apareció un nombre que entusiasma a Susana. "Hay una actriz que a Susana le gusta mucho, que ya trabajó con Susana, que Susana la quiere mucho. Como son amigas, Susana dijo: 'Esta chica puede ponerse en mi piel'. Estoy hablando de Julieta Nair Calvo, que ya hizo con Susana Piel de Judas. Conoce a Susana como nadie", reveló Zaffora.

Por último, contó que no habrá una sola intérprete: "Acá también van a haber varias Susanas, dos o tres".

Por qué Susana Giménez no quiere que la China Suárez la interprete en su serie

La China Suárez suele generar opiniones divididas, como ocurre con temas tan pasionales como la política o el fútbol. En esta ocasión, fue Susana Giménez quien se refirió a ella cuando le preguntaron quién podría interpretarla en una eventual serie sobre su vida.

El cronista de Puro Show (El Trece) fue directo: "¿La serie cómo viene?". La diva respondió: "Y están escribiendo el libro". El periodista agregó: "Moria la está terminando por estos días", a lo que Susana contestó con naturalidad: "Sí, yo sé".

La consulta más esperada llegó enseguida: "¿Quiénes van a ser de Susana? ¿La China Suárez habías dicho alguna vez?". Giménez no dudó y fue contundente: "No, jamás". Y reforzó su postura con otra frase tajante: "No, no tiene el physique du rol tampoco".

La entrevista avanzó hacia otro punto: el rol de Sofía Gala en la ficción sobre Moria Casán. El periodista quiso saber: "La viste a Sofía haciendo de Moria?". Susana, lejos de escatimar elogios, respondió: "Sofía es una actriz genial que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don. Sofía es un genio, para mí es un genio".

También habló de Griselda Siciliani, quien comparte el desafío de ponerse en la piel de Moria: "Me dijeron que Siciliani estaba idéntica, bueno, yo lo creo porque es un genio Siciliani. Pero dicen que estaba igual a Moria".

Finalmente, cuando le preguntaron si le gustaría que Siciliani también la interpretara a ella, Susana cerró con firmeza: "No, ya está, no va a hacer dos veces".