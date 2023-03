El "Dibu" Martínez y una revelación sobre los penales y su futuro con la Selección

Y agregó: "Yo jugué solo 23 partidos, quiero sumar partidos, jugar con mi gente. Quiero que tengan ganas de verme, que los chicos quieran ser arqueros es algo hermoso. Hoy día ver a los chicos haciendo mi bailecito me da más orgullo que ser campeón del mundo".

El "Dibu" y la verdad oculta sobre la histórica atajada ante Francia

Al ser consultado por la atajada en la final ante el delantero francés Randal Kolo Muani, Emiliano Martínez admitió que "fue un jugada tan rápida" que no tuvo "tiempo de disfrutarla".

"Los penales me sirven para desconectar"

El "Dibu" también contó que no siente presión por disputar los penales y aseguró que los toma de una manera divertida ya que, es un momento que le sirve para relajarse.

"Es mi momento para desconectar. No lo tomo como una presión, es como una diversión. Es algo que me gusta", sostuvo el ganador del premio The Best de la FIFA.

El arquero del Aston Villa remarcó la conexión con el capitán Lionel Messi, quien se "merecía más que cualquiera" conquistar la Copa del Mundo.

"Como en la Copa América nos pusimos felices por él, en el Mundial fue lo mismo. Yo juego primero por el país y después por él, porque se lo merecía más que cualquiera", afirmó.

"Tenerlo a Messi es un bonus. Él se desvive por nosotros y nosotros por él", confesó.

La mirada del Dibu sobre Lionel Scaloni

scaloni.jpg "Se ganó el respeto de Argentina", dijo el Dibu sobre Lionel Scaloni. (Foto: Archivo)

El arquero dijo que sintió en todo momento la confianza del DT: "Es un entrenador que al principio lo criticaban, yo lo sentí un chico transparente. Me identifico conmigo, es alegre, quiere estar bien con todos, trabaja con amigos. Sufre muchos los partidos pero no lo quiere demostrar. Tiene una enfermedad por mejorar. Se ganó el respeto de Argentina".

Créditos videos: AFA Estudio