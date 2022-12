Dedicatorias, cantitos a Mbappé y descontrol: las postales del festejo de la Selección Argentina tras derrotar a Francia

Tras sus palabras, el exdelantero del conjunto nacional se sumó a las voces de los futbolistas que entonaban la reversión del tema de La Mosca: "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas, la volvió a ganar papá..."

"Un minuto de silencio" para Mbappé

Uno de los clásicos cánticos en la celebración en el vestuario fue contra el jugador estrella de Francia, Kylian Mbappé.

En una especie de "trencito" humano, los jugadores entonaron "un minuto de silencio...", "para Mbappé que está muerto", completó el arquero Ezequiel "Dibu" Martínez.

El exabrupto de Rodrigo de Paul en los festejos de la Selección Argentina

"Quedamos para toda la historia, la eternidad", afirmó Rodrigo de Paul en otro de los tantos videos que se difundieron de los festejos en el vestuario.

En el vivo de Instagram del defensor Nicolás Otamendi, el mediocampista continuó: "Para todos los que dudaron, chupenme bien la p..., me tiraron de todos lados y no me voltearon".

También en el vestuario, con Lionel Messi a la cabeza de los festejos, los jugadores apuntaron: "Y no me importa lo que digan esos p... periodistas, la p... que los parió".