Desde Kiev, la capital de Ucrania, las cosas se ven totalmente diferente. Volodímir Zelensky repite que solo avanza hacia el este para recuperar el territorio invadido. La región del Donbás es de Ucrania y jamás será rusa. Lo mismo repite sobre la península de Crimea que Rusia ocupa desde 2014.

avance de ucrania hacia el este.jpg El gobierno de Ucrania dice que su ofensiva hacia el este despierta el temor de los rusos (Foto: Archivo)

Volodímir Zelensky: "Están claramente en pánico"

El mandatario de Ucrania asegura que su ofensiva - fortalecida con la nueva ayuda de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) - cobró más fuerza. No solo recupero 6.000 km cuadrados de territorio. Ya llega a disputar con los soldados rusos la preeminencia en sectores de Lugansk. Justamente una de las zonas que se comprometió a celebrar un referéndum para pasar a ser parte de Rusia.

El presidente ucraniano destacó que la velocidad con que avanzan sus tropas es la velocidad con que se normaliza la vida en esas zonas antes ocupadas.

Un referéndum difícil y sin aceptación internacional

La votación que pretende Rusia y sus aliados en los territorios ocupados es de difícil instrumentación. Cómo harán los ciudadanos para ir a votar si hay combates en esos días. Rusia dice que tiene todo listo para una votación electrónica. Pero aún hoy, casi 7 meses de comenzada la guerra, las tropas invasoras solo dominan poco más del 60% del territorio del Donbás. Una porción que no es representativa y que no cuenta con ningún aval externo, salvo Rusia. La comunidad internacional, Naciones Unidas inclusive, no reconocerían como válido ese referéndum.

putin y Erdogan.jpg Recep Erdogán pide que Vladimir Putin deje las zonas ocupadas para llevar a una iniciativa de paz. (Foto: Archivo)

Turquía, un mediador que exige retiros a Vladimir Putin

El presidente turco, Recep Erdogán, jugó un papel clave para que los granos de Ucrania vuelvan a salir desde el puerto de Odesa, sin ser atacados por el fuego ruso. Granos fundamentales para disminuir la presión del precio de los alimentos, especialmente para los países de menores recursos (el continente africano, el más perjudicado).

Pero ahora sorprende con sus nuevas declaraciones. En medio del anuncio de un referéndum inminente en las zonas ocupadas, Erdogán va en otro sentido. Declaró que Vladimir Putin - quien ya tiene varias voces crecientes en su contra en Moscú - quiere encontrar un camino para el final de la guerra.

Para ello, Erdogán dijo que la "hoja de ruta" está al alcance de la mano: abandonar los territorios ocupados. El líder turco está ya en Nueva York para hablar en Naciones Unidas y sigue con su plan para la paz.

Pero el vocero del Kremlin, Dimitry Peskov, volvió a repetir que si el Donbás se suma a Rusia, atacar en ese territorio - por parte de Ucrania - sería atacar a toda la Federación rusa.

Para los voceros de Kiev, esa posibilidad es solo un "chantaje por el miedo a la derrota militar".