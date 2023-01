El violento asalto a un jugador de Racing que terminó con una impactante persecución

El robo que sufrió Jonathan Galván

Los ladrones le sustrajeron su Audi A3 y huyeron en ambos vehículos a toda velocidad, por lo que Galván, de 30 años, dio aviso de inmediato al 911.

Persecución Lanús 1.jpg Le robaron el auto a un jugador de Racing y terminó con una impresionante persecución en Lanús.

Personal de la comisaría 2da. de Lanús inició un operativo cerrojo y a los pocos minutos dieron con los autos involucrados. Según las fuentes, los efectivos comenzaron una persecución que duró varios kilómetros en el que los delincuentes intentaron chocar a los patrulleros.

Al ingresar a la Ciudad de Buenos Aires, el auto Cronos chocó en las calles Río Cuarto y Luzuriaga, en el barrio de Barracas, y la Policía detuvo a los dos jóvenes de 18 y 20 años. En tanto, el auto de Galván fue abandonado en las calles Luna y Río Cuarto.

Policial Lanús.webp Dos ladrones fueron detenidos en el barrio de Barracas.

"Quería avisar a todos mis contactos de WhatsApp que en el robo sufrido ayer perdí todas mis pertenencias y si me escriben por el momento no podré responder porque no tengo ningún número de línea", publicó este miércoles en su cuenta de Instagram el exdefensor de Huracán y Argentinos Juniors, entre otros clubes.

Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía en turno del Departamento Judicial Avellaneda - Lanús.