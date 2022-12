El VAR, un ascensor emocional lleno de dramatismo: la inseguridad por festejar un gol

El uso del VAR me moviliza emociones fuertes. Me pasa algo raro con su uso: me sacó autenticidad y hoy tengo cierta cobardía para gritar los goles. El miedo a que sea anulado es lo peor, es una frustración que va a venir a visitarme y la rabia, la impotencia y el dolor se apoderará de mis pensamientos por un largo rato.