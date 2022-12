Crearon un sitio argentino de subastas de artículos deportivos: "Estamos felices de tener camisetas de Diego Maradona"

5e1f4add817a6_1200.jpg

Los mantos sagrados con los que los futbolistas salen al campo de juego se convierten en reliquias que los hinchas atesoran con cariño. Tal es así que en los últimos años una nueva tribu urbana comenzó, al calor de las redes sociales, a ganar presencia: los coleccionistas de camisetas.

Emiliano Abreu es hincha de River y tiene el orgullo de poseer una colección personal de casi 500 camisetas usadas por futbolistas del club de Núñez. La obsesión por conseguir cada una de las armaduras millonarias lo convirtió en un especialista del tema, y una fuente de consulta permanente entre aquellos que buscan hacerse con alguna reliquia futbolera.

En base a su propia experiencia, y en el vínculo con otros aficionados, fue que descubrió un problema común que enfrentaban los coleccionistas en todas partes: la dificultad para verificar la autenticidad de una camiseta usada en el campo de juego.

Así fue que nació Matchday, la primera casa de subastas deportivas online creada en Argentina y que desde el jueves 1 de diciembre alcanzó repercusión mundial gracias a algunos objetos que todos los coleccionistas querrían tener en sus vitrinas.

Camiseta Zanetti Banfield.jpg

En diálogo con A24.com, Emiliano Abreu explicó cómo surgió la innovadora idea y reveló detalles detrás de la subasta que cuenta con camisetas de Diego Maradona, Lionel Messi, Marcelo Gallardo, Neymar y otras glorias del fútbol de todos los tiempos.

El origen de Matchday.com

“Éramos tres apasionados coleccionistas de camisetas, y se nos ocurrió esta idea de negocio para resolver un problema recurrente al que se enfrentan propietarios y coleccionistas que dudan de la veracidad de los objetos que poseen o quieren comprar”, recordó Abreu.

Asimismo, detalló que “en ciertas redes sociales se formaban subastas ‘encubiertas’, y con el nacimiento de Matchday ofrecemos un modelo de negocio transparente, ágil, moderno y con reglas claras en un mercado atravesado por la informalidad y malas prácticas”.

“Gracias a la búsqueda permanente, aprendimos a investigar, a obtener información, datos, fotos, personas, a desenmarañar historias y descubrir los caminos que transitaron cada uno de los objetos que llegan a nuestras manos”, se jacta Abreu y revela que cuentan con “un equipo de scouting alrededor del mundo que día a día nos nutre de información”.

El emprendedor explica que en Matchday se especializan “en camisetas usadas en juego, las que en la jerga se denominan match worn, pero también ofrecemos camisetas y prendas que fueron preparadas por los utileros para el partido, pero no llegaron a ser utilizadas, a esas se las denomina match issue”.

Embed

Consultado sobre cómo se decide el valor desde el que comienza a subastarse un objeto deportivo, Abreu detalló que “la formación del precio base generalmente es un acuerdo entre el propietario del artículo a subastar y nosotros”. “Dicho precio se forma en función a nuestro conocimiento del mercado de camisetas de hace más de 15 años, y también a investigaciones en los distintos sitios de compra, venta y subastas de camisetas”, agregó.

A la hora de explicar cómo logran dar con cada una de las prendas, el fundador de Matchday aseguró que “en la gran mayoría de los casos las camisetas nos las entregan los jugadores directamente, o familiares de ellos, o coleccionistas que en lugar de venderlas de forma directa prefieren conseguir un mejor valor a través de una subasta”.

La subasta que resuena en todo el mundo

Este jueves 1 de diciembre Matchday comenzó la subasta más importante desde su creación, se trata de la GOAT (Greatest of All Time), una puja online para hacerse con algunas de las camisetas más importantes de la historia del fútbol.

Entre los objetos que los coleccionistas podrán comprar se encuentran dos camisetas campeonas de Diego Maradona, una de Lionel Messi en el Barcelona, los botines del uruguayo Luis Suárez, la 8 de Javier Zanetti en Banfield, entre varias prendas históricas más.

Tres camisetas de los dos más grandes futbolistas de la historia

Consultado por lo que significa para Matchday poder subastar camisetas usadas por Diego Maradona, Abreu no puede ocultar su alegría: “Estamos felices de tener dos camisetas de Maradona en los equipos donde es ídolo absoluto”.

Camiseta Maradona Boca.jpg

“La camiseta que utilizó Maradona en Boca es del Torneo Nacional 1981, en el cual Boca se consagra campeón, y es considerada por el prestigioso medio inglés Four Four Two una de las más lindas de la historia”, revela el coleccionista, y agrega: “Mientras que la del Nápoli es de la temporada 1986/87, año en que el equipo napolitano gana el primer scudetto de su historia”.

Embed

Sobre la blaugrana de Lionel Messi usada frente al Valencia en 2010, el fundador de Matchday explicó los motivos por los que se trata de una verdadera joyita imposible. “Es muy importante por lo difícil que es conseguir camisetas usadas en juego por Lionel, ya que todos los jugadores quieren intercambiar con él”.

Camiseta Messi Barcelona.jpg

Para el corazón de xeneizes y millonarios

Los dos clubes más importantes del fútbol argentino también están representados en la subasta ya que hay algunos objetos que rememoran los momentos más felices para los hinchas de Boca y River.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matchday Futbol Auctions (@matchdayauctions)

“Según los hinchas de Boca el partido más importante de su historia fue la Copa Intercontinental del 2000 contra el Real Madrid, y tendremos la camiseta que utilizó Luis Pereda en dicho partido”, comenta Abreu. Del mentado encuentro también salió a la venta la 24 del francés Claude Makélélé.

Asimismo, los fanáticos xeneizes podrán adquirir la medalla que la Conmebol entregó a los campeones de la Copa Libertadores 2001.

Por el lado millonario, todos los hinchas coinciden en que la final de la Libertadores 2018 en el Estadio Santiago Bernabeu fue el momento más importante de su historia, y Matchday también se subastan objetos de aquel 9 de diciembre.

madrid.jpg

“Subastamos los botines que uso Jonatan Maidana, donde se ven las raspaduras producto de las situaciones de juego, entre las que resalta una recordada patada contra Wanchope Abila”, asegura Abreu y detalla que no es el único objeto deseado por los millonarios.

“También tenemos medallas, botines, y un “kit” de la final de la Libertadores 2018, con la medalla que utilizan los árbitros para el sorteo, un acrílico con la medalla conmemorativa, dos credenciales de acceso que usan los jugadores para ingresar al estadio, y un papel que estaba pegado en el vestuario de los árbitros de la Bombonera, con todo el cronograma del partido, y la vestimenta a utilizar por los equipos”, enumera orgulloso.

De la final de la Copa del Mundo a las manos de algún comprador

De cara a 2023, Abreu revela que Matchday tendrá el “orgullo” de subastar las camisetas de dos de los protagonistas del último partido del Mundial de Italia 90: el argentino Juan Simón y el alemán Andreas Brehme.

Embed

El rubio lateral izquierdo que brilló en el Inter de Milán se convirtió en el verdugo de la Selección Argentina con un tiro desde los doce pasos que le dio el tercer Mundial a Alemania. Por su parte, el defensor nacido en Rosario es junto a Diego Maradona el único futbolista albiceleste que disputó la totalidad de los minutos durante los siete partidos que duró aquella cita mundialista.

“Pocas veces aparece la oportunidad de tener una camiseta de una final mundialista, tenemos dos”, afirma Abreu, y agrega: “De los cientos de jugadores desde 1930 hasta 2018, un reducido grupo privilegiado pudo anotar en una final, tenemos una camiseta goleadora y en este caso siendo el gol del título”.

Cómo participar de las subastas de Matchday

Ante la pregunta de cómo pueden hacer los coleccionistas para ofertar en la subasta, Abreu explica a A24.com el formato de la misma: “Los interesados tienen que registrarse siguiendo los pasos sencillos en matchdayauctions.com y así están listos para participar de cualquiera de las subastas”.

Camiseta Gallardo Monaco.jpg

Consultado sobre cuál camiseta desearía tener en su colección personal y cuál para subastar, Abreu reconoce que “hoy por hoy me gustaría tener una de la final de la Libertadores de 2018 disputada en Madrid, de ser posible de alguno de los tres goleadores del partido”. En tanto que para Matchday, afirma que les “encantaría tener camisetas icónicas, de finales de mundiales o finales de torneos de clubes, como por ejemplo de la Champions, Libertadores, Mundial de Clubes”.

“Por suerte tenemos en nuestro poder varias de esas mencionadas”, destaca el coleccionista en referencia a, entre otras, la de Juan Carlos Almada de la Universidad Católica usada contra el San Pablo en la final de la Libertadores 1993.

Embed

Además de las prendas antes mencionadas, en la subasta que comenzó este jueves 1 de diciembre se puede ofertar por: la camiseta de Hernán Crespo en Chelsea, Juan Sebastián Verón en la Sampdoria, Romario en Brasil, David Beckham en LA Galaxy, Günter Netzer en el Real Madrid, Norberto Alonso en Vélez, Zico en Flamengo, Juan Carlos Lallana en River, José Carlos Fantaguzzi en Argentina, Neymar en Barcelona, una réplica del trofeo de la Copa del Mundo bañado en oro y el libro original del Mundial de Uruguay 1930.

La subasta a beneficio del Hospital Fernández

Por último, Abreu reveló en A24.com que a través de Matchday se subastará una camiseta de la Selección Argentina en beneficio de la Fundación del Hospital Fernández.

Embed El Presidente Claudio Tapia le entregó a Lili Monsegou, Secretaria del Hospital Fernández, una camiseta de la Selección @Argentina firmada por los futbolistas para fines benéficos.



¡Un placer poder colaborar con ustedes! pic.twitter.com/ih1yZrWeul — AFA (@afa) October 18, 2022

La prenda albiceleste lleva las firmas de los campeones de América y fue entregada a mediados de octubre por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, a Lili Monsegou, Secretaria del Hospital Fernández.