La zona donde ocurrió el trágico accidente está muy cerca de un área conocida como "Little Buenos Aires". Se la reconoce así por la cantidad de argentinos que residen allí, y además por los locales gastronómicos típicos de Argentina como Manolo, Campo Nuevo, la pizzería Banchero, entre otros. Varios famosos decidieron invertir en ese distrito para pasar algunos meses al año, como una de las hijas del ex presidente Donald Trump, Ivanka Trump, que recientemente se mudo al barrio junto a su esposo el empresario Jared Kushner.

Surfside se ubica entre North Beach y la glamorosa zona de Bal Harbour. Es un barrio con 6 mil residentes - según el último censo- elegido tanto por el turismo internacional como por los argentinos y considerado como "un refugio" frente al mar, ya que en ese lugar buscan evitar las aglomeraciones de Miami Beach.

La zona hace la diferencia en comparación a los otros puntos turísticos por sus playas amplias, hoteles exclusivos, departamentos con alquiler temporario, y además cuenta con una peatonal, y bicisendas a lo largo de 1.6 km de costa.

En Surfside vas a encontrar un Centro Comunitario frente al mar con varias piletas, salas de usos múltiples donde en general los habitantes se juntan a realizar actividades artísticas y culturales.

Para quienes aman pasear por centros comerciales, el distrito está lleno de restaurantes, boutiques y locales de servicios. También se encuentra el Four Seasons Hotel at The Surf Club, uno de los resorts más lujosos de la ciudad.

Derrumbe en Miami, al menos 10 argentinos desaparecidos

Los residentes de la zona esta madrugada fueron sorprendidos por el fuerte ruido que provocó el derrumbe parcial del edificio y también por policías que cortaron las calles cercanas, además de decenas de vehículos de rescate, bomberos, y ambulancias. En las operaciones de rescate participan 50 unidades de bomberos de Miami-Dade, 15 unidades de Broward, además de bomberos de Miami, de Miami Beach y de Coral Gables. Hasta el momento se reportó oficialmente un muerto y varios heridos, sin embargo se cree que podría haber más víctimas.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sobrevivieron al derrumbe en Miami

Había varios argentinos en el edificio, entre ellos los actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. También residían allí un cirujano argentino y su pareja, que están siendo buscados por los rescatistas. El actor mandó un audio para tranquilizar a todos los que se preocuparon por la pareja, en el que cuenta el estado en el que se encuentra junto a su esposa.