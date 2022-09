Neumonía bilateral de origen desconocido en Tucumán: ¿estamos frente a una nueva amenaza sanitaria?

Asimismo, desde la página web del Ministerio de Salud provincial informaron que "en relación con la paciente fallecida en el día de la fecha estaba internada y fue intervenida quirúrgicamente por un problema de vesícula. Fue re-intervenida dos veces. A partir de allí tuvo lugar un cuadro infeccioso pulmonar, cuya fecha coincide con la aparición de síntomas de los otros pacientes, alrededor del 20 de agosto, si bien no está claro todavía qué fue primero, en principio se la consideró paciente cero, pero está en estudio basándose en la profundización de los análisis que se están llevando a cabo".

Neumonía Kazajistán (Foto: Archivo) Alerta en Tucumán por un brote de una neumonía bilateral de origen desconocido. (Foto: archivo)

La paciente estaba en estado grave, con respiración mecánica asistida, según se precisó. En paralelo, se pudo saber que el criterio de incorporarla al brote se debió a su relación con la clínica, la neumonía bilateral y con la etiología (describe la causa o las causas de una enfermedad), es decir, con los paneles de estudios que realizaron en la clínica.

Otro de los denominadores en común entre los fallecidos, además de haber coincidido en la misma clínica, es que poseían enfermedades preexistentes o comorbilidades en sus partes médicos. Entre ellas diabetes, hipertensión y obesidad.

Neumonía de origen desconocido en Tucumán: síntomas y evolución

La mayoría de los pacientes empezaron con vómitos, fiebre alta, diarrea, y dolor del cuerpo, con una evolución de los síntomas que en algunos cuadros fue más compleja. Dos de los seis profesionales de la salud afectados están aún graves y con asistencia respiratoria. Estas definiciones fueron dadas también por el titular de la cartera provincial, quien además añadió: "Hemos identificado 3 personas más del sanatorio que alrededor del 23 de agosto han comenzado con síntomas".

neumonia-bilateral-1411601.jpg Con tres muertes reportadas y nueve casos en total, las alarmas sanitarias tanto a nivel local como internacional están puestas en Tucumán por un virus desconocido. (Foto: archivo)

“Una de ellas tiene 40 años y está internada. Es oficial de farmacia y tiene cuadro febril con neumonía bilateral. Otra persona es una enfermera de 44 años, que está en su domicilio. Hay un enfermero de 30 años y comorbilidades. Este paciente fue internado este jueves”, agregó.

Al resumir el cuadro de situación, el ministro señaló: “Agregamos, entonces, 3 pacientes a los 6 pacientes que ya se habían notificado. Los tres nuevos casos son sospechosos”, remarcó. El ministro admitió cierto desconcierto por el momento, ya que “hasta ahora no hemos encontrado nada que permita saber cuál fue la causa del brote”, dijo. En conclusión, al tratarse de una enfermedad que no sabemos en qué consiste, no sabemos bien la evolución.

Clinica Luz Medica Tucuman.jpg Todos los casos se registraron dentro de la clínica privada de San Miguel de Tucumán Luz Médica. (Foto: portal clínica Luz Médica S.A)

Incertidumbre, desorientación y cautela, la visión de los expertos

Consultado por A24.com sobre si nos encontramos frente a una nueva amenaza sanitaria, el infectólogo integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Javier Farina (MN 132500), precisó que "por el momento y con base en los relatos de las autoridades en las distintas conferencias de prensa, se trata de un brote de neumonía bilateral de un agente desconocido que involucró a un paciente índice y a personal de salud de una institución".

"Lo más importante es evaluar la etiología (NdR: o patogénesis, refiere al origen de las enfermedades), que se está estudiando en estos momentos en el Instituto Malbrán y estarían las respuestas preliminares el día de mañana" adelantó a este medio Farina. Hasta ese entonces, "es prematuro anticiparse y tratar de arriesgar qué agente puede haber causado este brote, las posibilidades son múltiples y por el momento no hay ninguna información oficial de sus causas".

Por su parte, el infectólogo, epidemiólogo y magíster en Salud Pública cordobés, Hugo Pizzi (MN 54101), resaltó a A24.com que "estamos muy desorientados, ya que si bien es cierto que actúa de la misma manera en todos los pacientes, se desconoce el agente etiológico y en este punto debo decir que las autoridades sanitarias tucumanas han trabajado muy bien, puesto que la ministra anterior (de Salud) había comprado un aparato diagnóstico especial para kits que da 25 resultados, con lo cual pudieron descartar 25 agentes microorganismos que no eran, de ahí proviene la gran confusión e incertidumbre".

"Sabemos que la forma en la que ataca es la misma en todos los casos: al pulmón lo destruye, y tiene una evolución desde el inicio sumamente rápida", añadió, alarmado.

instituto-malbran UNSAM.jpg

Un enemigo desconocido y todos los ojos puestos en el Malbrán

Hugo Pizzi insistió: "Estamos todos en la misma sintonía, observando este enemigo desconocido, sin saber cómo poder defendernos y ansiosos de saber si el Malbrán puede dilucidar esta incógnita".

En diálogo con A24.com, la infectóloga del Hospital Muñíz, Gabriela Piovano (MN 85.555), coincidió con el profesional de la salud cordobés: "Los datos epidemiológicos apuntan a que se trata de una situación que parte del sanatorio Luz Médica, y la sospecha por el tipo de neumonía y evolución es que sea ocasionado por una bacteria llamada Legionela, que causa este tipo de brotes al contaminarse sistemas de agua o por ejemplo de irrigación".

"Dadas las características del brote y de los elementos en común epidemiológicos, todo apuntaría a esto. Se han remitido las muestras al Malbrán y ahora se están esperando los resultados. Lo importante es llevar tranquilidad a la población, no usar el término virus, ya que aún no sabemos si se trata de este agente patógeno, y que al ser desconocido no significa necesariamente que se trate de un germen que la microbiología no reconoce, sino sencillamente que falta que sea reconocido por los estudios correspondientes", completó.

La comunidad científica sigue de cerca, con más atención que de costumbre, la evolución de los pacientes afectados, y más considerando el estado de gravedad que presentan y más aún, los resultados que se espera que revele este viernes el Instituto Malbrán. En el mientras tanto, el Ministerio de Salud provincial y nacional están en máxima alerta.